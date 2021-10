Otro día de cortes, protestas y caos vehicular en el centro porteño

El ministerio de Desarrollo Social es el epicentro de las protestas en el centro porteño

Por tercer día consecutivo, el centro porteño es escenario de varias protestas y piquetes que colapsaron una vez más el tránsito. En esta oportunidad, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST-Teresa Vive) se movilizan desde el mediodía a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio y Moreno, en reclamo de la entrega de alimentos a los comedores populares.

Según informó el movimiento social a través de un comunicado, se movilizan bajo el lema “ Al hambre no lo matan con polenta: hoy volvemos a las calles ”. Mónica Sulle, referente de la agrupación, señaló: “La entrega de alimentos no se realiza regularmente, y a veces pasan meses sin que nos entreguen. Han bajado la calidad y la cantidad de productos, lo que significa también un ajuste en el presupuesto”. Según dicen los manifestantes, se trata de planes a los que se había comprometido el gobierno para este mes pero que todavía no fueron entregados.

Asimismo, reclaman que la provisión de alimentos bajó en cantidad y calidad. La cantidad de manifestantes es alta y por el tránsito en sentido al sur de la Ciudad está completamente cortado. La mano que va en dirección contraria permanece liberada. Sin embargo, el caos en todo el centro de la Ciudad se hace sentir. Por lo pronto, los carriles del Metrobus permanecen libres y el servicio es normal.

Se cree que los manifestantes permanecerán durante las próximas horas, por lo que recomiendan evitar transitar por la zona. En el sur de la Capital Federal, en tanto, organizaciones sociales cortan el Puente Alsina en reclamo al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, para obtener más planes del programa Procrear . En Vicente López, sobre la avenida Maipú, a la altura del Puente Saavedra, organizaciones de izquierda también realizan un corte y el tránsito está totalmente colapsado en en dirección a la Ciudad.

Días caóticos

Se trata de una nueva jornada de cortes y protestas que generan complicaciones en el tránsito. Ayer, hubo confluencia de varias manifestaciones y reclamos con cortes de calles impulsados por pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales.

Hacia las 10 de la mañana, una nutrida convocatoria de representantes de pueblos y naciones originarias se movilizaron hacia el Congreso de la Nación para reclamar una nueva prórroga a la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, cuya vigencia vence el mes próximo.

Se trata de la norma sancionada en 2006 -prorrogada ya en tres oportunidades- que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y, entre otros aspectos, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan, y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas de forma actual, tradicional y pública.

Los manifestantes se concentraron en la intersección de la Avenidas de Mayo con la 9 de Julio para, desde allí, movilizarse hacia el Congreso Nacional.

Cerca del Palacio Legislativo, en la zona de Tribunales en Cerrito y Córdoba, organizaciones políticas, sindicales y sociales cortaron totalmente desde las 11 frente la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en rechazo a la ley sancionada por la Legislatura porteña que habilita a la justicia porteña apelar fallos de la justicia nacional.

De la marcha adhirieron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el Sindicato de Prensa de buenos Aires (Sipreba), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). Además adherían otros gremios de la CGT, como la Asociación Bancaria (AB) y un sector de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

