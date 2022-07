Millones de dólares, confesiones sorprendentes y el líder da la cara: los secretos del documental del robo del siglo

Documental original de Netflix sobre el llamado "Robo del siglo" al Banco Rio.

Un hombre atlético con campera de cuero, casco y moto de alta cilindrada -todo de color negro- esquiva autos a alta velocidad y con destreza en una ruta. Pasa por el banco Río de Acassuso y dice:

-Robé el banco, pero no estoy en contra del capitalismo, lo único que quería un cachito de su negocio.

Eso dice el hombre de la moto: es Fernando Araujo, el ideólogo y líder del robo del siglo, ocurrido el 13 de enero de 2006. La primera imagen del trailer del documental Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, que se estrenará en Netflix el 10 de agosto, es una revelación.

Araujo sólo dio una entrevista a Infobae (costó convencerlo por su perfil bajo), pero nunca había hablado ante cámaras.

El artífice del robo del siglo prefiere que su obra esté por encima de él. Hasta ahora, todo lo que soñó y planeó, por más utópico que fuera, le salió a la perfección: el asalto único en su modalidad, con armas de juguete, la película El robo del siglo -protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti entre otras grandes figuras- que fue vista por más de dos millones y medio de personas (Araujo fue guionista y productor) y ahora un documental que cuenta el robo a través de sus protagonistas.

Fernando Araujo, Fernando Araujo, el ideólogo y líder del robo del siglo, en el documental. Planeó el atraco como "una obra de arte" (Courtesy of Netflix © 2022)

Fernando Araujo el día del robo al Banco Río de Acassuso, el 13 de enero de 2006, se fotografió en los túneles por donde escaparon en gomones llevándose 19 millones de dólares (Infobae)

En lo que promete ser un material histórico del que es considerado uno de los asaltos más audaces de todos los tiempos a nivel mundial, Araujo -que ideó el asalto como si fuera una obra de arte (además es artista plástico)- no es el único que brinda su testimonio.

En otra secuencia, en un pool, aparece Rubén Alberto “Beto” de la Torre, el primero que entró en el banco, disfrazado de médico y con peluca (acción que recrea en el documental). “Robaba porque sentía un vacío, para mí era una aventura” , dice. “Sigo para adelante, tratando de meterme en algún bolo o algún proyecto como actor, que también me gusta mucho. Estudié teatro y eso me ayudó mucho a participar en la miniserie Un gallo para Esculapio, producida por Sebastián Ortega y dirigida por Bruno Stagnaro, y en la película El robo del siglo, donde hago un cameo. En una hago de prefecto y en otra de policía, con tal de hacer de actor hago del enemigo”, dice De la Torre, el primero en caer detenido por la delación de su ex mujer Alicia Di Tullio.

Rubén Alberto “Beto” de la Torre, el primero que entró en el banco, recreó para el documental el momento que entró al banco disfrazado de médico y con peluca (Courtesy of Netflix © 2022)

De la Torre con el guardapolvo de médico como el que usó hace 16 años para asaltar el banco (Infobae)

En tercer lugar aparece Sebastián García Bolster, el llamado “ingeniero”, en una especie de taller. Dice que no es ladrón y que para él no fue un robo, sino un trabajo. Y que su condición para participar era que el robo fuera perfecto.

El último en orden de aparición es la gran estrella del documental: Luis Mario Vitette Sellanes, el llamado “Hombre del traje gris”, la cara y voz de la banda, el que negoció y burló a más de 300 policías que rodeaban la manzana, incluidos francotiradores y un negociador prestigioso, Miguel Sileo, que también ofrece su punto de vista. En la escena, Vitette aparece saludando como una celebridad en Uruguay, donde vive con su familia y atiende la joyería “Verde Esmeralda”.

Sebastián García Bolster, el llamado “ingeniero” en una suerte de taller (Courtesy of Netflix © 2022)

Hace unos años en su taller. Dice que no es ladrón y que para él no fue un robo, sino un trabajo

Infobae habló con los siete miembros de la banda, pero los cuatro que participaron del documental se excusaron: no pueden dar entrevistas porque firmaron un acuerdo de confidencialidad. Si no lo cumplen, deben pagar una multa de diez mil dólares, entre otros apercibimientos. Uno de ellos dijo: “Va a ser una bomba”.

No se sabe cuánto cobraron. Pero sin dudas es muchísimo menos que los 19 millones de dólares que se llevaron del banco. “Los cuatro habrían cobrado 120 mil dólares entre todos ”, dijo una fuente. Pero tres miembros no aparecen entrevistados. Uno de ellos es Julián Zalloechevarría, alias El Paisa, que robó dos autos y manejó la combi con la que huyeron. No entró en el banco porque se curaba de una herida de bala policial.

“ Nadie me llamó. Como si no hubiese estado o no hubiese existido. Pero seguro es un gran documental. Agradezco que me hayan convocado a la banda. De todos modos mi historia es más que la del robo del siglo. Dediqué una vida al delito y me retiré y me recibí de abogado”, dice Zalloechevarría.

Luis Mario Vitette Sellanes, el llamado “Hombre del traje gris”, la cara y voz de la banda, el que negoció y burló a más de 300 policías que rodeaban la manzana caracterizado como hace 16 años para el documental (Courtesy of Netflix © 2022)

Luis Mario Vitette Sellanes en el sauna de su hotel en Uruguay, donde vive y tiene una joyería llamada Verde Esmeralda (Infobae)

Los otros dos que no figuran son los que nunca fueron detenidos. El ladrón fantasma, un veterano y experto delincuente. “ No arreglé porque pedí un número razonable y no llegamos un acuerdo , pero los que están son los que tenían que estar”, le dijo a Infobae.

El otro delincuente, “El séptimo”, también “invisible”, dijo que lo llamaron pero que no quiso participar. “Mi abogado me sugirió que no me convenía porque nunca me detuvieron. Prefiero seguir en las sombras. Me habían ofrecido cinco mil dólares, pero los otros cobraron mucho más y está bien porque tuvieron más protagonismo”.

Vitette ayer jueves anunció en un vivo en Facebook que iba a ir a Colonia a ver el documental en una sala exclusiva. Las autoridades de Anima Films le van a mostrar el corte final.

Los planos que hicieron los ladrones del robo del siglo

“A 16 años del asalto más famoso a un banco de Argentina, en el que un grupo de hombres robó millones de pesos y se evaporó, este nuevo documental de Netflix hecho en Argentina presenta, con un exhaustivo trabajo que incluye testimonios y escenas recreadas por sus protagonistas, la verdadera historia contada por los propios ladrones, así como por los guardias, policía y rehenes involucrados aquel día”, dice la sinopsis oficial.

“Utilizar armas no iba con mi estilo de lo que estaba tratando de encontrar: un robo artístico. Creamos el ‘Plan Donatello’, no por el artista, sino por las Tortugas Ninja. Estaban en los desagües, hacían artes marciales y eran verdes como el cannabis” , confiesa Araujo, el ladrón conocido como “el artista”.

"Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo", el nuevo documental de Netflix

“Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo”, dirigida por Matías Gueiburt, es una producción de Anima Films, Marvista Entertainment y AZ Films, con Sebastián Gamba como productor y dirección.

A 16 años del asalto más importante de la historia criminal argentina, y considerado uno de los más grandes del mundo, los ladrones de la famosa banda -que robó un banco con réplicas de pistolas- están retirados del delito. La idea de Araujo fue desplegar una toma de rehenes en la planta baja y el primer piso, pero lo esencial ocurría en el subsuelo, donde vaciaron 147 cajas de seguridad.

Huyeron en dos gomones en sentido contrario al río, con bolsas que contenían alrededor de 19 millones de dólares. La Policía recuperó sólo un millón.

El robo fue película, documental y libro. Ya es leyenda.

