Acosó por Facebook a una nena de 12 años y los padres de la víctima le dieron una golpiza: “Si podía, lo mataba”

El acusado de grooming tiene 23 años y es oriundo de Buenos Aires

Un caso de grooming ocurrido en la ciudad santracrueña de Río Gallegos mantiene en vilo a toda la provincia por la valentía de una madre, que decidió hacerse pasar por su hija de 12 años para concretar una cita con el acosador y darle una feroz golpiza con la ayuda de su pareja.

Todo comenzó el viernes a las 16 horas cuando recibió una solicitud de amistad en Facebook de un desconocido. Se escudaba bajo el usuario de “Corre Guachín” y tenía como foto de portada una foto del Guachito Gil.

Inocentemente ella lo aceptó y un joven, de 23 años empezó a acosarla por el chat y a pedirle que le enviara fotos.

Frente a su insistencia de saber más datos sobre ella, la nena entró en pánico y decidió contarle a su mamá. “Yo tuve que salir y le dije a mi hija que le dejara de contestar. Ella le puso cosas como ‘chau, viejo feo’, así re inocente. Cuando volví y vi que le seguía mandando mensajes, no lo dudé. Nos pusimos con mi pareja a hacernos pasar por ella”, contó Lorena Mansilla, su mamá, de 30 años.

Esta es una de las conversaciones que el depravado mantuvo con la menor

Desde un principio sabíamos por donde venía la mano y lo que le íbamos a hacer”, expresó Lorena sobre el plan que tenía en mente para emboscar al hombre.

Con la ayuda de su pareja, hicieron que el joven les enviara una foto de su cara para poder identificarlo con precisión ya que habían acordado encontrarse en una heladería de la calle Filippo.

“Haciéndome pasar por mi hija, le dije que estaba sola. Que mi mamá iba a volver de trabajar a las doce de la noche, que me había dejado 200 pesos y le dije que nos juntemos en la heladería. Nos dijo que iba a estar con una campera y un pantalón de Racing”, relató Lorena al diario La Opinión Austral.

Eran cerca de las 22 horas, los empleados de la heladería ya se había ido y la mujer decidió utilizar a su hija de “carnada” para que el acosador no sospechara de la emboscada. “Ella tenía miedo. Yo empecé a desconfiar de todos, porque no sé si me la podían secuestrar en un auto o si la mataban”, recordó la mujer, que estaba junto a su pareja esperando en otro banco el momento para atacar al joven.

Lorena Mansilla, mamá de la nena de 12 años acosada por Facebook, tiene 30 años y 3 hijos

“El tipo apareció, se dio cuenta que estábamos nosotros y se escapó. Mi pareja lo empezó a seguir y lo agarró a las tres cuadras, después llegué yo y le empezamos a pegar”, admitió la mujer. Toda la secuencia fue grabada con su celular y subida a su Facebook, pero luego el video fue borrado.

“Antes de que lo agarráramos le dije a mi hija que sacara el celular y que empezara a filmar, porque yo ya sabía que iba a escrachar a este hijo de p...”, explicó la madre.

Tras una feroz paliza, el depravado sufrió una fractura de pómulo y tuvo que ser llevado al hospital. “Si podía matarlo, lo hacía. Nadie se mete con mis hijos, haría cualquier cosa por ellos. Mirá si me la mataban o la secuestraban, hay tanto loco suelto”, se justificó Lorena.

El hombre le mandó una foto "en cuero" a la menor y después le insitía para que ella le enviara también

La causa está en manos del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Valeria López Lestón, quien dispuso que el acosador continúe detenido y el secuestro de su celular. La pareja de Lorena también fue detenida por el personal de la Comisaría Segunda pero hasta el momento nadie presentó cargos en su contra.

“Hoy me paso a mi hablen con sus nenas/es revisen sus redes sociales que tengan confianza en contar las cosas por suerte mi hija me cuenta todo” aconsejó Lorena, quien compartió en sus redes las fotos y los chats del acosador de su hija.

El acusado de grooming es oriundo de Buenos Aires, se había mudado a El Calafate pero desde hacía varios años vivía en el barrio San Benito, de Río Gallegos.

Seguí leyendo:

Qué es el grooming, cómo reconocerlo y qué pasos hay que tomar para denunciarlo

El Gobierno promulgó la creación del Programa Nacional de Prevención del grooming