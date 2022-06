Video: se cruzó con un lobo marino en un negocio en Mar del Plata y la reacción del animal se volvió viral

Video: un lobo marino “atendió” un negocio en Mar del Plata y se volvió viral

“ Hola, buen día, disculpe. ¿Tiene la figura del tiempo? ”. El que habla es Guillermo, uno de los integrantes de la Fundación Fauna Argentina. El que contesta, con un rugido, es un lobo marino .

La secuencia, de un minuto y 17 segundos de duración, fue registrada por el rescatista cuando el animal se metió en uno de los negocios del paseo de la Banquina Chica y se hizo viral. Solo en la red Tik-tok, ya suma casi un millón y medio de vistas y cerca de 7 mil comentarios.

En las imágenes, se ve cómo el mamífero -que con su gran tamaño obstaculiza el ingreso al lugar- se encuentra del otro lado de la puerta y se desplaza junto a los estantes donde están exhibidos los souvenirs, entre ellos, los clásicos “adornos del tiempo” con forma de caballitos de mar, lobos marinos y delfines.

El video sigue. “¿Puedo pasar a ver? ¿Acepta tarjeta?”, le pregunta el hombre al animal, como si este estuviera a cargo del local. Y entonces el lobo vuelve a rugir. “Bueno señor, no se ponga malo ¿Se levantó mal hoy, maestro? Qué lindas chucherías que tiene, por favor. Medio mala onda el loco, pero tiene cosas lindas”, remata.

La secuencia fue registrada cuando el animal se metió en uno de los negocios del paseo de la Banquina Chica

En diálogo con el portal marplatense 0223, Guillermo contó que la irrupción del lobo en el local se dio a fines de la semana pasada y que el comercio en cuestión es el lugar donde él trabaja. “Es un lobo re bueno que siempre viene para acá. Es uno de nuestros amigos”, reveló.

Según contó el rescatista al mismo medio, como no es la primera vez que se cruzan con este lobo marino, desde la Fundación lo bautizaron con el nombre “Sebastián”. “También están Marcos y Gonzalo. Todos esos lobos ya nos reconocen y por eso se acercan. Son animales muy buenos y tranquilos”, explicó.

Desde hace unos años, Guillermo forma parte del equipo que ejecuta el plan de acción que se diseñó junto al Consorcio Portuario y la Universidad Nacional de Mar del Plata para tratar de alejar a la colonia de lobos de la banquina y llevarla hacia la Escollera Sur. “Se viene trabajando muy bien”, destacó.

El plan de acción para “mudar” a la colonia de lobos comenzó a implementarse de manera constante y diaria a partir de mediados de junio, después de algunas pruebas preliminares y con buenos resultados que llevó adelante Fauna Argentina días atrás. Si bien resta casi un mes de trabajo, en el Consorcio Portuario ya reconocieron “notorios avances” en el cambio de hábito que se busca propiciar con los animales.

Desde su página de Facebook, la Fundación Fauna Argentina explicó que el “arreo” de los lobos hacia la Escollera Sur no es nocivo para los animales

Desde su página de Facebook, la Fundación Fauna Argentina explicó que el “arreo” de los lobos hacia la Escollera Sur no es nocivo para los animales . “Actualmente están ocupando calles y zonas de descarga. Que estén ocupando dichos espacios puede ser un peligro para los lobos, ya que en esa zona hay tránsito vehicular que pasa muy cerca de los ellos. Si bien hasta ahora no hubo incidentes, los accidentes pueden producirse”, contaron desde la ONG.

También las heces de los animales son un problema, ya que en esas áreas se manipula pescado.

Antes de la llegada de los fundadores de la ciudad, Mar del Plata fue uno de los principales puntos elegidos por los lobos marinos de un pelo para establecer sus colonias reproductivas y los principales asentamientos se dieron en el corredor costero, que abarca desde la actual Punta Iglesia hasta Punta Mogotes.

Hoy, la colonia cuenta con aproximadamente 700 ejemplares machos que rondan no solo la escollera sur, sino también la banquina y, desde el inicio de la pandemia salieron al centro comercial del puerto y el sector productivo generando inconvenientes en la zona, por tal motivo desde la ONG Fauna Argentina iniciaron operativos para controlar que los animales no dificulten la tarea.

“ Ante la presencia de un lobo, recomendamos no acercarse, no querer alimentar, no mojarlo o querer devolverlo al mar. Mantener mascotas alejadas ”, recomienda la ONG.





