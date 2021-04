Protestas en pandemia: choferes de la línea 60 pasaron por encima de la Policía y cortaron el Acceso Oeste

El momento en que los choferes pasaron por encima del cordón policial

Decenas de choferes de la línea 60 de colectivos realizan un importante corte en el Acceso Oeste a la altura de la Ruta 23, en reclamo de mejoras salariales y para que se los incluya en el plan nacional de vacunación contra el coronavirus. Si bien antes de interrumpir el tránsito el grupo de manifestantes negoció unos minutos con la Policía presente en el lugar, los choferes decidieron pasar por encima del cordón de efectivos dispuesto en el lugar e ingresaron a la autopista sin ningún tipo de impedimento .

“Para esto vamos a cortar igual, vamos a subir”, le dijo uno de los representantes de los colectiveros al jefe del operativo (conformado por unos pocos uniformados), quien apenas le decía que no los iba a dejar subir al Acceso. Sin embargo, los choferes hicieron caso omiso y como si no hubiera ningún policía, entraron a la autopista y comenzaron a marchar con bombos, carteles y sin el mínimo distanciamiento social en medio de los autos que venían por la autovía en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo que adelantaron, la medida se dará también en el Puente Pueyrredón y en la autopista Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. “La jornada responde a la reunión de conciliación obligatoria en el marco de nuestra paritaria. Y se inscribe en el cansancio por el atraso salarial que venimos padeciendo y ante la falta de respuestas de las partes responsables”, explicaron los choferes en un comunicado de prensa.

En ese sentido, sostienen que los choferes sufren “l a entrega del último tramo de la paritaria 2020, que fue resuelta con un bono” y que “solamente desde el mes de enero, la inflación se disparó en un 20 por ciento” y mantienen “un atraso paritario que ya arrastra seis meses ”. Por eso, piden un “básico de 100 mil pesos, equiparación salarial entre técnicos, administrativos y choferes, así como también vacunación y protocolos”.

“La paritaria actual se encuentra estancada: las cámaras empresarias piden más subsidios, desde el gobierno no se da respuesta y desde el sindicato no se consulta a las bases”, reclamaron.

Otro de los motivos de la protesta de los choferes es el reclamo por vacunas. De hecho, ya ayer miembros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) marcharon hasta el Ministerio de Salud nacional para pedir ser inoculados cuanto antes. El pedido se dio después de que el Gobierno Nacional confirmara que le otorgará unas 70 mil vacunas a organizaciones sociales al considerarlas “trabajadores esenciales”.

El gremio reclama “un plan de vacunación para los trabajadores que están en la primera línea de contacto con la población brindando un servicio esencial”. Las autoridades del gremio que dirige Roberto Fernández expusieron que la situación de los transportistas es de muchísima exposición al virus. “ Tomen conciencia de que sin vacunas nos están enviando a la muerte ”, sostuvieron en un comunicado.

La nueva serie de cortes y protestas se dio apenas un día después de la advertencia de Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, quien aseguró que “no es tiempo de movilizaciones ni de amuchamiento de gente en las calles”. Esto en referencia a las masivas movilizaciones de organizaciones sociales en los accesos a la Capital Federal y en el centro porteño.

“Es un tema complejo, nos lleva varias horas por día. Les estamos pidiendo a las organizaciones una responsabilidad. El derecho a la protesta está vigente, la constitución está vigente, no hay estado de sitio, pero lo que no se puede es no cumplir lo que cumplen otros ciudadanos, y esto vale para una protesta piquetera o para Patricia Bullrich en las murallas de Olivos en su grito libertario”, indicó el funcionario. “No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a CABA”, agregó.

