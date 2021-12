Compras navideñas: las 7 claves que brinda Defensa al Consumidor para hacer valer el tiempo y el dinero

Compras navideñas y derechos del consumidor

A pocas horas de celebrar la Nochebuena y la Navidad, el frenesí por llegar con los tiempos del trabajo y los compromisos parecen ir en sentido contrario. Cada minuto es necesario cuando quedan compras por hacer y cuando se intenta que el dinero valga.

Entre esa vorágine suelen surgir las dudas a la hora de decidirse por los regalos que quizás necesiten ser cambiados. Alí surge los interrogantes cuando en los comercios se ve el cartel: “los cambios se realizan los lunes de 10.00 a 12.00″. Pese a lo que cada local indique, en la Ciudad de Buenos Aires rige la ley 3281 que establece que los consumidores pueden realizar cambios durante la totalidad del horario comercial.

Otro punto central a la hora de realizar un cambio es el dinero abonado. Si bien es evidente que si se lleva un producto de valor inferior, la diferencia debe ser reintegrada muchas veces por lo exiguo de esa diferencia, apuro o la inexistencia de un producto, ese monto se pierde. En ese caso, la ley establece que el comercio debe entregar una nota de crédito válida por 90 días y durante ese lapso el consumidor podrá volver y elegir con tranquilidad otro producto para no perder ese dinero.

Los descuentos y promociones con tarjetas de crédito tienen términos y condiciones que debemos conocer y podrían limitar los beneficios (NA)

Un tercer punto que surge de los cambios es que pasadas las fiestas los comercios realizan descuentos importantes por el éxodo turístico y su necesidad de atraer clientela. Entonces aquello que tenía un valor de mil pesos, por ejemplo, pasa a valer 800 al momento de realizar el cambio. Algún desprevenido se preguntará: ¿quiere decir que perdí dinero? La respuesta es “no”. El comercio debe respetar el importe abonado en su totalidad aunque al momento del cambio con ese mismo importe el consumidor pueda comprar un poco más, dada las rebajas.

Las compras realizadas a través de canales electrónicos pueden anularse dentro de los 10 días corridos luego de entregado el producto. El detalle es que el vendedor debe hacerse cargo del traslado del producto, teniendo el consumidor la responsabilidad de entregarlo en idénticas condiciones que al recibirlo.

Todos los productos nuevos durables tienen 6 meses de garantía legal por más que el comercio no emita o brinde un certificado. Cualquiera de ellos que presente una anomalía en ese período debe ser reparado o reemplazado cuando no tenga reparación. Este derecho aplica para el calzado y las prendas de vestir también. Si bien no es muy usual reclamar al proveedor cuando se descose una camisa o se despega un taco, lo cierto es que es un derecho y puede exigirse su cumplimiento.

Las compras online pueden anularse dentro de los 10 días y el vendedor debe hacerse cargo del traslado del producto (Getty)

Respecto de la forma de pago, cuando la compra se efectúa con tarjeta de crédito en una cuota se debe respetar el precio exhibido. En caso que el comercio pretenda cobrar un sobrecargo, el consumidor puede pedir una inspección comercial para que se constate la falta a través de la aplicación BA147 o la web www.buenosaires.gob.ar.

Desde Defensa al Consumidor recuerdan que toda compra inteligente supone definir el producto antes de comprarlo, verificar los precios en la web de al menos tres proveedores. Es importante informarse sobre los descuentos y promociones con tarjetas crediticias y revisar atentamente los días y topes de descuento para cada promoción.

Para lograr que esto se cumpla, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires orienta a los consumidores a través de la web www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor y desde las redes sociales Facebook y Twitter a través de la cuenta oficial de Defensa al Consumidor @BAconsumidor.

Los descuentos y promociones con tarjetas de crédito tienen términos y condiciones que debemos conocer y podrían limitar los beneficios (NA)

El resumen de las siete claves

1-Los productos pueden cambiarse dentro de los 30 días posteriores a la compra.

2- Los comercios deben entregar un ticket o nota de crédito cuando existe diferencia a favor del consumidor con validez de 90 días.

3- No pueden imponerse días u horarios especiales para realizar cambios.

4- Las compras realizadas a través de canales electrónicos pueden anularse dentro de los 10 días y el vendedor debe hacerse cargo del traslado del producto.

5- Todos los productos durables tienen una garantía legal de 6 meses; para reclamar su cumplimiento sólo es necesario el ticket de compra.

6- Los descuentos y promociones con tarjetas de crédito tienen términos y condiciones que debemos conocer y podrían limitar los beneficios.

7- ABC de una compra inteligente: definir un producto, verificar los precios en la web, informarse sobre descuentos y promociones. Salir de casa con tiempo.

SEGUIR LEYENDO: