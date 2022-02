La Armada Argentina realizó el salvataje de un buque del gobierno ruso varado en la Antártida

El "Profesor Logachev" peligrosamente varado en proximidades de la base polaca antártica

Momentos angustiantes se vivieron durante la madrugada de este miércoles a bordo del buque científico de bandera rusa “Profesor Logachev” cuando, a partir de una avería sufrida en uno de sus motores propulsores, la embarcación perdió la capacidad de maniobra y quedó varada en proximidades de la base polaca Arctowsky.

Dentro de los múltiples canales de pedido de auxilio que se activaron, el buque ARA “Bahía Agradable” fue informado de la situación por intermedio de una comunicación proveniente la estación marítima Bahía Fides, dependiente de la Armada de la República de Chile.

Si bien oficialmente la misión fue caratulada como caso “SAR”( Search and Recue), especialistas de la Liga Naval Argentina en diálogo con Infobae explicaron que en realidad se trató de un caso de Asistencia y Salvamento. “La diferencia radica que en la búsqueda y rescate el único objetivo es la preservación de la vida humana, mientras que en este caso el objetivo de la misión además comprendía el salvamento de la embarcación”, detallaron.

El "Bahia Agradable" aproximándose a iniciar la Asistencia y Salvamento del Logachev

En el momento del siniestro el “Bahía Agradable” se encontraba a 50 millas náuticas (90 kilómetros) del buque en peligro por lo que su comandante fue instruido para poner rumbo directo al lugar de la varadura. La nave militar argentina llegó al lugar a las 4.30 de esta madrugada.

Previo a iniciar las tareas de Asistencia y Salvamento, se procedió -conforme a lo que determinan las normas internacionales en la materia- a efectuar una revisión del casco del buque científico para determinar que no se evidenciaran daños estructurales o averías en el casco que pudieran comprometer su estabilidad u originar derrames de hidrocarburos.

Los Peritos Navales consultados por este medio han indicado que por el estatus jurídico de las aguas en las que ha ocurrido el “acaecimiento naval” no rigen las disposiciones reglamentarias que podrían hacer que la Prefectura Naval Argentina disponga la revisión de la nave en un dique seco, pero explicaron que seguramente el capitán del barco, previa consulta con el Ministerio de Geología Ruso ( propietario del buque), determinará la conveniencia o no de realizar una escala técnica antes de emprender el regreso a su puerto de matrícula. “Nunca una varadura es inocua, tarde o temprano las consecuencias de haber perdido la nave su condición de flotabilidad aparecen”, sostienen los expertos.

Las expediciones rusas a la Antártida son continuas y siempre se declaran como científicas

El “Profesor Logachev”

La nave científica del estado ruso Logachev fue construida en el astillero de Black Sea Chernomoskiy Shipyard de Ucrania en el año 1990, su planta propulsora esta constituida por dos motores Diesels M.A.N que totalizan los 7000 HP ( uno de los cuales presentó fallas en su sistema de inyección originando la pérdida de control del buque). Su eslora (largo) es de 105 metros y su manga (ancho) es de 16 metros. Al momento del siniestro se encontraban a bordo 42 tripulantes entre civiles y militares.

La misión de la nave en el continente blanco es la de estudiar la geología del fondo marino, la búsqueda de minerales y el monitoreo ambiental. En virtud del Tratado Antártico y al no haber ejercicio de soberanía plena por parte de los estados signatarios del mismo, las investigaciones de este tipo no necesitan autorización de ningún país. Siempre y cuando no se realicen actividades militares, ensayos nucleares o actividades que impliquen daño al medio ambiente, la misión del Logachev es perfectamente lícita.

El Bahía Agradable

El buque que ofició de rescatador forma parte de una serie de embarcaciones civiles compradas casualmente a Rusia durante la primera gestión de Agustín Rossi como Ministro de Defensa. Si bien oportunamente la decisión ministerial cosechó fuertes rechazos por tratarse de barcos remolcadores multipropósito con 40 años de antigüedad, su desempeño hasta el presente ha sido altamente satisfactorio. Estuvieron destinados al apoyo a las campañas antárticas y al patrullado marítimo entre otras tareas.

Uno de los cuatro avisos rusos adquiridos por la Armada Argentina en 2015

Con matrícula militar A-23 el “Bahía Agradable” tiene una eslora de 81,37 metros una manga de 16,3 metros y un calado de 5,3 metros. Su potencia de máquinas es de casi 7.200 HP con sistema de posicionamiento dinámico dos hélices propulsoras y dos de maniobra en su proa y puede alcanzar una velocidad de hasta 15 nudos ( 27 km/h) lo tripulan 30 miembros de la Armada Argentina de ambos sexos.

