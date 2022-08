Las 10 preguntas: hoy Leonor Benedetto

Bendetto representa la obra teatral “Perdida Mente” junto a Julieta Ortega, Karina K, Patricia Sosa y Ana María Picchio

1.- ¿ Duerme sola o con alguien?

-Depende.

2.-¿Qué le duele a veces o permanentemente?

- Varias cosas, como todo el mundo. Ahora, y no lo digo por decir algo grande, me duele el país. Me duele cómo está. Eso abarca emociones, quizás dolores físicos. Sí, me duele nuestro país. Soy optimista, sin embargo.

3.-¿Cuánta televisión mira cada día?

- Nada.

4.- ¿Está leyendo algo?

-Sí, la Era del Capitalismo Vigilado, de Shoshana Zuboff. (Nota: socióloga y profesora emérita de Harvard).

5.-¿Tiene los pies fríos?

- Sí. Desde siempre. A veces uso medias en la cama.

6.-¿Va menudo al médico para controlarse?

- Voy al médico pero no por cualquier malestar real o quizás imaginario. Siempre al oftalmólogo, al dentista y al dermatólogo. De manera metódica.

7.-¿Duerme bien, de un tirón, toma algún medicamento para el sueño?

- A veces tomo algo. Duermo bastante bien pero me despierto por alguna idea soñada o semidormida, asuntos creativos, el desarrollo de una idea a escribir.

8.-¿En que otro país vivirías?

- Soy y he sido muy nómade. En España, en muchos aspectos es el mejor. Solo que ahora quiero quedarme aquí, en mi país. Creo que es para estar aquí.

9.-¿Está triste, feliz o más o menos?

- Estoy muy feliz. Quiero a la gente alrededor, a mis compañeros de teatro, a mis hijos - uno en España y otro en Paraguay-. Sí, soy feliz.

10.-¿Cómo se ve desnuda?

- Mi cuerpo y yo somos amigos y a los amigos no se les pone condiciones. Nos aceptamos.