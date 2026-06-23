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El premio que Scaloni le dio a los jugadores de la selección argentina después de los dos triunfos en el Mundial

El entrenador de la Albiceleste tomó una importante decisión con el plantel luego de las victorias ante Argelia y Austria

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Lionel Scaloni decidió liberar al plantel hasta mañana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Lionel Scaloni decidió liberar al plantel hasta mañana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La selección argentina atraviesa un presente casi inmejorable: tras las victorias frente a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los 16avos de final y aseguró el primer puesto del Grupo J, a falta del tercer choque contra Jordania, donde se abre la posibilidad de rotación y descanso para los titulares pensando ya en los duelos de eliminación directa.

Ante este escenario favorable, Scaloni decidió liberar al plantel luego del entrenamiento matutino de este martes, según pudo saber Infobae. Los jugadores tienen libre y podrán pasar tiempo con las familias hasta la mañana del miércoles, cuando deban retornar y presentarse en el Hotel Origin de Kansas City. En la concentración celebrarán el cumpleaños N° 39 de Lionel Messi.

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Tras el regreso al hotel, la delegación retomará la preparación para el partido frente a Jordania, que se disputará nuevamente en el Dallas Stadium.

Durante la práctica de hoy en el predio del Sporting Kansas City, el cuerpo técnico ajustó las cargas para quienes sumaron menos minutos ante Austria, mientras que los titulares realizaron tareas regenerativas principalmente en el gimnasio.

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En los minutos abiertos a la prensa, Messi no apareció en el campo de juego. Se mantiene la expectativa sobre su presencia en el próximo partido.

Lionel Messi podría ser preservado en el choque ante Jordania (Reuters/William Purnell)
Lionel Messi podría ser preservado en el choque ante Jordania (Reuters/William Purnell)

Por su parte, Cristian “Cuti” Romero trabajó junto a los fisioterapeutas por la molestia en la rodilla derecha que sufrió en la victoria ante los austríacos. El defensor será preservado frente a los jordanos y el cuerpo técnico confía que estará disponible para el cruce de 16avos, previsto para el 3 de julio ante el segundo del Grupo H, donde España y Uruguay encabezan las posiciones a falta de una fecha.

Para el compromiso del sábado, el entrenador evalúa alinear una formación alternativa. Futbolistas como Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez podrían sumar minutos desde el inicio, mientras que otros jugadores que no tuvieron mucha participación, como Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González, se perfilan como opciones para integrar el once titular.

La posibilidad de que Messi tenga descanso está sobre la mesa. Si Scaloni decide cuidarlo, la dupla de ataque podría conformarse por el propio Álvarez y Lautaro Martínez. Otra opción es el ingreso de José Flaco López.

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