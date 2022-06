Protesta y colapso en la Autopista Bs.As.-La Plata: hay 12 km de congestión por un reclamo de choferes de micros

Entre la medida de fuerza y la niebla se acumularon 12 km de congestión

Una protesta de choferes de micros de larga distancia provocó un caos en el tránsito de la primera mañana de hoy de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Según los primeros análisis, cerca de las 7.30 de este lunes había al menos unos 12 kilómetros de congestión de vehículos en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires debido a una medida de fuerza tomada por los choferes a la altura del peaje de Dock Sud.

Como si fuera poco, las dificultades de traslado se incrementaron con la niebla que abarcó toda la zona del AMBA desde la madrugada y que provocó dificultades en la visión de los conductores.

El colapso en el tránsito responde a una protesta llevada a cabo por al menos un centenar de choferes de micro de larga distancia debido a un conflicto con el Ministerio de Transporte referido a la caducidad de las licencias habilitantes para poder circular.

Según explican los propios conductores, al menos 480 unidades quedarán “vencidas” el próximo 30 de junio, cuando se cumplirán los 13 años de vida útil de las mismas.

Una vez que se llega a esa fecha, el micro pierde la habilitación para circular y, por ende, ya no puede trasladarse de una provincia hacia otra en el territorio nacional.

El pedido de los choferes a la cartera de transporte es que se les permita a los conductores de esas unidades en cuestión que el período de vida útil de los micros se extienda por dos años, como modo de resarcimiento por los dos años de la pandemia de coronavirus que dejó los ómnibus varados y sin ningún tipo de actividad.

Al menos hasta las 8 de la mañana había habilitadas sólo dos cabinas del peaje. De hecho, los micros bloquearon la gran parte del sentido hacia Capital y dejaron libres apenas dos carriles. Por eso, las colas de vehículos que intentan ingresar hacia la Ciudad de Buenos Aires desde zona sur parecen interminables a simple vista.

Una protesta similar protagonizaron los mismos choferes en noviembre de 2021 en la Avenida 9 de Julio y San Juan (Twitter)

“Pedimos mil disculpas, pero bueno, es la única manera que tenemos de hacernos escuchar y que nos den una respuesta lo antes posible. Tuvimos dos reuniones en los últimos tiempos y hace un mes y medio se cortó el diálogo”, expresó uno de los choferes plantados en la autopista, en declaración al canal TN.

“Ahora mismo tenemos unas 480 unidades a las que el 30 de junio se les termina la habilitación. Esto representa a que alrededor de 1.500 familias se quedarán sin trabajo” , completó.

El conductor expresó que en un principio, desde la cartera de Transporte se les había ofrecido un crédito para que los choferes pudieran comprarse micros nuevos y así resolver el conflicto con las inhabilitaciones. Sin embargo, los responsables de los vehículos indican que en principio quieren poder recuperar el tiempo perdido durante el período de cuarentena.

“Nosotros no queremos un crédito ni nada. Queremos únicamente que los ómnibus puedan trabajar el tiempo que estuvieron parados, que fueron estos dos años . Nosotros hacemos turismo y las unidades son cuidadas. Viajamos a Bariloche, que son 1.600 km, y el ómnibus se queda allí durante 15 días. No es que hacemos un cambio de chofer y el micro vuelve enseguida, como los colectivos de línea. Y durante esas dos semanas, practicamente no tenemos actividad”, detalló.

Tanto en diferentes momentos del 2021 como en marzo de 2022 los conductores, nucleados en la Asociación de Transportistas Autoconvocados, habían realizado medidas de protesta similares. En su momento, cortaron con los micros de larga distancia el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan, justo después del cruce con la autopista.

Por el momento, algunos de los micros puede circular gracias al decreto 788/2021, que permitió una extensión de seis meses para la licencia de los ómnibus modelo 2008. Esas excepciones llegan a su límite el próximo 30 de junio.

La de hoy es nada menos que la sexta protesta realizada por los choferes de ómnibus de larga distancia en la zona del AMBA. Se exige una respuesta por parte del ministerio o al menos recuperar las negociaciones para intentar llegar a un nuevo acuerdo.

