Una conocida tenista mexicana fue demorada en Ezeiza y enviada de regreso a su país

Ana Sofía Sánchez Palau, tenista mexicana (Instagram)

Ana Sofía Sánchez Palau es una tenista mexicana muy conocida en el circuito profesional femenino. Tiene 26 años, juega en la élite mundial desde 2012 y obtuvo 12 títulos individuales y 10 de dobles de la Federación Internacional de Tenis , además de representar a su país en nueve partidos de la Fed Cup. Oriunda de San Luis Potosí (a una hora de vuelo desde el DF mexicano), vive buena parte del año en Alicante, España. Y allí comparte departamento con nuestra compatriota Nadia Podoroska. No sólo eso: también tienen los mismos entrenadores. El equipo de Sofía está compuesto por cuatro argentinos: Luis Savignano, Guillermo Bujniewicz, Emiliano Redondi y Juan Pablo Guzmán.

La tenista, que vivió siete años en Buenos Aires, decidió venir a nuestro país a instancia de sus entrenadores para participar de unas jornadas de entrenamiento intensivo en el Instituto Superior de Deportes porteño por el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021. Pero no pudo ser: estuvo casi un día varada en el aeropuerto de Ezeiza y la enviaron de vuelta a su país.

Sofía Sánchez Palau, junto a sus entrenadores argentinos Bujniewicz y Savignano. Ellos pudieron ingresar sin problemas (Instagram)

Según relata desde su casa en San Luis Potosí, “tomamos la decisión de ir a Argentina por tres semanas porque vimos en Internet que podían entrar deportistas. Necesitaba terminar mi preparación”. Embarcó junto a Savignano y Bujniewicz, cuenta, el 27 de diciembre a las 22.15 horas en el aeropuerto de la ciudad de México, voló las 9 hs. 10′ minutos del trayecto y aterrizó a las 10.25 del lunes 28.

“Cuando llegamos a Buenos Aires y nos dirigimos a Migraciones, ellos pasaron normal y a mi me retuvieron. Me decían que una autoridad ‘de arriba’ me tenía que autorizar la entrada” , le cuenta a Infobae. “Presenté dos cartas que llevaba y me dijeron que no importaban, que no tenían valor judicial. Y el certificado de la PCR que hice en México, aunque sabía que al llegar me tendría que hacer otro examen, pero nada…”

La carta del Instituto Superior de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, donde Ana Sofía Sánchez Palau iba a realizar sus entrenamientos

Las primeras dos horas estuvo en una oficina de Migraciones, dice. El resto del tiempo, en la sala de espera para el regreso. “Intenté hablar con Migraciones, todo el mundo estuvo intentando y nadie contestó. Llamé a la Federación Mexicana, alguien del equipo se comunicó con el Cónsul de México… Me dijeron que tenía que ser alguien de Migraciones, el problema es que nadie respondía…”

Mientras esto sucedía, Sofía estuvo acompañada todo el tiempo por una persona de esa dependencia. “El trato, pues bien, pero pedía de hablar con alguien y no me dejaban, no podía…Ya ni sé cuánta gente me llamó, fue muy difícil”, insiste.

A las diez de la noche, cuando partió el vuelo de Aeroméxico de regreso a su país, Sofía iba a bordo. “Mi equipaje y mis raquetas lo guardaron, lo mandaron de regreso y ya, todo bien. Aeroméxico me pagó toda la vuelta y el traslado a mi casa, en ese sentido se portaron bien”.

Sofía Sánchez y Nadia Podoroska, con quien comparte entrenadores y convive en Alicante cuando juegan el circuito europeo (Instagram)

Sofía no guarda ningún resquemor por el incidente: “La verdad es que como viajo tanto, sabía que lo peor que podía pasar era que regresaran a México… Tratamos de encontrar solución, pero bueno. Me dijeron que esto es por el COVID y que ellos siguen reglas de arriba, que no querían problemas y que cuando pase la pandemia podría venir como si nada. Pero si lo quiero hacer ahora, necesito una justificación para entrar”.

Según una fuente de Migraciones, la actuación de los funcionarios argentinos fue la correcta. “Lo que pasó con esta persona fue que el procedimiento correcto para ingresar es hacer una solicitud al Consulado argentino en México, y ellos, vía la oficina de Asuntos Consulares envían la información, desde Migraciones se autoriza y con eso sólo podría haber ingresado al país sin problemas. Ella tenia una carta pero no formaba parte de ningún procedimiento administrativo. Pero nada de eso sucedió. Los dos entrenadores eran ciudadanos argentinos y pudieron ingresar porque no estaban alcanzados por ningún tipo de restricciones”.

Además, la fuente consultada insistió en que las restricciones para los extranjeros estaban en vigencia desde “las 0.00 horas del 25 de diciembre, y fue publicado previo a esa fecha. Ella llegó el 28. Quizás no chequearon a último momento el cambio de normativa y por eso sucedió esto…”

Nadia Podoroska y Ana Sofía Sánchez Palau (instagram)

Para las autoridades argentinas, “lo que falló fue que la dejaron embarcar en México. Producto de esa situación, multamos a la aerolínea, como se hace cada vez que alguien llega a Ezeiza sin los requisitos migratorios”.

En uno de los apartados de la resolución citada (la 2252/2020 que entró en vigencia el 25 de diciembre), señala que están exceptuados de la misma “extranjeros autorizados expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría del Interior del Ministerio del Interior, para desarrollar una actividad laboral o comercial; o para cumplir con una misión oficial diplomática; o para participar de eventos deportivos, o para su reunificación familiar con argentinos o residentes”.

Lo que no dice el comunicado es la necesidad de tramitar el permiso a través del consulado del país de origen. Por lo menos, se presta a confusiones.

Hoy mismo, Sofía se encuentra haciendo el trámite con el Consulado argentino en México. “Me llamaron del consulado de Argentina acá y me están ayudando. Me dijo que estaban consiguiendo un permiso para que pueda volver. Pero por las Fiestas y eso no se cuanto pueden tardar”.

En la sede diplomática argentina, por su parte, se limitaron a señalar que “el Consulado y el Embajador ya están al tanto del tema desde ayer”.

Seguí leyendo:

Su novia es mexicana y Migraciones le exige casi 50 mil pesos para dejarla ingresar a la Argentina: “El que paga, entra”

La advertencia de Migraciones sobre el cierre de fronteras: “Los argentinos pueden salir del país, pero ya no hay vuelos de repatriación”