Thelma Fardin anunció el reinicio del juicio contra Darthés: “Ahora va a declarar en la justicia y no desde su casa”

"El juicio se reinicia en septiembre a pesar de todas las trabas que pusieron para que esto no suceda", anuncia Thelma Fardin

El juicio por estupro agravado iniciado por la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardin en Nicaragua se reanuda en Brasil. El 20 de octubre va a declarar Juan Darthés ante el magistrado brasileño Pablo Ali Mazloum. El actor argentino, con nacionalidad brasileña, buscó dilatar el proceso. Sin embargo, no logró frenar la causa. Y a finales del 2022 o principios del 2023 podría estar la sentencia del caso de violencia sexual con mayor peso en la región.

El actor, que vivía en Argentina, se fue a vivir a Brasil desde el 2018 -cuando Thelma Fardin denunció la violación en Nicaragua- ya que tiene doble nacionalidad, y se refugió en la ley brasileña que no extradita ciudadanos ante causas en otros países. Por eso, a pesar del pedido de captura de Interpol, no pudo ser llevado a declarar como procesado en Centroamérica. Sin embargo, un fiscal inició, de oficio, una causa para que Brasil no sea un paraíso para evadir la responsabilidad en la violencia sexual.

La defensa de Darthés alegó que no confiaba en la justicia nicaraguense, pero tampoco regresó al país, ni de visita, y también cuestionó la intervención de la justicia argentina a través de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). En Brasil tampoco aceptó el juicio en San Pablo y planteó que debía juzgarlo la justicia federal. Hasta ahora no hay justicia que le venga bien.

#BastadeImpunidad y #JusticiaParaThelma son dos de los reclamos promovidos por Amnistia Internacional en una manifestación frente a la Embajada de Brasil

La denuncia de Thelma Fardin, radicada en Managua en el 2018, ya cuenta con el aval de tres ministerios públicos fiscales: de Argentina, de Brasil y de Nicaragua. La causa fue iniciada en Centroamérica porque Managua fue el último lugar de la gira de “Patito Feo”, la serie infanto juvenil que compartían cuando ella tenía 16 años y él 45, en el 2009.

A pesar que se intentó instalar la fake news del final del juicio o del respaldo al imputado por estupro agravado, el juicio sigue y el actor ya tiene fecha para declarar. En el proceso está en juego si el abuso sexual se puede nombrar sin ser condenada por nombrarlo fuera de la justicia y, si se recurre a la justicia, si es posible ser escuchada sin que las vueltas procesales sean una trampa para quien denuncia.

Este jueves 14 de julio Thelma Fardin anunció la reanudación del juicio, en una conferencia de prensa, en la Facultad de Derecho, junto a Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Carla Andreade Junqueira, abogada en la justicia brasileña y Martín Arias Duval, abogado en Argentina. Antes, le confirmó a Infobae: “ El juicio se reinicia en septiembre a pesar de todas las trabas que pusieron para que esto no suceda”.

Thelma Fardin declaró en Argentina en el juicio contra Juan Darthés porque la justicia brasileña no permitió que el juicio sea presencial

-¿Cuándo va a declarar Juan Darthés?

- El juicio se reinicia en septiembre y el 20 de octubre, al fin, declarará por primera vez en todos estos años Juan Darthés quien solo habló desde la cocina de su casa, en una entrevista con Mauro Viale, y nunca se presentó a la justicia, ni se sometió a pericias oficiales.

-¿Por qué la defensa de Darthés busca frenar el juicio en San Pablo si el argumento era que no confiaban en la justicia nicaraguense para no ir a Managua, y sí fue a la justicia cuando demandó a Dignity (Calu Rivero) y Anita Co?

-La prueba presentada es mucha y muy contundente. Por eso pudimos llegar hasta acá. La defensa solo tiene argumentos violentos y ridículos.

-¿Con qué argumentos buscan invalidar el juicio?

- Dicen que no puedo denunciar porque soy feminista o que estaba de novia cuando sucedieron los hechos, como si eso desacreditara lo sucedido, algo que no solo es falso, sino inconducente.

-¿Cuánto te dolió, en lo personal, escuchar los planteos de la defensa?

- En el proceso judicial hicieron todo lo posible por quebrarme y hostigarme. Solo recordar mi declaración de cinco horas me revuelve el estómago. En esa declaración Darthés pidió ponerme una perito psicóloga de parte (pagada por él para que se comprenda que quiere decir “de parte”) para que desacredite mi testimonio y el juez lo permitió.

En Infobae Thelma Fardin conto como esperaba el juicio, casi 11 meses después de su declaración está previsto que declare Juan Darthés

-¿Te negaste a ser peritada nuevamente por una psicóloga pagada por él?

-No me negué porque confío en que lo más fuerte es mi verdad, aunque sea una práctica violenta y que en Argentina no se permitiría.

-Hasta ahora Darthés no declaró, pero después de la conferencia de prensa que diste, en el 2018, dio una entrevista con Mauro Viale en donde dijo: “Ella se me insinuó”. ¿Qué quiere decir eso?

-La defensa de Darthés no tiene argumentos porque él mismo reconoció lo que hizo en la entrevista con Mauro Viale . Por eso, jamás quiso declarar en la justicia y se profugó esperando eludirla . Pero la prueba es tanta, a pesar del tiempo transcurrido, que seguramente sabe que es muy difícil que un juez se atreva a declararlo inocente.

-¿Los planteos por la jurisdicción de la causa, si es local (de San Pablo) o federal, son temas procesales reales o la intención es lograr suspender el juicio, dilatarlo o que prescriba?

-La defensa utiliza ese pretexto para que siga esquivando la justicia. Él quiere elegir, a toda costa, en que jurisdicción ser juzgado. Ya forzó todo para que sea en territorio brasileño y quiere seguir apelando la jurisdicción para lograr que el juicio vuelva a suspenderse y así seguir ganando años sin una sentencia.

Thelma Fardin dice que siente náuseas cuando recuerda las preguntas virulentas de la defensa en su declaración en el juicio

-¿Qué falta para que se llegue al final del juicio?

-Solo falta que declaren tres testigos que el pidió y su declaración que, también por pedido suyo, será tomado otro día diferente al de los testigos restantes. El propósito es tener tiempo (más del que ya tuvo) para preparar su testimonio.

-¿Cuánto tiempo va a pasar entre tu declaración y la suya?

-Él va a declarar once meses después de mi declaración y un mes después de los últimos testigos.

-¿Qué ventaja judicial implica que haya pasado casi un año desde el inicio del juicio?

-Él pudo escuchar todo el juicio y a mí, encima, no me lo permitieron . En Argentina una víctima que denuncia no podría tener menos derechos que un imputado que está denunciado.

-¿Cuándo podría conocerse la sentencia?

-Esperemos que, aunque la defensa violenta de Darthés siga interponiendo recursos, no haya nada que logre efecto suspensivo como él pretende. Espero que se deje de jugar con el tiempo de los testigos que todavía tienen que declarar y que se deje de faltar el respeto a mi testimonio, al de las otras víctimas que declararon en este juicio y al resto de los testigos. Espero que todo este esfuerzo valga la pena y la justicia se pronuncie.

-¿Hay fecha para el veredicto?

-No tenemos fecha de sentencia, aunque sabemos que los alegatos serán en octubre y noviembre y, luego, el juez puede tomarse el tiempo que considere para resolver y expedirse.

En el verano, frente a la Embajada de Brasil, se pidió a la justicia brasileña que no permita la prescripción de la causa por estupro agravado

-¿Qué esperás de la justicia?

-Espero que se muestre de una vez por todas si recurrir al sistema judicial es una salida reparatoria para las víctimas o solo un sinfín de burocracias revictimizantes que no tienen más que el objetivo de quebrar a quienes denunciamos sin ofrecernos ninguna reparación.

-¿Por qué es fundamental demostrar que los abusos sexuales son denunciables?

-Cuando se habla de un abuso sexual nos dicen que vayamos a la justicia. Es fundamental que, de una vez por todas, la justicia muestre que la palabra de las víctimas vale. De otra manera, el mensaje es que nos callemos la boca porque aunque en el Código Penal (con las diferencias según los países) contemple que podemos denunciar no hay estándares probatorios acordes a este delito aberrante que sucede en la oscuridad.

-En el caso de jugadores de fútbol, tenistas, actores, funcionarios internacionales, pueden ejercer un abuso en un país pero vivir en otro y eso complejiza mucho las denuncias de personas que realizan su trabajo en giras o viajes y que aprovechan ese vacío legal para consumar abusos sin tener causas judiciales. ¿Cuáles son los aportes de esta causa para que la cooperación internacional frene la impunidad en las violaciones internacionales?

-Este caso ya sentó un precedente, no solo a nivel social, sino muy particularmente, en el ámbito judicial por el trabajo de cooperación internacional que es un ejemplo en América Latina. Todo lo logrado es histórico. Ahora la justicia debe estar a la altura y dejar de perpetuar impunidad, no solo para que las víctimas hablen, sino para que el mensaje sea claro para los abusadores y podamos prevenir y erradicar la violencia sexual.

