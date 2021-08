“Vengativo, masoquista y asexual”: la pericia psicológica de Hitler que anticipó su suicidio

Hitler, el nazi que mandó a matar a seis millones de judíos y desató el infierno en Europa (Getty)

Hacia el final de 1943, el curso de la Segunda Guerra Mundial había cambiado: las tropas aliadas avanzaban imparables en todos los frentes donde se combatía. Después del desembarco de Normandía (el 6 de julio de ese año) todos los caminos conducían a Berlín. En el cielo, 800 bombarderos de la RAF se lanzaban sobre las ciudades alemanes y destruían las fábricas de armamentos. Benito Mussolini ya había sido derrotado aunque establecía en el norte -en Saló- la República Social Italiana, un gobierno a medida de los alemanes. Charles De Gaulle liberaba la isla de Córcega. En el frente oriental, los rusos alcanzaban Dnieper, estableciendo una cabeza de puente decisiva para transportarse hacia el centro del declinante poder de los nazis. Hasta España, una suerte de aliado gris, le pide a Alemania que debe repatriar la División Azul, que peleaba en la Unión Soviética.

En este contexto, el general William “Wild Bill” J. Donovan, jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos (OSS), agencia de inteligencia estadounidense, antecesora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), luego de recolectar numerosos antecedentes del dictador alemán Adolfo Hitler, recibió del psiquiatra Henry A. Murray –director de la Clínica Psicológica de Harvard y compañero de estudios del presidente Franklin D. Roosevelt— un informe titulado “Análisis de la personalidad de Adolf Hitler” al que va a subtitular con “predicciones sobre su comportamiento futuro y sugerencias para tratar con él ahora y después de la rendición de Alemania". El trabajo de 229 páginas desmenuza cada una de las particularidades de la personalidad del Führer con el marcado interés de anticipar cuál sería su comportamiento ante la casi segura derrota de Alemania. También buscaba la OSS comprender la psique nacional alemana y convertirla en una “nación amante de la paz”. Murray era un profesional altamente capacitado para la tarea y considerado el padre de la escuela que trataba “la teoría de las necesidades” de la personalidad.

Murray consideró que Hitler “es una persona muy rencorosa y vengativa, poco tolerante con las críticas y con tendencia a menospreciar a las personas”, y que además “tenía una gran confianza en sí mismo y era altamente perseverante frente a la derrota…aunque le costaba admitirla”. Esta idea llevó al analista a considerar que frente a la derrota cabía la seria posibilidad de que Hitler se suicidara: “Presenta una poderosa compulsión a sacrificarse a sí mismo y a Alemania a morir, empujando a toda Europa con él hacia el abismo". Lo cierto fue que el 30 de abril de 1945, cuando los rusos estaban a metros de su búnker, el jefe alemán se disparó un tiro en la sien con su pistola Walter PPK y previamente mordió una cápsula de cianuro. Consideraba a Hitler como un paranoico “total…incapaz de mantener relaciones humanas normales” del que “es imposible esperar ninguna piedad”, y calificó su personalidad como “narcisismo contractivo”, siendo estimulado por un insulto imaginado o una agresión real.

Adolf Hitler con el puño arriba durante uno de sus tantos discursos. A pesar de esa apariencia, el informe psicológico denunciaba un complejo de inferioridad

Mantenía sentimientos intolerables de inferioridad como consecuencia de “su apariencia física, frágil y enfermiza” durante su infancia. Tuvo un grave complejo de Edipo tras ver accidentalmente a sus padres manteniendo relaciones sexuales. Veía a su padre Alois Hitler “con la gravedad y la injusticia de un tirano, tenía envidia de su poder masculino y soñaba con humillarlo para levantar “la gloria perdida de su madre”. Estima Murray que el Führer “tiene pesadillas por largos períodos debido a su mala conciencia cuando la energía, la confianza y el poder de decisión lo abandonan”. Es decir, cuando sufría frecuentes colapsos emocionales.

Para el analista, según le relataron viejas parejas, Hitler era “un masoquista de pleno derecho” que humilló y abusó a sus parejas “incapaz de consumar de una manera normal”. Cuenta el médico que “cuando era un niño de 12 años fue obligado a participar de un experimento sexual con una niña y más tarde pareció haber desarrollado syphilofobia, un miedo anormal a la contaminación de la sangre con sífilis a través del contacto con una mujer”.

Hitler era conocido por su apretón de manos débil y tener las palmas “húmedas y pegajosas”, pero su presencia era “hipnótica”, según Murray. Sus ojos son considerados como “muertos e impersonales” y agrega que tenía “una altura ligeramente por debajo de la media, entradas en el cabello, labios delgados y manos notablemente bien formadas".

Murray sostuvo que Hitler tenía un gran componente femenino, con muchas debilidades, que “nunca hizo trabajos manuales o practicó deportes” y que durante su etapa de soldado era “desagradablemente sumiso”.

“Aunque la prensa ha llevado al pueblo alemán a creer periódicamente que Hitler había encontrado a la niña que estuvo buscando todos estos años, los observadores han llegado a la conclusión de que es asexual. En general se dice que Alemania es su amada, su madre y su esposa, y eso lo sostiene cuando se dirige al masas, a quienes considera femeninas, está cortejando, apelando, quejándose y excitando a la mujer de su corazón”.

“Hitler siempre adoró la fuerza física, la conquista militar y es un despiadado dominador. Odiaba al enemigo. Tenía admiración del Noble Germano puro de sangre sin mezclar y sin corromper. Mantiene un claro desprecio por los judíos, eslavos y otra sangre. Hitler siempre ha elogiado las cualidades superiores de la sangre humana pura, Él admira la aristocracia. Al mismo tiempo, nunca dejó de expresar su desprecio por las clases bajas y su aversión a las mezclas de la sangre de otros razas, de sangre judía especialmente. Hitler hablando ante una gran audiencia es un hombre poseído, comparable a una medicina primitiva del hombre o un chamán”.

Un discurso de Hitler en 1925. (Photo by Imagno/Getty Images)

“La necesidad de Hitler de hablar es bastante obvia. Desde el descubrimiento de Hitler de su facilidad como orador, su propia gente y el mundo han sido inundados con sus palabras. El número de discursos es grande, variando en largo, de una y media o dos horas, aunque hay varios de tres y hasta cuatro horas de duración. En privado, Hitler rara vez conversa. En sus momentos de depresión debe hablar para demostrarse a sí mismo su propia fuerza y en momentos de exaltación para dominar a otros”.

“Hitler ha comparado a las masas con una mujer que debe ser cortejado con las artes y habilidades conocidas por solo pasión y no es improbable que lo emocional fuente de sus discursos orgiásticos fueron berrinches infantiles por el cual apeló con éxito a su siempre indulgente madre”.

“Esa voluntad de poder y el anhelo de superioridad no puede explicar toda la psicología de Hitler se evidencia por su odio expresado en ausencia de un estímulo adecuado, una necesidad incesante de encontrar algún objeto sobre el cual ventilar su ira acumulada".

“Esto se puede rastrear con relativa certeza tras las experiencias de insulto, humillación durante su la infancia. La fuente que tengo de tales insultos conducen a Hitler padre, un hombre grosero y jactancioso que gobernaba a su esposa (23 años más joven que él) y su niños con severidad tiránica e injusticia”.

“La importancia de la venganza como resultado del hecho de que el resentimiento es la fuente principal del cuidado de Hitler. Su venganza solo puede ser satisfecha por el exterminio de sus innumerables enemigos”.

“Dos preguntas merecen una especial sideración: (1) Por qué, cuando vivía como un paria en Viena, ¿por qué Hitler no se convirtió en comunista? Y (2) ¿cuál es la explicación de su extremo antisemitismo?”. Una de las explicaciones que encuentra Murray para su anticomunismo: “Los sentimientos de Hitler han estado con el militarismo desde la primera juventud. El materialismo del comunismo nunca le atrajo. Falta de simpatía por el desvalido, el aspecto humanitario del comunismo no lo atrajo. Hitler siempre ha sido un matón”.

Primera página del informe sobre la personalidad de Adolf Hitler

“Su padre era ilegítimo, se casó tres veces y se dice que fue un adepto a la promiscuidad sexual. La madre de Hitler era una empleada doméstica. Se dice que Hitler padre del padre (el abuelo del Führer) era judío, y es seguro que su padre era judío; y una de sus hermanas trabajó en un restaurante para estudiantes judíos en Viena y otra fue, por un tiempo, la amante de un judío.”

“Después del Tratado de Versalles, él -y los alemanes también- necesitaban un chivo expiatorio. Hitler les ofreció a ellos la raza judía como un acto de estrategia política. Habiendo reunido un verdadero ejército de gángsters (soldados nazis) despertaron su espíritu de lucha. El espíritu era necesario para que Hitler encontrara algún objeto sobre el cual estos hombres podrían desahogar su brutal pasión. Al eliminar a los judíos, siendo no eran militaristas, Hitler no perdió un apoyo considerable. Los judíos se asociaron con varias de las antipatías favoritas de Hitler: negocios, materialismo, democracia, capitalismo, comunismo. Algunos judíos eran muy ricos y Hitler necesitaba una excusa para desposeerlos”.

“Predicciones del comportamiento de Hitler. Pase lo que pase, puede ser posible que los hechizos neuróticos de Hitler aumentarán en frecuencia y duración y su efectividad como líder disminuirá: la responsabilidad caerá a un mayor o menor número en otros hombros. En efecto, hay alguna evidencia de que sus poderes mentales han estado deteriorándose desde el pasado noviembre de 1942. Solo una o dos veces ha aparecido ante su gente para ilumínalos o animarlos. Durante sus síntomas neuróticos pueden ocurrir las siguientes cosas:

- “Hitler puede ser capturado por la fuerza por un comando militar o por alguna facción revolucionaria en Alemania y encerrarlo en una prisión-fortaleza. Este evento es difícil de imaginar en vista de lo que se conoce sobre la reverencia generalizada por su persona y la protección que se le brinda. Pero si esto fuera a ocurrir el mito del héroe invencible terminaría más bien ignominiosamente y Hitler eventualmente debería ser entregado en nuestras manos. El personal íntimo sin duda se convertirá en los gobernantes de Alemania si a Hitler se le deteriora mucho más la condición mental”.

-“HitIer puede ser disparado. Él ha temido esta eventualidad durante muchos años y hoy está más protegido que nunca antes. Los alemanes no son proclives a disparar a sus líderes. Esto es posible pero no muy probable., quizás por un judío. Esto completaría el mito del héroe”.

-“La muerte de la mano de algunos seguidores de confianza: Siegfried apuñalado en la espalda por Hagen, César por Bruto, Cristo traicionado por Judas. Podría aumentar el fanatismo de los soldados por un tiempo y crear una leyenda de conformidad con el antiguo patrón. Si Hitler pudiera llegar a tener un judío, un paranoico como él, y matarlo, podría morir en la creencia de que sus compatriotas aumentarían su ira y la masacre en cada resto de judío en Alemania. Por lo tanto, podría tratar de complacer a su venganza insaciable por última vez. Se convertiría en héroe en las herejías de sus seguidores. No es poco probable que elija este curso, lo que sería muy indeseable desde nuestro punto de vista, primero porque su muerte serviría de ejemplo a todos sus seguidores para luchar fanáticamente hasta el final, y segundo, porque sería asegurar la inmortalidad de Hitler: el Siegfried que dirigió los anfitriones arios contra el bolchevismo, los judíos y los eslavos. Esta es una de las poses favoritas de Hitler".

-“Hitler puede volverse loco. El hombre ha estado al borde de la esquizofrenia paranoica durante años y con la carga creciente de frustración y fracaso. Él puede ceder su voluntad a las turbulentas fuerzas del inconsciente. Si Hitler se vuelve loco, eventualmente debería caer en manos de las naciones aliadas. Puede cometer suicidio. HitIer ha jurado varias veces que se suicidaría si sus planes fracasan pero si elige este curso lo hará en el último momento y de la manera más dramática posible".

Adolf Hitler se suicidó cuando las tropas soviéticos estaban a unos cientos de metros de su bunker (AP)

-“Hitler muere de causa natural. Puede buscar refugio en un país neutral. Esto no es probable, pero uno de sus asociados podría drogarlo y llevarlo a Suiza. Esto dañaría su leyenda y este resultado debería ser más deseable entonces por sobre las otras posibilidades. Para el caso de que fuera capturado con vida, Murray aconsejó que en su celda se instalaran secretamente grabadores y máquinas de filmar para que todo el mundo pudiera confirmar su conducta lunática”.

“La cualidad ascética de Hitler es conocidas popularmente y está justificada por muchos escritores. Hitler mismo, según Hermann Rauschning (ex nazi que huyo de Alemania en 1934), acredita su vegetarianismo y su abstinencia de tabaco y alcohol a la influencia de Wagner. Él atribuye gran parte de la decadencia de la civilización a la intoxicación abdominal por excesos. Este ascetismo de Hitler es aún más sorprendente entre un pueblo que, en general, come mucho y es aficionado a beber. Es digno de mención, sin embargo, que a veces Hitler no es reacio a ciertos tipos de indulgencias. Él es, por ejemplo, excesivamente aficionado de dulces, dulces y pasteles y voluntad consumirlos en grandes cantidades… La vida de Hitler es individual, anarquía islámica, obstinada y desordenada y, sin embargo, él predica ‘mi nuevo orden’ y exige puntilloso disciplina de sus subordinados”.

“Es un hombre de habilidad inusual, particularmente en ciertas áreas donde la educación formal es de poco valor e incluso en áreas donde está. Se supone que es importante. Más de una vez encontramos aquellos que lo conocen (por ejemplo, Hermann Rauschning, ex nazi que huyo de Alemania en 1934) haciendo hincapié en su extraordinaria habilidad para enfrentar un problema complicado y reducirlo a términos muy simples. Sin embargo, es cierto que estas habilidades de Hitler tienen limitaciones definidas. Hitler se ha vuelto cada vez más aislado en su contacto con lo que realmente está ocurriendo y por lo tanto tiene datos insuficientes o incorrectos sobre los cuales basar sus decisiones”.

“Ciertos hechos sintomáticos de inadaptación ya han sido mencionados, como su peculiar relación con las mujeres. Aquí hay que agregar otros de un tipo de naturaleza menos específico. Hitler sufre de severa insomnia y cuando él duerme tiene pesadillas violentas. A veces sufre de alucinaciones, a menudo escucha voces en sus largas caminatas solitarias. Tiene un excesivo miedo a la intoxicación y toma precauciones extremas para protegerse tanto en su comida como en su habitación. No puede trabajar de manera constante, pero sufre explosivos arrebatos de actividad o nada. Incluso la decisión más pequeña exige un gran esfuerzo y él tiene que trabajar hasta hacerlo”.

“Luego frustrado, lo hará estallar en un berrinche histérico, regañando con tonos agudos, espuma en la boca y estampado con furia incontrolada. En varias ocasiones, cuando se esperaba un discurso importante, se quedó en silencio ante su audiencia y luego los abandonó. En el caso de al menos una transmisión internacional fue repentina e inexplicablemente cortada. Finalmente, existe la amenaza de Hitler de suicidarse si el partido nazi es destruido o los planes del Reich alemán fallan".

SEGUIR LEYENDO: