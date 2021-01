Bariloche: un hombre de 67 años se tiró al agua para rescatar a su nieto y murió ahogado en el Río Manso

El hecho ocurrió ayer a las 11 de la mañana. El cuerpo del hombre fue encontrado a las 20 horas tras una intensa búsqueda de los buzos de Prefectura Naval (PNA) de la ciudad de Bariloche (Foto: Shutterstock)

Un hombre de 67 años murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente del Río Manso, a 70 kilómetros de Bariloche (Río Negro), cuando intentaba cruzar el curso de agua.

El hecho, que se conoció ayer, ocurrió el pasado martes a las 11 de la mañana en el kilómetros 34 de la Ruta 83, cerca del camping La Pasarela, mientras Raúl Horacio Berón, pescaba en ese lugar junto a su nieto .

Según pudo saber Infobae, todo sucedió en cuestión de segundos. El niño, que estaba parado sobre una piedra con su caña de pescar, se resbaló y cayó al agua . Rápidamente, Berón se tiró al río a rescatarlo .

El hombre, oriundo de Neuquén capital, logró sujetar al chico y lo acercó hasta la costa. Pero mientras intentaba salir del agua, la corriente lo arrastró y lo perdieron de vista. “A pesar de llamarse Manso, es un río de mucho caudal”, indicaron.

Amante de la pesca, Berón llevaba puesto un traje de neoprene, equipo que suelen usar los aficionados a esta práctica. “ Se cree que el traje se podría haber llenado de agua y eso dificultó que el hombre pudiera mantenerse en la superficie ”, explicaron a este medio fuentes de la investigación.

La víctima, identificada como Raúl Horacio Berón tenía 67 años y era aficionado a la pesca

Según informaron medios locales, tras el incidente, el nieto del hombre y un grupo de amigos solicitaron ayuda al personal policial que, minutos después, llegó al lugar junto a buzos de Prefectura Naval (PNA) de la ciudad de Bariloche.

Luego de varias horas de búsqueda, alrededor de las 20 horas del martes 12 de enero, los buzos de Prefectura hallaron el cuerpo de Raúl Horacio Beron. Estaba a 500 metros del lugar . Luego lo trasladaron a la morgue judicial.

Al respecto, el subcomisario de la dependencia policial 12 de El Bolsón, Oscar Zapata, confirmó que “el hombre intentó vadear el río y fue arrastrado por la correntada”.

El Río Manso es un curso natural de agua que nace en las laderas del cerro Tronador y fluye hacia el sur en territorio argentino, hasta que finalmente cruzar la frontera hacia Chile, donde desemboca en el río Puelo.

Personal policial llegó al lugar junto a buzos de Prefectura Naval (PNA) de la ciudad de Bariloche

Así como Berón llegó desde Neuquén capital, durante las últimas semanas, la ciudad de San Carlos de Bariloche está recibiendo una buena cantidad de turistas.

Además, volvieron los viajes de egresados. Desde mediados de diciembre, la ciudad autorizó la llegada de estudiantes de Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones, después de nueve meses de inactividad.

Como requisito principal, las agencias de turismo estudiantil tienen que tener cobertura médica completa y los chicos deben llenar una declaración jurada en la que detallan que no presentan síntomas compatibles con COVID-19. En los grupos no viajan estudiantes que estén comprendidos dentro de algún grupo de riesgo. Además, el gobierno rionegrino dispuso que el test negativo de COVID-19 no es requisito para ingresar a la provincia; es opcional.

