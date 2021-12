Paula Moreno, presidenta de FOPEA: “Los ataques a la libertad de expresión vienen creciendo en los últimos años”

Paula Moreno, presidenta de FOPEA

A principios de diciembre, Paula Moreno fue electa presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). La periodista de Esquel es la primera mujer que ocupa ese cargo, también es la primera titular oriunda de la Patagonia.

Moreno es directora de EQSnotas.com y se desempeño como vicepresidenta de la entidad durante la gestión saliente, encabezada por Fernando Ruiz. El federalismo fue uno de los ejes centrales de su propuesta, junto con la defensa del periodismo de calidad.

Fue la primera vez que la conducción de la entidad que nuclea a más de 600 periodistas de todo el país no se renovó a partir de una lista única. Moreno se impuso con el 54% de los votos, frente a Mariela Arias, de Santa Cruz.

-Es la primera vez que no hubo lista de unidad en FOPEA, ¿cómo vivió el proceso de la elección?

-La elección se realizó con dos listas. La nuestra, que se impuso con el 54%, tiene integrantes de la comisión anterior, por lo que en algún punto marca una continuidad con la gestión de Fernando Ruiz . También con la impronta de los que se fueron sumando, entendiendo que estábamos trabajando con una propuesta centrada en fomentar un periodismo de calidad y en reforzarlo en todas las provincias, con una visión federal. También trabajamos mucho con el periodismo de cercanía, que es una característica que da mucha legitimidad en estos tiempos. Nuestra propuesta fue abarcar todo ese universo con diferentes alternativas, como capacitaciones o acciones en defensa de la libertad de expresión. Por otro lado, entendemos que FOPEA tiene que estar por encima de la grieta, que en nuestro país atraviesa todos los debates . Creemos que eso fue valorado. El periodismo tiene que mirarse y mirar hacia afuera desde una lugar de autocrítica, pero haciendo periodismo. El objetivo es que sobrevolemos las discusiones de extremos.

-¿Cuáles van a ser los principales lineamientos de su gestión?

-Capacitaciones y la defensa de la libertad de expresión.

-¿Cómo evalúan la situación de la libertad de prensa en la Argentina?

-Tuvimos un trabajo muy intenso, porque tenemos un monitor de libertad de expresión que funciona en todas las provincias. Son periodistas que relevan todas las denuncias de ataques contra la libertad de prensa. Observamos que no solo se incrementaron los casos sino que también cambiaron los modos. El año pasado tuvimos 40% más casos que en 2019. Y ahora estamos cerrando con un número mayor que en 2020. Los casos vienen creciendo. En cuanto a los cambios de modalidad, de las agresiones en la calle se pasó más a las agresiones en las redes sociales, no solo con ataque y exposiciones a los periodistas sino también a sus familias. Es un tema que estamos revisando todo el tiempo porque es uno de los aspectos que más nos preocupa. Porque el miedo lo peor que puede generar es la autocensura. Por otro lado, una cosa es un periodista atacado en Buenos Aires y otro plano es lo que sucede en las provincias, donde muchas veces hay más cercanía con los agresores.

-¿Cuántos ataques relevaron este año?

- En 2018 tuvimos 51 casos de agresiones y ahora ya superamos los 90. En general se registraron más ataques a los hombres y a los trabajadores de televisión, los cronistas de calle que son los que están más expuestos.

-¿Cuáles son los principales puntos sobre los que se puede trabajar en relación a esta problemática?

-Hay que ir caso por caso. El primer abordaje lo hace el monitor: chequea la situación con la víctima y el agresor. Los pone en conocimiento de que se está investigando el episodio denunciado. Ahí muchas veces con la víctima se dispone el camino a seguir. Porque si la exponemos a veces la revictimizamos. Muchas veces el mismo llamado al agresor le pone un freno a la situación. En otros casos decidimos visibilizar con comunicados públicos. Y si fuera necesario, también tenemos un red de asesoramiento legal con abogados que trabajan ad honorem para que los periodistas estén acompañados. Es importante aclarar que no hablamos únicamente de nuestros socios, intervenimos en todos los casos que nos llegan.

-¿Cómo ve la relación del gobierno nacional con los medios?

-Hay algunas cuestiones que observamos que nos preocupan. Algunas como la necesidad de que exista un esquema más ordenado, por ejemplo, con el llamado a conferencia de prensa. Con la pandemia en algún momento se hizo. Nosotros los periodistas necesitamos tener los espacios para preguntar. Y otra cuestión es poder hacer conferencias de prensa federales, que es algo necesario para que todos los periodistas puedan acceder . Por otro lado, nosotros necesitamos tener un contacto con una entidad pública teniendo claro cuál es su lugar y cuál el nuestro. Hubo algunos casos donde se generó una relación no nivelada. A veces también no es igual la capacidad de reacción de un periodista solo, que no tiene capacidad de respuesta o defensa que un funcionario. Lo hemos advertido y lo hemos señalado. En líneas generales entendemos que FOPEA tiene que tener una mirada de diálogo con todas las entidades que sea posible pero conservando los roles, una relación de respeto y convivencia.

-¿La designación de Gabriela Cerruti como vocera oficial y la realización de conferencias de prensa es un paso en la dirección correcta?

-La dirección correcta es que haya conferencia de prensa. Pero entendemos que hay que abrir más el juego. No digo todos los días, por la dinámica de trabajo de los funcionarios, pero sí es necesario que se piense alguna estrategia para tener algunos contactos con los temas que son importantes para algunas provincias. El federalismo muchas veces se pregona pero contado desde Buenos Aires . Es necesario abrir más ese juego. Celebramos que las conferencias se den de forma más frecuente. Por ejemplo, con Vizzoti había una relación más frecuente durante la pandemia. Lo mismo se aplica a los gobiernos provinciales. Es un esquema que se repite, cuesta mucho.

-¿En qué situación está el periodismo como profesión actualmente?

-Está en un proceso que merece autocrítica, necesitamos repensarnos. FOPEA va a cumplir 20 años y el ecosistema de medios y audiencias es muy diferente. Tenemos que tener un buen diagnóstico y mejorar haciendo más y mejor periodismo. Por eso insistimos tanto en la calidad periodística y en hacer llegar las capacitaciones. El buen periodismo tiene que ver también con tener las herramientas para desarrollarlo. En general entendemos que el periodismo tiene que ser repensado desde el periodismo.

-¿Cuáles serían los principales problemas que identificaron?

-Hay dos grandes cuestiones. Por un lado, estar a la altura de los cambios. No en todos lados es tan fácil capacitarse y modernizarse. Estar en línea con los procesos y saber usar las herramientas nos va a permitir hacer un mejor periodismo. La otra gran cuestión tiene que ver con los ataque a periodistas y en muchos casos la posibilidad de que eso genera autocensura. Eso no aporta a la calidad democrática. También, un debate de fondo sobre la distribución de la publicidad oficial. Es un gran debate que también hay que dar.

