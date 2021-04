Les confirmaron que tenían coronavirus, pero igual festejaron el cumpleaños de su hija: hay 15 personas aisladas

El pueblo cuenta ahora con siete contagiados de covid-19, el número más alto desde el comienzo de la pandemia

“Estamos en una situación complicada con el Covid en nuestra comunidad. Ahora tenemos 7 contagios y es nuestro peor momento de la pandemia. Por eso, esta noticia nos pega muy fuerte”.

Las palabras corresponden a Franco Ferraro, vicepresidente de la comuna de La Rubia, un pueblo ubicado en el centro-oeste de Santa Fe de apenas 400 habitantes que se vio conmovido en los últimos días por un suceso que indignó a la población: una familia se enteró de que dos de sus integrantes se habían contagiado de coronavirus y aún así decidieron realizar una fiesta de cumpleaños de una de las hijas.

Como resultado del evento, en el transcurso del día de hoy hay al menos 15 personas aisladas, a la espera de que se les entreguen los resultados de los hisopados que se realizaron.

El hecho ocurrió en el inicio del último fin de semana en un campo de la zona rural de la comunidad. El abuelo de la familia de un peón de ese campo estaba internado por unas complicaciones de su salud y durante su periplo en el hospital se contagió de covid-19.

La Rubia tiene 300 habitantes dentro de la Comuna y otros 100 en el área rural

“A raíz de eso, el hijo del señor y su esposa decidieron realizarse los hisopados el viernes y en el mismo día les confirmaron que sus test habían dado positivo ”, le explicó Ferraro a Infobae en una conversación telefónica.

Así y todo, la familia decidió seguir adelante con el cumpleaños de 15 de una de sus hijas, que estaba planificado para la noche del día siguiente.

De acuerdo a la información brindada por la Comuna de La Rubia, a la fiesta acudió una gran mayoría de adolescentes, procedentes del mismo pueblo de La Rubia como de Hersilia, una población vecina.

“Los padres dijeron que no tenían pensado hacer una fiesta. Que ellos se fueron a dormir y que fue su hija la que empezó a invitar a sus amigos, pero la fiesta duró mucho tiempo. No puede ser que no se hayan enterado y no hayan frenado todo”, destacó Ferraro.

Según explicó el vicepresidente comunal, por el momento no se suspendieron las clases presenciales de los cursos escolares a los que acuden los integrantes de la fiesta.

La entrada de la única sala de atención sanitaria en La Rubia. La población grande más cercana se encuentra a casi 40 km

Así y todo, Ferraro detalló que el riesgo que se corrió en la celebración de la fiesta puso en jaque a un sistema de respuesta sanitaria muy precario en la comunidad.

“ Si esto se nos llega a desbordar, nosotros no tenemos la capacidad de atender muchos casos si se llegara a desatar un brote en nuestra comunidad. La gente quedó muy indignada y preocupada. El centro de salud más importante que tenemos está en Ceres, que lo tenemos recién a 37 kilómetros, y tampoco es que tiene una gran cantidad de camas disponibles”, explicó el vicepresidente comunal.

La Rubia solo cuenta con un puesto de SAMCO (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad) en todo el pueblo. Esa salita de emergencias es el único establecimiento donde se pueden atender los 300 habitantes de la comuna y los 100 residentes en la zona rural.

“Encima, ahora tenemos el SAMCO abierto sólo hasta el mediodía. La doctora que siempre atiende se encuentra aislada en su domicilio porque su esposo se contagió de coronavirus en otra comunidad. Apenas pudimos conseguir a una enfermera para que abra las puertas del SAMCO, pero sólo la tenemos hasta el mediodía.

La Rubia es una comunidad donde predomina la producción cárnica

Según se informó desde la Comuna, La Rubia padeció en todo el 2020 apenas cuatro casos de contagios de coronavirus. Y ninguno de ellos fue en simultáneo.

Hoy, La Rubia ya cuenta con siete casos, lo que significa una alarma sanitaria de importancia para sus pobladores.

“A causa de los contagios y de esto que ocurrió con la fiesta, ya en estos días muchos vinieron a preguntarnos cómo conseguir más barbijos. Y ya mucha gente salió a hacer sus compras o sus quehaceres con la boca tapada. A nosotros, el más pequeño contagio nos puede complicar todo”, remarcó el vicejefe comunal.