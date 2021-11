FOPEA reclamó que la Justicia investigue y esclarezca denuncias de abuso sexual en la casa de gobierno de Tucumán

La periodista denunció haber sido abusada sexualmente durante la cobertura en el Búnker oficialista, dentro del Salón Blanco de la Casa de Gobierno tucumana

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado de solidaridad con una periodista tucumana que denunció haber sido víctima de un hecho de abuso sexual durante su cobertura en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia, el histórico “búnker” oficialista de Tucumán.

El hecho se produjo el domingo por la noche y la víctima fue Carolina Ponce de León, reportera de la Radio Universidad de Tucumán. En su denuncia policial, la periodista denunció haber sido manoseada en sus partes íntimas por tres militantes políticos que apoyaban al gobierno local.

“El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidariza con Carolina Ponce de León, periodista de Radio Universidad de Tucumán. La Colega denuncia ante la Justicia que fue víctima de abuso sexual durante una cobertura en la Casa de Gobierno local”, redactó FOPEA en su comunicado.

“Según su relato, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa de las autoridades provinciales y los candidatos, el domingo 14 a la noche fue interceptada y manoseada por tres militantes políticos en el Salón Blanco. Añadió que la custodia no solo no intervino sino que le pidió que se callara. FOPEA repudia lo sucedido y reclama al Poder Judicial de Tucumán que esclarezca el ataque. A su vez, exige al Gobierno Provincial que garantice condiciones de seguridad y de comodidad para que los trabajadores de prensa puedan realizar sus tareas sin restricciones ni riesgos para su integridad física ”, completó.

La propia Ponce de León también dio su versión sobre lo sufrido el domingo, mientras el oficialismo celebraba la victoria del Frente de Todos en las elecciones legislativas de Tucumán.

“Mi productora me pidió volver a Casa de Gobierno a cubrir lo que iba pasando. Saludé a dos persona antes de ingresar al Salón Blanco, y entré. No se podía ni caminar de la cantidad de gente que había. Iba yo diciendo ‘permiso por favor’ y no avanzaba nada”, detalló la periodista, en declaraciones a El Tucumano.

En medio del desborde y la cantidad de gente, la periodista quedó “atrapada” por tres militantes y fue entonces cuando ocurrieron los hechos que luego denunciaría.

“En un momento, fui encerrada por tres personas. Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco. En eso, a una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara, me puse a gritar” , detalló Ponce de León.

“Me puse a gritar que porque tanta gente, que hay covid-19, y quizás no era la forma, pero tenía tantas cosas adentro mío… estaba el ministro Agüero Gamboa ahí, y yo iba por detrás gritando para contarle al Ministro pero no pude hablar con él. Ahí les conté a las chicas lo que había pasado y justo escucharon otras personas que reaccionaron diciendo que nosotros (la prensa) no teníamos por qué decidir quién estaría en el Salón Blanco. Una señora me gritó que yo era irrespetuosa y mis compañeras me defendieron. Me preguntaron que podían hacer, yo dije que no me iba a callar ante ese manoseo, entonces hablé con personal del salón y me respondieron que era imposible controlar a tanta gente”, agregó.

Otra periodista denunció haber sufrido un hecho similar en el mismo lugar durante las PASO de septiembre

La periodista explicó que en el pasado ella sufrió dos ACV y que, ante su estado de desesperación y gritos, muchos de sus colegas y gente cercana temieron por su salud.

La periodista aseguró que presentó la denuncia en la Comisaría 1ª de San Miguel de Tucumán y en la fiscalía. “Tuve que volver ayer lunes para describir a las personas. Solamente pude ver a las personas por su ropa, pero no puedo decir de qué lado o partido son, la verdad es que entraba cualquiera”, afirmó la cronista.

El caso de Ponce de León dio lugar en las últimas horas para que otra colega de Tucumán, llamada Mariana Romero, sacara a la luz una experiencia personal similar sufrida en el mismo Salón Blanco, durante la celebración de las PASO, el 12 de septiembre.

Romero explicó que sufrió un episodio de abuso sexual muy parecido al de su colega justo en el momento en el que el entonces gobernador provincial, y actual Jefe de Gabinete, Juan Manzur, salía a dar las declaraciones a la prensa.

Romero describió lo sufrido en un hilo en Twitter:

“ La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero . Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera.

Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir. Cuando el gobernador empezó a hablar, ellos se mezclaron con la prensa.

Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero. Pero no se detenía. El amontonamiento era tal y yo con las dos manos ocupadas, que no podía darme vuelta.

Al final me liberé una mano y agarré la que me estaba manoseando. Me di vuelta y lo vi, el tipo me miró de frente sin expresión alguna. Yo le tenía la mano agarrada por la muñeca. Lo insulté, pero no creo que me haya escuchado con el discurso atronando por los altavoces.

Le solté la mano y me di vuelta, me estaba perdiendo el discurso del gobernador Manzur. Pasé un rato sin problemas, hasta que el tipo me apoyó. Me aleje como pude. Al rato, me puso una mano en la nuca y así terminamos de escuchar el discurso del gobernador.

Esa noche se lo conté a muchos de mis compañeros: ninguno le dio importancia. Yo tampoco. Lo tomé como anécdotas que uno se trae de la cobertura: uno se tropezó, el otro se trabó, al otro se le escapó el candidato, a mí me manosearon”, comentó Romero entre varios mensajes de Twitter.

Hasta el momento, la periodista que aseguró haber sufrido la denuncia durante las PASO no presentó la denuncia ante la Justicia.

