Nicolás Kreplak: “La segunda ola de coronavirus del invierno próximo seguramente va a ser de una enorme magnitud”

Nicolás Kreplak: “La segunda ola de coronavirus del próximo invierno va a ser de una enorme magnitud” (Rayos X - Radio 10)

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien ya recibió las dos dosis de la Sputnik V y este domingo le aplicó la vacuna a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, dijo que la segunda ola de coronavirus “del invierno próximo” será “de una enorme magnitud” . En ese sentido, advirtió sobre la importancia de que las personas que se encuentran en grupo de riesgo se vacunen lo antes posible.

En diálogo con el ciclo Rayos X de Radio 10, Kreplak comparó la situación sanitaria en la Argentina con la que vivió Europa durante el verano: “ Nosotros partimos de mucha más transmisión porque tuvimos un invierno bien largo, entonces partimos de muchos más casos de los que tenían ellos cuando empezó el verano ”.

“El rebrote que vimos al final del año pasado (en la Argentina) es preocupante y nos mostró que cuando no hay cuidado podemos subir, aunque haya calor. Y nos habla de una segunda ola del invierno próximo, que seguramente va a ser de una enorme magnitud. El tema es que lleguemos con las personas de riesgo vacunadas, para que si (la segunda ola) tiene una gran magnitud de contagios, no tenga letalidad ”, señaló.

De esta manera, el funcionario aprovechó para insistirles a los bonaerenses que trabajan en el sistema de salud o que forman parte del grupo de riesgo que se inscriban en la aplicación “vacunatePBA” y sean inmunizados. Según Kreplak, que Cristina Kirchner y otros funcionarios hayan hecho público que recibieron la Sputnik V contribuye a la campaña de vacunación, que en la provincia de Buenos Aires ya cuenta con 1.260.000 inscriptos.

Nicolás Kreplak le aplicó a Cristina Kirchner la primera dosis de la vacuna Sputnik V (EFE/ Charo Larisgoitia Frente De Todos)

“Necesitamos que todo el mundo manifieste su voluntad de vacunarse para organizar los turnos -aseguró-. Si recibimos en las próximas semanas cuatro millones de dosis, vamos a tener más vacunas que inscriptos . Necesitamos que todo el mundo se inscriba así podemos vacunar primero a las personas de más riesgo. Entonces, nos sirve que Cristina lo haya hecho público”.

Kreplak le aplicó a Cristina Kirchner la primera dosis de la Sputnik V este domingo en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, después de que la vacuna rusa fuese aprobada en mayores de 60 años por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Cuando la estaba pinchando me dijo ‘no duele nada’. Después dijo que es como un pinchazo de mosquito. En general no pasa nada y no tiene efectos adversos importantes”.

“Cuando yo me la apliqué tuve un poco de dolor muscular a la noche, como si me hubiese estado por subir la fiebre. Pero enseguida se pasó, no tuve ni que tomar medicación. Dormí bien y ya está. Algunos tienen que tomar un analgésico o paracetamol, pero no más que eso. Tenemos un seguimiento de los efectos adversos, llamamos por teléfono a parte de la población”, contó Kreplak.

Nicolás Kreplak ya se aplicó las dos dosis de la Sputnik V (@SaludBAP)

Por su parte, la Vicepresidenta, que el 19 de febrero cumplirá 68 años, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje después de vacunarse: “Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás. Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia”.

Casi un mes después de que la cartera sanitaria aprobara el uso de emergencia de la vacuna rusa, la ANMAT habilitó su aplicación en adultos mayores de 60 años luego de traducir y analizar en tiempo récord un dossier enviado desde Moscú, en el que garantiza la efectividad del medicamento desarrollado por el Instituto Gamaleya.

El mismo miércoles 20 de enero en que la ANMAT oficializó su uso en adultos mayores, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, informó en sus redes sociales a las 14:11 horas que se aplicó la primera dosis de la vacuna rusa. Se convirtió así en la primera persona de más de 60 años -tiene 65- en recibir la Sputnik V. Lo hizo el mismo día en que Axel Kicillof, gobernador bonaerense, y Kreplak se dieron la segunda dosis de la vacuna.

Seguí leyendo:

Cristina Kirchner se aplicó la vacuna rusa contra el coronavirus

Nicolás Kreplak: “Quizás podamos terminar el año con clases normalmente, ese sería nuestro anhelo”

Daniel Gollán fue la primera persona mayor de 60 años en recibir la vacuna rusa contra el coronavirus en Argentina