Cerros y lagunas nevadas: la sorprendente postal que se registró en Jujuy durante el segundo día de invierno

El segundo día de invierno nevó en Jujuy y se sintió el frío invernal

La localidad de Yala, en la provincia de Jujuy, registró una nevada este martes entre las 11.45 y las 12.15, un episodio breve pero visible en la zona de las lagunas que transformó en minutos el paisaje de yungas y se volvió llamativo por ocurrir a pleno mediodía, en una franja horaria en la que este tipo de precipitaciones no es habitual.

En esa misma jornada, la temperatura en la zona se movió entre una mínima de 3 °C y una máxima de 9 °C, según informó Todo Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional atribuyó el fenómeno a la combinación de ingreso de aire frío, humedad, nubosidad y aire frío en altura, condiciones que también sostuvieron neblina y frío constante durante el episodio.

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La caída de nieve fue intermitente y se extendió durante aproximadamente media hora. Los copos se observaron sobre cerros, vegetación y caminos cercanos a las Lagunas de Yala, con una cobertura parcial que alcanzó distintos sectores del entorno natural.

La nieve apareció en horario diurno y sorprendió a vecinos y turistas. La intensidad alcanzó para que el fenómeno pudiera verse desde diferentes puntos del área natural, pese a su corta duración.

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Las imágenes tomadas desde un dron y otros registros audiovisuales que luego fueron difundidas por las áreas de turismo de la provincia, mostraron el cambio repentino del paisaje. En pocos minutos, la combinación de cerros, vegetación, neblina y copos dejó una escena invernal poco frecuente para esa zona jujeña en pleno horario diurno.

Una imagen de Molulo, una zona rural de Tilcara donde había nevado en mayo

Yala se ubica en un entorno característico de las yungas jujeñas, donde durante el invierno suelen registrarse temperaturas bajas. El episodio tuvo una amplia repercusión en redes sociales y entre quienes estaban en la zona.

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El frío también alcanzó otras regiones de Jujuy. El descenso térmico no quedó limitado a Yala. En Molulo, en el departamento de Tilcara, también se registró una nevada este martes 23 de junio, en medio de las bajas temperaturas que marcaron el comienzo del invierno en gran parte de la provincia.

En esa localidad, la temperatura reportada era de 7 °C, con cielo mayormente nublado y 78% de humedad. Además, las regiones de la Quebrada y la Puna atravesaban una semana de frío intenso, con posibilidad de vientos fuertes en algunos períodos.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, había alerta amarilla por viento zonda para los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. El organismo advirtió que ese fenómeno puede reducir de manera marcada la visibilidad, elevar de forma repentina la temperatura y generar condiciones de muy baja humedad relativa, además de complicaciones para la circulación vehicular.

El mismo contexto de aire frío dio lugar a advertencias por temperaturas muy bajas en distintos puntos de la provincia. En San Salvador de Jujuy, según El Tribuno de Jujuy, la mínima de este martes fue de cero grados y la sensación térmica descendió hasta -2 °C, con bancos de niebla densos durante las primeras horas del día.

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Para la capital jujeña, el pronóstico indicaba una máxima de 9 °C, cielo cubierto durante buena parte de la jornada y 40% de probabilidad de lluvias débiles. Hacia la noche, la temperatura prevista era de 1 °C.

De acuerdo a reportes del Servicio Meteorológico Nacional, las mayores probabilidades de nuevas nevadas se concentran en zonas de alta montaña y en el interior provincial. Para la capital y la zona baja de los Valles, en cambio, no se esperan nevadas en el corto plazo, aunque sí heladas y frío seco durante la semana.

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Durante el trimestre invernal, podrían registrarse entre tres y cuatro eventos de nevadas en las cotas más altas, junto con heladas intensas en la Puna y la Quebrada. El Noroeste Argentino presentaría, en promedio, temperaturas medias levemente superiores a lo normal, con alternancia entre períodos de frío extremo y días de rápido ascenso térmico.