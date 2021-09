Médicos residentes mantienen el corte en la 9 de Julio a la altura del Ministerio de Salud

Un nuevo corte de tránsito se registró esta tarde en la Avenida 9 de Julio cuando médicos, residentes, estudiantes y personal de salud decidieron tomar la medida de fuerza luego de que se registraran problemas técnicos esta mañana para rendir exámenes en las distintas Facultades de Medicina del país , entre las que sedestaca la de la UBA, lo que impidió que numerosas personas pudieran rendir. La manifestación se realizó a la altura del Ministerio de Salud de la Nación.

“Esto no incumbe a solamente a la especialidad de medicina, sino que incumbe a todo el personal de salud del país, tanto psicólogos, kinesiólogos, enfermeros, médicos y demás. El examen de residencia implica nuestra formación en el hospital en el cual vamos a ingresar y dónde va a ser nuestra formación en los próximos cuatro años”, comentó una de las afectadas en declaraciones a la televisión.

En este sentido y detalló: “Este sistema que quisieron instaurar desde el año pasado, de tomar el examen de forma virtual tiene falencias desde el momento cero”.

A su vez, en declaraciones a A24, la estudiante afectada aclaró sobre los lugares en los que se observa el problema técnico: “Me refiero a problemas que se registran en todo el país, desde el norte al sur, de Buenos Aires, de la UBA...”

Sobre los inconvenientes registrados, otra de las personas afectadas comentó: “El examen estaba pautado de 8 a 10:30. La página recién funcionó a las 9:15. Se borraban las respuestas, el sistema se caía en el medio, te marcaba preguntas resueltas que ni siquiera habías pasado. A muchos se les cerró el examen antes de lo previsto”.

En diálogo con TN, otra estudiante que formó parte de la manifestación comentó: “ Nos recibieron para hablar, lamentablemente después de hacer todo esto . La situación es que hoy se rendía un examen de residencia a nivel nacional. Había muchas cosas en juego y mucho esfuerzo detrás de todo esto”.

“Desde hace más de tres o cuatro meses que vienen con dificultades a la hora de inscribirnos, de poder realizar todo en tiempo y forma. Es un examen que se tendría que haber rendido el 21 de julio y no se pudo resolver nada estando hoy en 14 de septiembre. Había gente que no aparecía en los padrones habiendo presentado toda la documentación necesaria. Mandaron mails pero no tuvieron respuestas”, detalló.

Noticia en desarrollo