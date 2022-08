El Gobierno porteño convocó a una audiencia pública por el aumento del 40% en la tarifa del subte

El precio de los boletos del subte y el premetro no registra aumentos desde el domingo 18 de abril del 2021, cuando se cumplió un incremento en dos etapas que había comenzado en marzo de ese mismo año

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó para este viernes al mediodía una audiencia pública para discutir la suba del 40% de la tarifa de los subtes. Según la medida, que entraría en vigencia a mediados de septiembre próximo, el valor pasará de $30 a $42, mientras que el costo del premetro sería de $15. Esta decisión equivaldría a un incremento del 40% .

Desde las 12, distintos expositores debatirán respecto al tema en la audiencia pública que será de carácter virtual y se realizará a través de la plataforma Zoom. La misma tendrá como primer orador a Mauro Alabuenas, presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires. Para participar del proceso también se registraron la exlegisladora María José Lubertino; Claudio Dellecarbonara, de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro; y la diputada nacional Myriam Bregman, entre otros. La transmisión de la audiencia podrá seguirse en el canal de YouTube del Gobierno porteño.

Hoy en día, el precio máximo del valor de un pasaje en este medio de transporte público es de $30 entre 1 y 20 viajes; $24 entre 21 y 30; $21 entre 31 y 40 y $18 de 40 viajes en adelante. Cabe destacar que el precio de los boletos del subte y el premetro no registra aumentos desde el domingo 18 de abril del 2021, cuando se cumplió un incremento en dos etapas que había comenzado en marzo de ese mismo año .

En un contexto de aceleración inflacionaria, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, que dirige Manuela López Menéndez, consideraron que es necesario ajustar el valor del boleto para así poder asegurarse el buen funcionamiento del servicio. Además recalcaron que esto permitiría orientarse a un sistema de transporte público sustentable.

De acuerdo a la información brindada por el gobierno porteño, la actualización responde a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio, que desde octubre de 2020 hasta la fecha sufrió un incremento del 159%. El último aumento ejecutado fue en abril del 2021, cuando aplicó un suba del 25% y el pasaje pasó de $25,50 a $30 .

Además, la pandemia del COVID-19 generó una fuerte caída en la demanda, que actualmente está alrededor del 70% respecto a la cantidad de pasajeros de 2019.

Más allá del aumento, desde el Gobierno porteño recuerdan que el descuento de la RED SUBE y el beneficio para pasajeros frecuentes seguirá vigente. De esta manera, mientras el usuario más viaje se le aplicarán automáticamente descuentos de 20%, 30% y 40%, una vez que se superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales respectivamente.

También continuarán disponibles los pases para jubilados y pensionados, y para personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera –todos ellos pueden viajar gratis-, el boleto estudiantil –que también es gratuito-, y los abonos social, maestro y estudiantil, para alumnos de escuelas secundarias y terciarias.

La suba del pasaje fue anunciada el 21 de julio por la Ciudad, en consonancia con la decisión del Ministerio de Transporte nacional de iniciar la instancia de consulta ciudadana para modificar los cuadros tarifarios de los servicios de trenes y colectivos en el Área Metropolitana.

Por su parte, el incremento de tarifas en colectivos y trenes comenzó a regir el 1 de agosto pasado en el AMBA. Mientras tanto, el martes 30 de agosto se hará la audiencia pública, también desde las 12, por el aumento de más del 50% de la tarifa de los taxis, que se efectivizará en dos tramos en los meses de septiembre y noviembre, anticiparon fuentes del Ejecutivo porteño.

Según recalca a la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. No obstante, “las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante”.

