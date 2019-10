El 21 de febrero del 2018, ella había relatado en Facebook un episodio que había vivido en 1999, durante la grabación de “Gasoleros”: “En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente (…) Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá cómo me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo”.