Insólito: a un pasajero se le atoró la cabeza en un asiento del tren Roca

El momento en que el hombre quedó atrapado en el apoyabrazos del tren Roca (@juan_andress22)

Habitualmente el servicio del ferrocarril se ve afectado por distintos motivos, ya sea por protestas gremiales, problemas técnicos, algún asalto o hasta piquetes en las vías que impiden la circulación. Sin embargo, la interrupción que se registró ayer en una de las líneas y que afectó a cientos de usuarios se dio a partir de una absurda situación: un pasajero quedó atorado en uno de los apoyabrazos de la formación en la que viajaba y generó una demora de más de 20 minutos.

Ocurrió el lunes en horas de la tarde en un coche del Ferrocarril Roca, a la altura de la estación Villa Elisa . Allí, de acuerdo con lo que trascendió, un joven aparentemente intentó dormirse en los dos asientos y al momento de acomodarse, ubicó su cabeza en el apoyabrazos. Pero después no pudo sacarla y el servicio fue interrumpido.

El insólito momento fue filmado por otros de los pasajeros, identificado como Juan Andrés, quien publicó la escena en su cuenta de Twitter. Las imágenes se viralizaron rápidamente y el video ya supera las 620 mil reproducciones. “Volviendo de la facultad se paró el tren 20 min porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoyabrazos. Gracias roquita, por suerte salió”, escribió el testigo.

Y efectivamente fue así. Después, para solucionar el inconveniente, un grupo de trabajadores de Trenes Argentinos intervinieron para liberarlo.

Las reacciones en la red social no se hicieron esperar y principalmente se generó el debate de cómo el pasajero llegó a atorar su cabeza en el apoyabrazos. Pero no fue lo único. Muchos, obviamente, lo tomaron con humor y la cantidad de comentarios y chistes fue numerosa.

“Había un debate entre los pasajeros en el medio de estación de Villa Elisa. Un par de señoras decían que había que tirarle aceite, pero ¿de dónde lo iban a conseguir? Otros decían un chorro de agua, mientras algunas personas le hacían presión en la cabeza”, expresó Juan en diálogo con Diario Sur.

“Al flaco este nunca lo vi. Yo estaba durmiendo, volviendo de la facu. Me levanto con todo el tren aplaudiendo y veo cómo lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos. Cuando me acerco a hablarle a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer”, detalló.

“Necesito entender cómo este tipo llegó ahí?. Estoy anonadado”, le contestó otro usuario de la red social luego de ver el video. Asimismo, otros siguen sin entender cómo fue que el hombre terminó con la cabeza atorada en el apoyabrazos. “En qué contexto metió la cabeza ahí”, preguntó otro. “Si le cortan el cuello vuelve a crecer”, bromeó Juan Manuel.

“Le conté a mi terapista q me quedó trabada la cabeza en un asiento del tren y tuvieron q demorar la formación”, fue otro de la serie interminable de bromas. El joven resultó ileso.

