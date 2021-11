Fue testigo en la boda de su amigo y por un error terminó casado con la novia: ”Solo pasa en Argentina”

Fue testigo en la boda de su amigo y por un error terminó casado con la novia:

“¿Cómo estás procesando el hecho de estar de novia con un hombre casado?”, le preguntaron en tono de humor a Flor Campolongo en Twitter luego de que se hiciera viral una insólita situación que tuvo como protagonista a su pareja.

A diferencia de lo que muchos creen, el hombre en cuestión no llevaba una doble vida. Simplemente pasó que fue víctima de un error administrativo de la ANSES y ahora su estado civil cambió radicalmente.

El hecho se hizo público cuando Flor decidió hacer catarsis en las redes sociales y mostró una captura de la conversación de Whatsapp que había mantenido con su novio. Es que tras asistir a la boda de su mejor amigo como testigo, el jueves 11 de noviembre, Federico se enteró dos semanas después que hubo una equivocación en la carga de datos por parte de la ANSES y quedó registrado como “marido” y el casado como “testigo”.

La unión civil tuvo lugar en el Registro porteño de la calle Uruguay 753, situado en la zona de Tribunales. No solo era la primera vez de Federico como testigo sino también la primera vez que asistía a un civil. “Había mucha expectativa. Franco fue el primero de nuestro grupo de amigos en casarse. Nos conocemos de toda la vida y fuimos juntos al colegio”, contó el damnificado a Infobae.

El tuit de la novia del damnificado, que se hizo viral

Entre la emoción de los concurrentes y los rostros de felicidad de la pareja nada hacía imaginar un desenlace inesperado. Incluso, Federico contó que cuando llegó el momento de firmar la documentación leyó detenidamente los nombres de cada uno de los involucrados para asegurarse de que todos los datos estuvieran bien escritos.

“Después, mi amigo firmó como casado y hasta ahí todo normal. Fue un civil común y corriente y ellos se fueron contentos con su libreta roja”, recordó Federico, quien hizo hincapié sacar del medio de todo este entuerto al Registro Civil “porque hizo todo como corresponde”.

Los flamantes marido y mujer, en el Registro Civil de la calle Uruguay

Este miércoles, cuando su amigo Franco le mandó una foto al Whatsapp con un print de pantalla que decía “¿qué hacés Icardi?” no entendía bien a qué se debía esa cargada. “Pensé que me estaba haciendo una broma y no le presté demasiada atención. Siempre pensé que era un chiste y, de hecho, esa conversación que tuvimos murió ahí”, relató Federico.

“Ayer, Franco me volvió a escribir y me dijo ‘quedate tranquilo que ya inicié el trámite y lo estamos solucionado”. Ahí fue cuando le respondo: ’¿solucionando qué cosa?’. Y me explicó que ahora figuraba como un hombre casado por un error de la ANSES”.

Advertido por esta situación, Federico se puso a leer detenidamente el mensaje de su amigo y se percató de que el print correspondía efectivamente a la página oficial de la ANSES y que su nombre aparecía como cónyuge de la esposa de Franco. “Los datos estaban mal ligados”, se indignó.

Inmediatamente ingresó a la web de la ANSES para corroborar sus dichos y se encontró con que su amigo estaba en lo cierto. “Esto solo pasa en Argentina”, dijo ofuscado. Acto seguido, llamó a su novia para descargar su ira y fue ella quien, completamente sorprendida, decidió contar lo ocurrido en un tuit.

Florencia y su novio Federico, el testigo que terminó casado con la novia

Tanto el recién casado como Federico le enviaron mails a la ANSES para que reparara su error. Y debido al revuelo que se armó en las redes sociales, la equivocación fue enmendada en cuestión de horas. “ Al menos de algo sirvió que la historia se haya hecho viral”, se conformó Federico, quien está de novio con Flor hace casi un año y todavía no tiene planes de convertirse en un hombre casado.

SEGUIR LEYENDO: