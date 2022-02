Tiene más de 30 perros, no los puede controlar y teme que la devoren: “Se comen entre ellos”

Perros descontrolados en la casa de una vecina del barrio Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba

Desde la reciente muerte de su marido, una vecina del barrio Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba, vive un verdadero calvario por los más de 30 perros que tiene en su casa, debido a que ya no los puede controlar y teme ser atacada por la jauría. “Se comen entre ellos” , aseguró la mujer.

“Estoy mal, tanto psicológica como económicamente. Se comen entre ellos, estoy peligrando que me coman a mi, ya no puedo manejar la situación”, lamentó Evangelina, la dueña de la casa, en diálogo con El Doce.

Todo se desmadró a partir de que el esposo de la mujer falleció. A partir de ese momento, ella no pudo afrontar el pago de la comida para los animales y las mascotas empezaron a atacarse entre sí.

“Estando él era más fácil, a él le hacían caso porque era más dominante. A mí se me fue de las manos, no puedo controlarlo, la situación no da para más, yo no puedo seguir adentro, es un foco infeccioso”, aseguró la vecina, visiblemente afectada por lo que le toca vivir.

Al ser notificado de este complejo panorama, el citado medio envió un móvil a la casa de la mujer y constató la gravedad de la situación: en un patio interno de la vivienda se llegaron a visualizar perros muertos y hasta ratones, en medio de un contexto de extrema suciedad.

Perros muertos en la casa de Evangelina, una señora cordobesa que pide ayuda para que se lleven a los animales de su casa.

Evangelina reconoció que, hasta el momento, se puede mover entre los canes sin inconvenientes. Pero ella, sin embargo, teme que una de las recurrentes peleas que mantienen pueda derivar en un ataque contra su persona. ”Es peligroso. Yo ya no puedo manejar esta situación, necesito que se los lleven. Necesito ayuda”, solicitó.

Frente al temor de ser víctima de un ataque en manada, la mujer realizó la denuncia ante las autoridades correspondientes para que evalúen cómo proceder con los animales. Pero lamentablemente, continúa a la espera de una respuesta. “Hice una denuncia en la policía y no me llevaron el apunte. Dijeron que iban a venir de Policía Ambiental y todavía los estoy esperando. Me dijeron que vaya a la seccional novena que pertenece al barrio para hacer la denuncia, porque ellos no pueden hacer nada si no tienen una orden judicial”, lamentó ante la consulta del periodista.

A raíz de la presencia de más de tres decenas de perros, Evangelina aseguró que “no se puede comer ni tomar nada” en el interior de su casa porque “está todo lleno de moscas y los perros muertos ahí adentro”.

Vecinos del barrio Los Paraísos también dieron su testimonio sobre lo que ocurre en la casa de Evangelina, y evidenciaron la desesperante situación que se vive en el barrio. “Se llena de moscas y hay olor todas las tardes” , describió un joven.

Asimismo, contó que una chica ya se llevó dos perros de la vivienda, y esperaban que en las próximas horas se llevaran a dos más para descomprimir la situación. “Pero necesitamos que las proteccionistas aparezcan y puedan recibir más perros, cosa de que se los puedan llevar más rápido y la podamos ayudar a ella a limpiar la casa. A que pueda vivir bien, porque así no está bien”, dijo el vecino sobre el duro presente que atraviesa Evangelina.

SEGUIR LEYENDO: