Los escandalosos chats del funcionario “de las 40 amantes”: denuncian que pedía favores sexuales a cambio de contratos

El ex funcionario denunciado

Al ex diputado Juan Marcelo “Turco” Rodríguez no le quedó opción y tuvo que renunciar a su cargo como titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) de Misiones luego de verse involucrado en un escándalo sexual que llegó a niveles que nunca sospechó. El motivo: se filtraron una serie de conversaciones privadas de Whatsapp en las que quedó expuesto que el funcionario presuntamente le ofreció contratos de trabajo y subsidios a decenas de mujeres a cambio de favores sexuales .

Rodríguez está ligado al Frente Renovador de la Concordia y en los últimos años, según describen los medios misioneros, se convirtió en un funcionario cercano al gobernador Oscar Herrera Ahuad. Sin embargo, ese vínculo político no resistió la viralización de los chats con fuerte contenido sexual y, sin dudarlo, el mandatario provincial le aceptó la renuncia hace algunos días.

Algunos de los chats filtrados

El escándalo que sacude a Misiones comenzó a gestarse en Semana Santa. Fue gracias a un perfil falso de Facebook -registrado con el nombre de “Turco Rodríguez” y una foto del funcionario- que publicó un archivo con 72 capturas de conversaciones y audios, en las que Rodríguez hablaba con varias mujeres y pactaba encuentros dentro y fuera de la oficina. A la mayoría de ellas se dirige con confianza, frases subidas de tono y de acuerdo con lo que se observa, la respuesta de todas las involucradas parece recíproca. Aparentemente, habría entablado un vínculo amoroso con todas ellas, pero al parecer no del todo gratuito.

De hecho, de la lectura de los chats se desprende que el vínculo con varias de sus amantes era muy cercano. Entre el hombre y las mujeres se manifestaban cierto nivel de cariño pero con el favor laboral como telón de fondo. Según trascendió, el ahora ex funcionario habría mantenido relaciones con al menos 39 mujeres. En las imágenes quedó expuesto que muchas de ellas le hicieron pedidos de trabajo, subsidios o contratos. Él les ofrecía la ayuda que necesitaban desde su lugar en un organismo que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos.

Las conversaciones se filtraron en Facebook

“Quiero conocerte previamente antes de verte. Me enviás una foto para que aprecie tus virtudes”, es uno de los mensajes escritos por el acusado. Algunas cumplían el deseo y mandaban las imágenes. Otras le expresaron “cuánto lo extrañaban”, mientras que él hacía lo posible para verlas. Las conversaciones publicadas datan de 2020, otras son del año pasado y en distintos meses. Parte de las capturas a las que accedió Infobae reflejan también que muchas de las charlas virtuales contienen mensajes sexuales explícitos.

En ese sentido, los beneficios no se habrían limitado únicamente a las supuestas amantes, sino que, además, algunos familiares de las mujeres también habrían recibido las ayudas del “Turco” Rodríguez. “Necesito de de tu ayuda. Si no necesitaba realmente no te iba a pedir. Porque no me gusta pedir”, le escribió otra joven. El hombre le contestó preguntándole cuándo la mujer iba a estar en la ciudad de Posadas para verse, y así poder “hablar de trabajo y mimarse”.

El decreto con la renuncia del ex funcionario

En otro chat, una mujer le pregunta acerca de la renovación de un contrato laboral. El entonces titular del IFAI le promete que “durante la semana” se solucionaría. “Hola mi ángel hermoso. ¿Cómo estás?. Espero que bien amor. ¿Vas a firmar tu contrato? Los subí a 30 por mes”, le escribió el funcionario.

Algunos de los audios que le enviaba a sus "amantes"

Los pedidos, en medio de chats cariñosos, son casi interminables. Ayudas para organización de eventos, obras públicas o trámites simples para familiares. La “colaboración” de Rodríguez era muy amplia, según se ve en las filtraciones.

En otro intercambio de mensajes de texto con una mujer, a las 14:43 de un día de fines de diciembre del año pasado, Rodríguez le escribe: “Hola mi vida. Yo pensándote. Con muchas ganas de verte”. Ella le contesta: “Qué lindooo me alegra saber eso. Yo estoy siempre”. La conversación sigue. “Y ahora solito en mi oficina firmando amor”, agregó él, a lo que ella contestó un minuto después: “Mi amor qué lindo voy si tenés ganas”. “Sí amor vení. Querés?”, propuso. “Sí quiero en media hora estoy (corazoncito)”, contesta ella. “Dale amor te espero. El seguridad ya está avisado”, finaliza.

Por estos chats, el funcionario se vio obligado a renunciar

Las repercusiones políticas y un pedido para que intervenga la Justicia

La viralización de los chats sexuales fue imparable y en cuestión de días, el presidente del IFAI presentó la renuncia. La decisión de aceptarla por parte del gobernador Herrera Ahuad salió publicada en el Boletín Oficial hace tres días bajo el decreto 543. Rápido de reflejos, el gobierno provincial nombró al ex diputado provincial Roque Gervasoni como su reemplazo. El flamante titular del organismo se desempeñó hasta el domingo como vicepresidente de Multimedios Sapem, lugar al que fue designado luego de finalizar su mandato de cuatro años como legislador provincial el 10 de diciembre pasado.

Sin embargo, el tembladeral político no se limitó a su salida de la función pública. Dentro del Frente Renovador también hubo un pedido para que la Justicia intervenga e investigue los posibles delitos en los que pudo haber incurrido.

Hasta el momento, Rodríguez no habló de los chats

La diputada provincial oficialista Anazul Centeno -que pertenece al mismo partido que el acusado- expresó en sus redes sociales la necesidad de que se esclarezcan los hechos. Además, pidió que las mujeres no sean revictimizadas.

“Ahora la Justicia será la encargada de esclarecer la situación y en todo caso él si quiere hablar. Yo hablé desde mi lugar de funcionaria pública y como militante por los derechos de las mujeres. Debe actuar el aparato judicial. Se expidió el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Debe intervenir el Ministerio Público ante la posible comisión de varios delitos, que fueron ventilados públicamente”, expresó la legisladora en diálogo con Infobae.

Al respecto, la diputada Centeno dijo que se podrían aplicar varios delitos. Todo dependería de las pruebas que se obtengan. “Puede haber mal desempeño de las funciones públicas, abuso sexual en el ámbito laboral, abuso de poder. Hay varias formas de encuadrar este accionar. Pero dependerá de la Justicia”, agregó la legisladora, quien destacó el hecho de que el gobernador no haya esperado mucho tiempo para aceptar la renuncia.

“Realmente esto no tiene que suceder nunca más. Tiene que tener sanciones ejemplificadoras. Un ejemplo negativo de lo que es ensuciar las instituciones de esta manera. Es muy grave”, sentenció.

Desde Juntos por el Cambio en Misiones también se manifestaron a través de un comunicado luego del escándalo. Piden también que el Poder Judicial intervenga y creen que el funcionario incurrió en delitos como cohecho o tráfico influencias. Además pidieron que se informe acerca de la cantidad de empleados de la planta permanente del organismo.

Los responsables del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) deben esclarecer de manera urgente los hechos de público conocimiento, respecto a los contratos vinculados a las relaciones de índole personal del ex Presidente Juan Marcelo Rodríguez. pic.twitter.com/ptnYUJ3l7J — Germán Kiczka (@GKiczka) April 20, 2022

Tal como adelantó la diputada Centeno a este medio, el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto y y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio. “El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, reza parte del comunicado.

El organismo pidió “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables” y “exhortó al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”.

En el comunicado se advierte que, si es cierto lo que se refleja en los chats, “se demuestra la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.

Los chats se filtraron la semana pasada

El caso escaló a nivel nacional. La diputada kirchnerista por esa provincia en el Congreso de la Nación, Cristina Britez, pidió la intervención de la titular del Ministerio de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. “Ante los hechos de público conocimiento en el IFAI Misiones es nuestra obligación trabajar para terminar con estas prácticas que contienen abuso de poder, violencia económica y sometimiento. Pedimos al Ministerio de la mujer, a cargo de Eli Gomez Alcorta que se expida ante estos hechos aberrantes y muchas veces de moneda corriente en nuestra Provincia”, expresó en su perfil de Facebook.

Estiman en casi 40 las presuntas "amantes" del funcionario

Por el momento, el acusado no habló públicamente de lo que pasó. Sin embargo, de acuerdo con medios misioneros, el ahora ex presidente del IFAI denunció en la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Misiones, que su Whatsapp había sido hackeado . Además, habría hecho una denuncia contra la red social Facebook, por la cuenta falsa que hicieron con su nombre. Lo que trascendió -según la revista Enterate, que fue la primera en divulgar el caso- la denuncia fue desestimada.

Algunos de los chats tienen alto contenido sexual

De acuerdo con la publicación, el Juzgado de Instrucción Nº6, a cargo del juez Ricardo Balor, expidió un oficio a la empresa Meta, dueños también de Whatsapp, para que estos entreguen los datos del supuesto hacker. “Trascendió que hizo la denuncia, pero no excusa lo que hizo de ninguna manera. Eso es otra investigación”, concluyó la diputada Centeno en su diálogo con Infobae.

