Intensa búsqueda de una avioneta con tres brasileños a bordo que desapareció en Chubut: “Tenemos esperanzas”

Una avioneta desapareció en Chubut con tres brasileños a bordo que volvían de un festival aéreo realizado en El Calafate

Una avioneta monomotor con tres tripulantes brasileños a bordo es intensamente buscada en la costa atlántica del sur chubutense, donde perdió comunicación con tierra alrededor de las 17.

“Se trata de una avioneta blanca, monomotor, que partió desde El Calafate (Santa Cruz) con destino a Trelew y se perdió contacto cerca de una zona costera conocida como Bahía Bustamante” confirmó el director de Defensa Civil del Chubut, José Mazzei.

“Por ahora no hay ninguna novedad, ni rastros, y tenemos todas las esperanzas de que la avioneta haya logrado aterrizar si es que sufrió un desperfecto, para lo cual se buscan pistas de aterrizaje en la zona”, afirmó el funcionario.

Y detalló que el avión está identificado como RV-10 PP ZRT proveniente de Brasil y sus ocupantes habían participado de un festival aéreo organizado en Comodoro Rivadavia llamado “Comodoro Vuela” que se realizó el 1, 2 y 3 de abril.

Por su parte, la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Comodoro Rivadavia, desplegó un helicóptero en la zona sin resultado hasta esta noche y se aguarda la llegada de un guardacostas de esa fuerza al área de operaciones.

A su vez una brigada de Defensa Civil se dirigía a la estancia “La Aguada” donde hay una pista en medio de la meseta para verificar si no se realizó un aterrizaje de emergencia, detalló la agencia Télam.

El ministro de Seguridad, Miguel Castro aseguró que “la nave debía aterrizar en Trelew pero la comunicación se perdió en la zona de Camarones” y remarcó que “Defensa Civil, Prefectura, Policía y el Ministerio activaron el protocolo de Búsqueda y Salvamento”.

El presidente del Aeroclub Lago Argentino de El Calafate, Freddy Vergnole en diálogo con una diario local, según informó La Opinión Austral, explicó que “no estaban muy buenas las condiciones de Comodoro para arriba, habían puesto de alternativa parar en Puerto Deseado, pero decidieron seguir viaje”. Aseguró que “las condiciones meteorológicas no eran buenas para proseguir viaje, le habían avisado la gente del ANAC de Comodoro que no era conveniente pero aparentemente decidieron despegar”.

“Por ahora no hay ninguna novedad, ni rastros, y tenemos todas las esperanzas de que la avioneta haya logrado aterrizar" dijo el director de Defensa Civil del Chubut, José Mazzei

Luego detalló que “el único lugar donde tenían un claro era hacia el este; el problema es que al este está el mar y para un avión que no tiene sistema anti-hielo es peligroso, porque al parecer habían muchas formaciones de hielo que iban cargando en las alas, lo que le produce peso que no le permite volar”.

Y añadió: “Cuando entra en una formación de hielo enseguida tiene que estar atento porque lo puede ver en la trompa del avión o en el ala y se nota enseguida y tiene que bajar y escapar de esa situación”, y remarcó: “Lo primordial es no meterse en una formación de hielo, pero lamentablemente se ve que se han metido y ahora hay que rezar para que aparezcan vivos”.

La aeronave despegó junto con otras dos similares características desde El Calafate, que tenían como destino Puerto Madryn. En tanto que la avioneta perdida se dirigía a Trelew.

Los dos aeropuertos quedan próximos sobre el noreste del Chubut, por lo que las tres viajaban juntas hasta que una de ellas perdió contacto con el resto. Las dos que llegaron a destino reportaron que el último contacto se produjo en cercanía de Bahía Bustamante, al sur de Chubut.

“Por estar en línea de la costa se amplió el radio de búsqueda también sobre el continente con la esperanza de que se esté ante un aterrizaje forzoso”, precisó Mazzei.

Según se supo en el área donde habría desaparecido la nave se registraron fuertes tormentas con abundantes lluvias e importantes ráfagas de viento.

