Marta Cohen habló de la cifra de contagios en Argentina: “Los testeos son insuficientes, entonces el número es falso”

La patóloga pediátrica y especialista en Medicina Legal Marta Cohen aseguró esta mañana que la capacidad de testeo en Argentina es “insuficiente” y que por lo tanto la cifra oficial de contagios se trata de un “falso número”.

“El número es menor al que en realidad hay”, expresó la especialista esta mañana en diálogo con Paulo Vilouta en Radio La Red. “Pero además, toda esa gente que pasa el virus sin testeos es obviamente gente que sigue contagiando. Entonces es importantísimo hacer testeos”, agregó.

“Nosotros estamos haciendo dos test semanales”, indicó sobre su trabajo en Reino Unido, donde vive y ejerce. “En mi servicio ayer una de las colegas, asintomática, se hizo la prueba y era positiva. Fijate qué importante que es”, señaló. “Los tests son una inversión en salud”.

Consultada por la tasa de positividad en Argentina, que este lunes fue de 66,86%, Cohen señaló que es por lo menos 7 veces mayor a la recomendada. “ Para decir que la cantidad de test es adecuada un mínimo del 10% tiene que ser positivo. Cuando es más, es porque el número es inadecuado” , explicó. “Es una inversión en salud porque sabiendo que una persona es positiva, no va a trabajar, no sale de su casa y no va a contagiar. Sea asintomática o sintomática”.

La tasa de positividad en Argentina está entre el 66% y el 70%

Cohen explicó además dijo que si bien en el Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos el pico de contagios por Ómicron fue alto a fines de diciembre y principios de enero, después de 45 días “se amesetó”. Y agregó: “Con Ómicron lo que se ve es que al aumentar la vacunación se hizo la diferencia. Los pacientes internados han bajado un 12%. El uso del barbijo, el distanciamiento y la vacunación con tercera dosis: eso permitió que bajaran los casos”.

En ese sentido, la experta manifestó no estar de acuerdo con el nuevo protocolo en Argentina que establece que una persona con tres dosis de la vacuna no debe aislarse si es contacto de un positivo: “Todos sabemos que la vacuna previene en un 85% la enfermedad grave y la muerte pero no previene demasiado el contagio. Entonces el no aislamiento de un contacto estrecho con tercera dosis podría considerarse solo si se hace un test rápido todos los días. La disponibilidad de los test es fundamental”.

En ese sentido, insistió, “haciendo test se gana de todos lados”. “Aquellas personas que fueron contacto también, que se queden adentro. Es una inversión económica”, agregó.

“Hay que comprarlos o desarrollarlos y eso es dinero. Por eso para mí los países que primero van a salir son los que vacunaron mucho, testearon mucho y se cuidaron mucho. Pero obviamente eso es dinero”, concluyó. “Esa es la inversión en salud que tanto necesita la Argentina”.

También se refirió al movimiento antivacunas. “En Europa hay países con más antivacunas que acá [en referencia al Reino Unido]. Acá hay un 10% de la población adulta que no se ha vacunado, yo considero que esos son los antivacunas por distintos motivos. En Francia, en Bélgica, en Austria, Dinamarca, es mucho más. La solución siempre es cuidarse, testear y vacunar con tercera dosis”, explicó.

