La auxilió en la calle, se enamoró y Twitter los reencontró: “la rubia de la 4x4” y un impensado final

Lara Galmes tuvo un percance con su camioneta y fue auxiliada por un desconocido que le declaró su amor en Twitter

Un vehículo prestado, un semáforo en rojo y un desperfecto técnico se convirtieron en el combo perfecto para convertir una situación cotidiana en una historia de amor que se hizo viral en las redes.

Eran las tres de la tarde del martes 15 cuando Lara Galmes (22) volvía manejando a su casa después de entrenar, con la compañía de una amiga. Al llegar a la esquina de General Paz y Salvador del Carril, en Santa Fe Capital, la sorprendió el semáforo en rojo y permaneció detenida los segundos de rigor hasta que finalmente la luz cambió a verde. Pero algo falló ya que el motor se apagó y nunca más pudo encenderlo a pesar de sus insistentes intentos.

La Toyota Hilux de Lara era la primera de la fila y a medida que pasaba el tiempo se iban acumulando más autos y los bocinazos se hacían cada vez más fuertes. Los automovilistas estaban apurados por circular y ella no sabía qué hacer para sortear esa situación.

Necesitaba sí o sí mover la camioneta pero le resultaba imposible debido a que solo contaba con la ayuda de su amiga. Los peatones la miraban, los ciclistas le pasaban por al lado y los conductores sólo querían abrirse camino entre el tráfico. Nadie la ayudaba.

Lara tiene 22 años y vive en Santa Fe Capital

Sin embargo, su suerte cambió con la aparición de Eduardo, quien desinteresadamente frenó su marcha y se ofreció a auxiliarla. Lara tomó el control del volante y tanto su amiga como el joven empujaron la camioneta hacia el cordón derecho para dejarla estacionada y lograron descomprimir el embotellamiento que se había generado.

Ocurrió todo muy rápido, y cuando ella terminó de agradecerle por lo que había hecho el joven desapareció entre la multitud. Pocas cuadras después él se arrepentiría por no haberle pedido ni siquiera el nombre para buscarla en las redes y todo desembocaría en un pedido de ayuda en Twitter para dar con el paradero de “la rubia de la 4x4″.

“Si sos la chica rubia de Santa Fe y este martes 15 de marzo se te quedó la 4x4 blanca en el semáforo de General Paz y Salvador del Carril, dejame decirte que después de ayudarte a empujar me enamoré de vos”, tuiteó Eduardo Fazzio desde su cuenta @EduFazzio02 sin advertir la cadena solidaria que desataría su petición.

Este es el tuit que se hizo viral

“Ayúdenme a encontrarla” , suplicó “El Cabezón”, como lo llaman sus íntimos. En cuestión de segundos el tuit se viralizó y empezaron a aparecer amigos y conocidos de Lara, que inmediatamente la arrobaron en los comentarios.

“Jajajaja que vergüenza esa situación, muchas gracias por la ayuda”, respondió Lara, a quien Edu le recordó: “De nada, casi te matan los de atrás”.

Mientras los protagonistas intercambiaban escuetos mensajes, los tuiteros empezaron a agitar para que la chica confesara si el “flechazo de Cupido” había sido mutuo. Pero ella evitó contestar y fue el propio Eduardo, que escondido detrás de una computadora, junto coraje y le hizo una petición: “Ayudame vos ahora, la gente pide una explicación”.

Así fue la breve conversación que mantuvieron Eduardo y Lara en Twitter

Incluso, esa misma tarde, el joven fue entrevistado en Radio Rec y admitió que le había mandado una solicitud de amistad en Instagram y que todavía estaba aguardando por una respuesta. “Mis amigos me dicen que active pero ni siquiera me aceptó. No creo que me dé bola”, se resignó “El Cabezón”.

Lara, quien todavía no sale del asombro por la repercusión que tuvo tuit, le contó a Infobae que luego de que trascendiera su nombre en Twitter recibió una avalancha de pedidos de contacto. “ Tenía 800 nuevos seguidores en Instagram, 1000 en Twitter y cientos de mensajes de usuarios pidiéndome que le diera bola no sólo a Eduardo sino también a ellos” , admitió la joven entre risas.

A diferencia de la preocupación de Eduardo, que quedó un poco bajón por el corte de rostro que le hizo Lara, ella está preocupada por reparar la camioneta. “Es de mi papá, que está de vacaciones, y la usé para ir al gimnasio. Quedó varias horas estacionada en esa esquina y recién ayer pudo ir a buscarla un mecánico de confianza para repararla”, contó.

La repercusión que tuvo el posteo hizo que estallaran las solicitudes de amistad en sus redes sociales

Si bien en Twitter prefirió llamarse al silencio y dejar que cada cual se animara a pensar en un final para esta inesperada confesión de amor a primera vista, Lara admitió que está de novia y que fue su pareja quien se hizo eco del tuit e inmediatamente se dio cuenta que hablaban de ella.

“Mi novio se lo tomó re tranqui, se rio de la situación, fue como un chiste para él porque no es nada celoso”, a seguró la joven, que hizo estallar las redes sociales con su belleza y encanto.

“La historia de amor no va a poder ser”, remarcó la hincha fanática de “El Sabalero”, cuadro del que también es hincha Eduardo. “Quizás algún día nos encontremos en la cancha”, deslizó para ponerle punto final a las especulaciones y no generar falsas expectativas.

