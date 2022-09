La deportista ciega que es la mejor ciclista de pista del mundo: “No nos tienen que tener lástima”

Majo, la campeona y N° 1 en el ranking mundial de ciclismo de Pista: “A los ciegos no nos tienen que tener lástima”

María José Quiroga habla de su ceguera sin tabúes. Dice que no puede definir a sus mundo como oscuro porque no sabe qué es la oscuridad ni qué la claridad. Ella se guía de otra manera: con la agudeza de los demás sentidos, aquellos que quienes vemos dejamos un poco de lado, y sobre todo usa sus percepciones.

“No soy vidente, solo percibo. No sé ni cómo explicarlo, pero me doy cuenta hasta cuando alguien me mira aunque no vea la cara que me pone”, dice con gracia la deportista de 28 años que está pronta a partir con la delegación de ciclistas de la provincia de San Juan con destino a Santa Fe, donde entre el 1 y 4 de septiembre se disputará el Campeonato Argentino de Pista, el segundo torneo nacional del que participará con el gran deseo de volver a subir al podio.

Además de integrar el seleccionado argentino de ciclismo adaptado, de ser top ten en el ranking mundial de ruta y número 1 en el ranking mundial de pista, Majo es periodista deportiva y trabaja en la Cámara de Diputados de San Juan.

Aunque desde niña le gustó mucho practicar deportes, jamás pensó en competir y cuenta que llegó al ciclismo de casualidad cuando fue a cubrir una competencia y, para experimentarlo aún más, se subió por primera vez a una bicicleta adaptada. “No sabía ni qué era pedalear”, admite mientras termina de empacar sus cosas para partir con su delegación.

Cuando regrese, la mujer que nació prematura, encarará su próximo objetivo: el Mundial de Pista de París, que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en esa ciudad de Francia.

Majo Quiroga, la ciclista sanjuanina ciega que suma medallas para la Selección y se desafía a sí misma (_.lapeke)

La historia

Majo nació prematura, con seis meses de gestación, enseguida le diagnosticaron retinopatía, también a su hermano mellizo que murió a las 24 horas de nacido. Nunca pudo ver la belleza del paisaje que la rodea en Albardón, departamento de San Juan del que es oriunda. Pero reconoce los aromas de su lugar, los sonidos que la rodeaban mientras crecía y es capaz de saber por dónde camina por cómo sus pies sienten la tierra.

Así aprendió a vivir la niña que a los seis años perdió a su mamá y quedó bajo los cuidados de su abuela Elba, que vivía en un rancho muy humilde construido de cañas. Allí creció al lado de hermanos, sus tías y sus sobrinos. “Éramos como quince niños”, recuerda y con amor habla de la mujer: “Mi abuela era ama de casa y trabajaba en la cosecha estacional: cuando había papas, comíamos papas todos los días; si había zanahorias, se comía zanahorias y cuando no había nada, no se comía”, dice sin lamentar esa parte de su historia durante la cual la prioridad fueron siempre los más chicos y cuando se formó como persona.

Luego siguió la escuela: primero en una escuela “especial” y a los 8 años ingresó a una escuela privada común. Cursó el secundario en colegio público y allí siempre se sintió cómoda: “Nunca me hicieron sentir diferente”, recuerda la joven que gracias al Mundial de 2006 supo qué carrera quería seguir: Periodismo deportivo porque le gusta el fútbol, es hincha de Boca y de Desamparados de San Juan; también le gustan el hockey sobre césped, el boxeo y el atletismo, deporte que también practicó.

Celebrando un nuevo campeonato argentinocon Micaela Barroso

Trabajando para la página Deportes al Plato cubrió “desde adentro” la Vuelta Inclusiva de ciclismo. “Como al técnico le faltaba una chica, me preguntó si me quería subir a la bici y yo con tal de experimentar más para luego escribirlo, le dije que sí. No pensé en que Martín Ferrari, el técnico, luego me llamaría para pedirme que me sume al equipo de Ciclismo Adaptado Argentino. ¡No sé qué le gustó de verme en la bici!, pero dijo que tenía que ser parte del equipo. Yo no sabía nada de andar en bici y comencé de cero: aprendí a pedalear, a girar en las curvas, todo y hoy lo disfruto mucho”, destacó sobre sus inicios en 2019.

En 2019, viajó a Lima 2019 para participar de los Juegos Parapanamericanos y logró junto a Micaela Barroso, su guía y compañera en el quinto lugar de Tándem en pista, con un tiempo de 4:11:577, eso la llevó a convertirse en récord para la Argentina en persecución; en kilómetro marcó 1′18″. Récord que ahora quiere superar.

No se detuvo allí: compitió en el Mundial de Paraciclismo de pista en Canadá 2020 y superó sus propias marcas (Persecución, 3′59″; Kilómetro, 1′15″ y en 200 metros de Velocidad, 12″). Siguió avanzando: en mayo último compitió en Bélgica con su guía y lograron salir onceavas y en Alemania finalizaron sextas mientras que en Canadá lograron el 7° y 8° puesto, en la Copa de Ciclismo y Mundial de Ruta, respectivamente.

"El entrenador de ese seleccionado, Martín Ferrari, me llamó para que integre el equipo" (@_.lapeke)

La ceguera

“Se habla poco de la ceguera socialmente. Bueno, se habla poco de la discapacidad, en realidad. Por eso, cuando nosotros, los ciegos, contamos nuestra historia o nuestras superaciones a nivel deportivo creo que es la única forma de empezar a hacer conciencia sobre qué es la ceguera y a dejar de lado el sentimiento de lástima con una persona ciega, como nos pasó a todos de niños que nos acariciaban la cabeza diciendo: ¡Pobrecito!... Yo apelo a que vean la capacidad que tenemos aunque no veamos o tengamos alguna discapacidad”, pide.

En ese tono, sigue: “Hay muchos chicos ciegos que son operadores técnicos en radios, que la tienen muy clara con la tecnología, que son casi genios y yo los admiro porque soy muy básica en eso, y ellos me admiran a mi porque hago deportes”.

Cuenta que su proceso de aprendizaje fue a base del tacto, que aprendió a reconocer lugares y espacios con su mano, a usar las texturas para reconocer qué era cada cosa y que de igual manera lo hizo con su gusto y los sabores de cada cosa que comía.

Majo Quiroga (@_.lapeke)

“Mi abuela me enseñó que en la vida uno puede tener muchas dificultades, o turbulencias, como decía, pero que es uno quien decide si mantenerse firme o dejarse caer. Creo que todo lo que a mí me ha pasado en la vida son lecciones que aún aprendo, que he ido aprendiendo y a veces, cuando me siento muy mal o cuando creo que que algo no me va a salir o cuando me siento como débil, miro al pasado o me acuerdo de todo lo que tuvo que pasar mi abuela y mi familia para poder educarme y criarme de la mejor manera. Y entonces, digo: ‘¡Hay que seguir, no queda otra!’, como decía mi abuela”, remarca en tono pausado las enseñanzas de la mujer que murió en enero de este año.

Para ella, ser ciega no es impedimento de nada. “No veo nada de luz, ni de nada, absolutamente nada. Sé que el día es día por el calor del sol en la piel, por el horario, porque el cuerpo se acostumbra a un montón de cosas. No sé lo que es una sombra, ni un mundo a oscuras porque en realidad no sé ni lo que es la oscuridad, ni lo que es la sombra tampoco. Sí, puedo decir que desarrollé los otros sentidos y eso es una experiencia también porque los sentidos se van desarrollando con el transcurso de la vida, con el paso de los años porque no es que los sentidos se van a desarrollar y listo. No, con el pasar del tiempo a mí se me enseñó a caminar, a reconocer las cosas tocando, a escuchar, a pararme en una vereda y escuchar cuál es el sonido de un auto, por ejemplo. De la misma manera me ayuda mi guía Micaela en las competencias”, detalla.

Majo termina de acomodar su valija. A las dos horas de concluir la entrevista con Infobae partirá a un nuevo sueño y, más allá de una medalla por la propia competencia, espera volver a sentirse parte del equipo y sonreír de cara al sol, y sentir en ese calor el abrazo de su abuela.

