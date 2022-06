Bloquearon las licencias de conducir de 20 infractores “temerarios”: a quiénes se podría extender la medida

Las faltas graves son, entre otras, alcoholemia, exceso de velocidad, violación de semáforo, uso del celular o videos o mensajes de texto al conducir, no uso del cinturón de seguridad, no uso de retención infantil o llevar menores en asiento delantero

A dos semanas del inicio del convenio entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, (DGAI) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se detectaron conductores “temerarios” que fueron sancionados severamente, ordenado el Bloqueo de sus licencias de conducir y en estudio la suspensión definitiva de esas licencias.

Estos infractores fueron detectados como responsables de faltas graves en una cantidad de mas de 10 infracciones en los últimos 6 meses.

Fueron sancionados con multas que van desde las 1.250 unidades fijas, que equivalen a $72.962,5 pesos (cada unidad fija equivale al valor del medio litro de nafta de mayor octanaje acorde a valores actualizables por la Dir. Gral. de Estadísticas y censos GCABA, hoy fijado a $58,37 pesos).

La multa mas alta impuesta ha sido de 34.850 unidades fijas equivalente a $2.021.300 pesos a valores actuales y fue por “acumulación de infracciones”, señalaron desde el Ministerio.

Las denominadas faltas graves son: alcoholemia, exceso de velocidad, violación de semáforo, uso del celular o videos o mensajes de texto al conducir, imprudencias de motociclistas (no uso de casco y menores de 16 años como acompañantes), no uso del cinturón de seguridad, no uso de retención infantil o llevar menores en asiento delantero.

Las 306 personas físicas detectadas para la aplicación el convenio entre el Ministerio de Seguridad de CABA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial registraban 10 o mas faltas denominadas graves en los últimos 6 meses

En una primera etapa de implementación del Convenio firmado hace solo dos semanas entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Justicia y Seguridad se detectaron 306 personas físicas que reunían los requisitos necesarios para la aplicación del convenio, es decir registraban 10 o mas faltas denominadas graves en los últimos 6 meses.

De ese total de 306 personas físicas con licencias de conducir, 20 de ellas fueron condenadas y serán informadas por Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) a la ANSV para que evalúen la posibilidad de la suspensión definitiva de dicho permiso de conducir y casi todas las resoluciones fueron notificadas a través del propio sistema de notificaciones electrónicas diseñado y puesto en marcha por la propia Dirección General de Infracciones del Gobierno porteño (SINEI) en los últimos 2 años.

Esto hizo posible que un sujeto renuente a cumplir con las normas de transito pueda ser detectado, bloqueada su licencias de conducir, sancionado y notificado de todo esto.

El circuito previsto consiste en que la ANSV analiza información de infracciones comprobadas y suministrada por la DGAI.

La multa mas alta que se impuso fue de S2.021.300, que equivalen a 34.850 unidades fijas. Cada unidad fija equivale al valor del medio litro de nafta de mayor octanaje, fijado hoy en $58,37

En los casos de personas que tengan 10 o mas infracciones graves dentro de los últimos 6 meses impone el “bloqueo preventivo de las licencias de conducir” y notifica a la DGAI esta decisión para que esta continúe con su tramite de notificación y demás actos de defensa.

En aquellos casos en los que el infractor no se presente a asumir su responsabilidad será sancionada por el controlador de faltas y se notificará a la ANSV para que evalúe la suspensión definitiva de la licencia de conducir, siendo esta decisión informada a todas las delegaciones de otorgamiento de licencias del país y fuerzas de seguridad.

Este convenio se gesto con el fin de fortalecer el intercambio de información sobre reiteración de infracciones graves comprobadas dentro del territorio porteño para generar “alertas” sobre inconductas viales del mismo infractor que permitan hacer cesar las mismas y reevaluar las aptitudes de los conductores como de los permisos de conducir a ellos dados, minimizando los riesgos del tránsito mediante un accionar proactivo y preventivo de las autoridades.

Al respecto de este tema, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro aseguró: “Para nosotros la seguridad vial es un tema central, porque significa cuidar la vida de los vecinos y vecinas de la Ciudad. Por eso somos y seremos implacables con aquellos que infrinjan de forma grave y reiterada las normas de tránsito. En este caso nuestra postura es clara: tolerancia cero frente a conductores irresponsables”.

SEGUIR LEYENDO: