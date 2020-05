-Si quieres no te las cuento. No tener códigos es otra cosa. Te cuento. Vino un productor acá a hablar de un nuevo proyecto, un documental muy importante, con una empresa que se llama Anima Films, que hizo El Jesuita, la película sobre el Papa Francisco, con muchísimo éxito. Estuvieron conmigo acá y les dije: “no, amigo, a mí ya me durmieron con esto de la película”. Y me dijeron: “Bueno, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos a hablar con cada uno de los integrantes, con cada uno de los que haya que hablar”. Entonces le dije: “Si es así, me sumo, ahí cuenten conmigo’. Es la última vez que participo de algo en esta empresa que se llama “El robo del siglo”. Yo también leí un mail, donde Netflix dijo: “mirá que si Vitette no firma, este proyecto no sale”. No es que yo tenga necesidad de protagonismo, porque repito: 22 mil seguidores en Twitter, dos cuentas de Facebook estalladas, Instagram que lo maneja mi esposa, ciento cincuenta entrevistas, me entrevistaron de la CNN en español, la revista Society de París, El País de España, vino a verme el corresponsal de Rusia Sputnik, hasta de China se interesaron. Creé un personaje propio. De hecho en mi libro ‘El ladrón del siglo’, agotado en su primera edición, resolví no darle nombre propio a nadie. Sólo apodos. Para que vean que yo puedo escribir un libro verdadero sin apoyarme en la figura de nadie. Pero nadie puede hacer nada relacionado con esta historia sin apoyarse en la figura del hombre del trajo gris, en la figura del ladrón del siglo, el negociador. No me sacaron el rol de negociador, porque el señor Miguel Sileo (que yo nunca he hablado con él, pero a través tuyo he mandado unos mensajes que él nunca ha contestado, pero yo sé que los ha recibido), me hizo un comentario respecto de la ficción. Dijo “yo negocié con Vitette, con nadie más”. No me lo dijo a mí. No me sacaron el rol de negociador porque él dice que negoció conmigo y con nadie más.