El pedido de ayuda de una mamá que necesita operar a su hija de tres años y le dieron turno recién para marzo

Josefina tiene 3 años y padece apnea obstructiva del sueño (foto @EnanaRo1)

“Hoy vengo a hacer algo que me ha costado toda la vida. Pedir ayuda y admitir cuando no puedo sola ”, escribió la usuaria @EnanaRo1 en un hilo de Twitter para hacer visible la patología de su hija Josefina, de 3 años, por la que tiene que ser operada y no cuenta con el dinero suficiente para costear la cirugía.

“Josefina nació, gracias a Dios, perfecta y sin ningún inconveniente, pero siempre tuvo la particularidad de roncar. Esto no era mayor problema hasta que empecé a notar que de noche cada vez le costaba mayor trabajo respirar”, relató la mujer.

A medida que pasaban los meses, el cuadro comenzó a empeorar por las noches causándole a la menor situaciones de hipoxia, que se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro.

“Ella durante el día está perfecta ya que respira conscientemente por la boca. El problema es cuando duerme”, admitió la mamá de Jose, quien remarcó que “naturalmente cierra su boquita e intenta respirar por la nariz”.

Tuit de @EnanaRo1 para pedir ayuda para su ayuda

En el tuit, @EnanaRo1 compartió también la foto de un placa que realizaron su hija donde muestra que tiene las amígdalas muy grandes. “Es una barrera física para el paso del aire”, explicó.

“Esto hace que cuando ella intenta respirar por las noches pase muy poquito o casi nulo flujo de aire. Ella sigue forzando la respiración hasta que el cerebro da la señal que no está ingresado aire y despierta. Este ciclo es constante. Se imaginarán lo mal que descansa” , describió para que sus seguidores comprendan el cuadro que presenta su hija.

Si bien la niña cuenta con una obra social que le cubre la cirugía a la que necesita someterse para respirar de manera correcta, la desesperación de la madre pasa porque “sólo permite el cupo de una operación por mes” y recién hay disponibilidad para marzo.

La intervención quirúrgica se llama amigdalectomía, que consiste en la extirpación de las amígdalas; las cuales se ubican en la parte posterior y en los costados de la garganta.

Esta es la placa de su hija que @EnanaRo1 compartió en Twitter para explicar la patología que presenta Josefina

Josefina padece una enfermedad conocida como apnea obstructiva del sueño, que por lo general afecta a niños entre los 3 y los 6 años. Se produce cuando el menor deja de respirar durante períodos de sueño por un bloqueo en las vías respiratorias. En ese caso, causado por el aumentado tamaño de las amígdalas.

Durante los episodios de obstrucción, puede parecer que Josefina está intentando respirar (su tórax se mueve hacia arriba y hacia abajo), pero no existe un intercambio de aire dentro de los pulmones. Generalmente, estos episodios concluyen durante un período en el cual se despierta y busca compensar la falta de respiración. Los períodos de obstrucción generan un patrón de sueño deficiente e interrumpido.

A veces, la falta de circulación de aire y oxígeno hacia y desde los pulmones disminuye los niveles de oxígeno en la sangre. Si el patrón no se interrumpe, los pulmones y el corazón pueden sufrir un daño permanente.

La mujer está desesperada y se niega tener que esperar 7 meses para operar a su hija. “Todos esos meses tendría que mantener a Jose a corticoides diarios ya que esto le permite un descanso un poquito mejor. Aún los más fuertes no le hacen mucho efecto. Es por eso que averigüé cuánto me saldría particular. El valor varía dependiendo la clínica”, contó en Twitter para pedir ayuda a sus seguidores y lograr la mayor cantidad de retuits posibles.

La mujer necesita entre $72 mil y $75 mil para operar a su hija de forma particular ya que su obra social le dio turno recién para marzo

La intervención cuesta entre $72 mil y $75 mil y ella asegura que no cuenta con ese dinero. “No es un gran monto pero con mis dos trabajos y siendo sola me resulta imposible llegar a ese monto con rapidez”, se sinceró con la esperanza de generar una cadena solidaria.

“Aquellos que deseen colaborar se los agradeceré desde el fondo de mi corazón. Si pueden regalarme un RT para mí es un montón”, concluyó la mujer, a la vez que compartió los datos de Mercado Paga para recibir donaciones. El CVU es 0000003100078485793481.

Infobae tomó contacto con Rocío, la mamá de Josefina, quien contó que es madres soltera y el sueldo que percibe por trabajar en la administración públicas apenas le alcanza para cubrir los gastos de ambas. Si bien hace “extras” como secretaria o vendedora en eventos gastronómicos le resulta imposible juntar ese dinero en el corto plazo.

La Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) es la que impone las restricciones al momento de la operación de su hija. “Averigüé en varias clínicas y recién me dan turno para dentro de 7 meses ya que OSEP solo otorga un cupo por mes a cada institución. El tema es que no pueden poner a Jose en la lista de emergencia porque hay muchos bebés que están en la misma situación”, recalcó Rocío.

Este viernes por la madrugada, en un momento de desesperación y al verse impotente por no poder ayudar a su pequeña, se le ocurrió desahogarse en Twitter. “Eran las 2 de la mañana y se me ocurrió armar el hilo. Gracias a Dios la gente me está ayudando un montón”, se alegró esperanzada ante la posibilidad de operarla lo antes posible en la Clínica Godoy Cruz.

En menos de 10 horas, Rocío logró recaudar $50 mil y las notificaciones en su celular no dejan de sonar.

