Tiene siete hijos y pasó de vivir en un micro escolar a una casa gracias a una cadena de favores

Gimena llegó a Lomas de Zamora embarazada y con sus seis hijos, escapando de una ex pareja violenta. Como estaba en situación de calle, un vecino les ofreció dormir en un micro escolar abandonado en villa La Chatarra.

Se fue de Guernica con lo puesto, sus seis hijos (G. de 15 años; A. de 12; B. de 10; K. de 7; F. de 5 y A. de 2) y su nueva pareja. Llevaba un botón antipánico y una restricción perimetral. Su ex, padre de los primeros cinco chicos, era violento y, a pesar de haberse separado, la perseguía. Cuando llegó a Lomas de Zamora, de donde es oriundo su actual novio David (29), Gimena S. (33) transitaba un embarazo de seis meses. Fue en marzo de 2020, unos días antes de que el Presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“ Como no teníamos dónde quedarnos, un vecino nos ofreció un colectivo ”, cuenta Gimena a Infobae. El colectivo es un micro escolar abandonado en villa La Chatarra del barrio Parque Barón de Lomas de Zamora, donde la mujer vivió con sus hijos durante cinco meses y donde, también, casi da a luz.

"Como el colectivo tenía los vidrios rotos y algunos agujeros, poníamos lonas en el techo y tapábamos los agujeros de las ventanas con cartón para que no entrara el agua los días de lluvia”, repasa.

De Monte Chingolo, una localidad del partido de Lanús en la provincia de Buenos Aires, Gimena es la menor de cinco hermanos. A los 18, cuenta, quedó embarazada de su primer hijo. No lo estaba buscando, pero lo recibió con amor. Durante la gestación, dice, llegaron los golpes. “Nunca unas disculpas”, agrega, acerca de la relación violenta en la que estuvo sumida durante una década.

Finalmente, en 2015, decidió separarse de su ex. Un año más tarde conoció a David y se enamoró. Todo iba bien hasta que su pareja anterior se enteró y comenzó a hostigarla ferozmente. La perseguía y amenazaba con matarla a ella y a toda su familia.

En ese contexto, y tras reiteradas denuncias policiales, Gimena decidió dejar su casa con techos de chapa en Guernica . Cuando llegó a Lomas de Zamora, como no tenía dónde parar, terminó en un micro. Los primeros días allí, recuerda, fueron complicados. “Para los nenes fue muy duro. No estaban preparados para vivir en esa situación. Durante el día cargábamos el celular en la casa de la tía de David y eso nos servía para que a la noche miraran dibujos animados o películas”, cuenta a este medio.

Sin luz ni baño, cocinaban en un disco a fuego. Dormían en el piso del micro, sobre algunos colchones. Ahí, también, comían. El menú, por lo general, era siempre parecido: sándwiches, patys o algún guiso .

Lo peor, dice Gimena, llegaba con lluvia. “Como el colectivo tenía varios vidrios rotos y algunos agujeros, poníamos lonas en el techo y tapábamos los agujeros de las ventanas con cartón para que no entrara el agua”, repasa. Esos días tampoco podían comer comida caliente porque no conseguían leña seca. “Cenábamos o almorzábamos fiambre”, cuenta la mujer, que por las noches lloraba en silencio. “Como toda madre, siempre busqué lo mejor para mis hijos y yo sabía que no les estaba dando lo mejor”, apunta.

Gimena con su bebé de dos meses en brazos en la puerta de la casa que le costearon sus vecinos con la venta de una rifa.

Un pan bajo el brazo

Isaías nació el 22 de junio de 2020. “Fisuré bolsa adentro del micro”, recuerda Gimena que, en cuanto llegó al Hospital Gandulfo fue directo a la sala de partos. Regresar con el recién nacido al colectivo la llenó de angustia y culpa . “No quería que tomara frío ni que se enfermara. Gracias a Dios me donaron pañales y leche de fórmula porque no toma pecho”, dice.

Una semana después del nacimiento del bebé, alertados por una publicación en Facebook de una vecina, un grupo de lomenses se puso en campaña para ayudar a la mujer y su familia. “ Empezaron a vender rifas para que pudiéramos comprar materiales para construir una casa prefabricada . Yo no sabía nada. Me enteré cuando me dijeron que tenía que ir a firmar la escritura”, cuenta Gimena y se emociona.

Gimena con Isaías el día que firmó la escritura de la casa que le compraron sus vecinos solidarios de Lomas de Zamora. Aunque lleva puesto un tapabocas se percibe la sonrisa en su mirada. "Todavía no sé cómo agradecerles todo lo que hicieron por mí y por mi familia", dice.

Además de comprar rifas, hubo otros vecinos que se solidarizaron con la situación y acercaron ropa, alimentos y dinero. Incluso, muchos colaboraron para instalar la casa en un terreno a metros del Arroyo del Rey.

“Todavía no sé cómo agradecerles todo lo que hicieron por mí y por mis nenes”, agrega Gimena en referencia a la cruzada que encabezaron Romina Monzón, Gabriela Castañeda y Maite Viñao. En comunicación con este medio, Maite Viñao pone en contexto. “Gabriela fue la que los vio en el micro y dijo: ‘Hay que hacer algo’. Como ella tiene una hostería en la Costa, se le ocurrió armar una rifa ofreciendo una estadía. Y la verdad es que la gente se re prendió”, explica Maite que, además, trabaja en ANSeS y es operadora terapéutica.

Según Maite, Gimena necesitaba mucho más que un hogar. “Algunos de sus hijos no tenían DNI y el bebé no tenía partida de nacimiento . A través de mi trabajo, y con permiso de mis superiores, pude gestionarle varias cosas”, explica a Infobae.

Muchos vecinos colaboraron para instalar la casa prefabricada en un terreno a metros del Arroyo del Rey.

Hogar dulce hogar

La primera noche bajo techo -recuerda Gimena acerca del 16 de agosto pasado- fue inolvidable para los nueve. “Nos mudamos un día de lluvia. El colectivo no daba para más y, aunque todavía faltan hacerle varios arreglos (”El cielorraso, el baño, la instalación eléctrica, la conexión de agua"), estábamos re felices. Los nenes venían contando los días para mudarse. ‘Vamos a volver a comer en una mesa’, decían” .

Según medios locales el jefe de Gabinete del Municipio de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales, se acercó a conocer a Gimena y a felicitarla por seguir adelante con sacrificio y honestidad. Además, destacó la labor de los lomenses. “Representan a centenares de personas e instituciones, decidieron que no podían seguir durmiendo en un colectivo, que había que hacer algo; y lo hicieron”.

Maite Viñao (a la derecha), una de las vecinas solidarias de Lomas de Zamora. Además de darle una mano a Gimena, al inicio de la pandemia y debido a su trabajo, fue la encargada de promover el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a todas las personas en situación de calle que asistían al Club Temperley.

Por el momento, Gimena y su pareja David no tienen trabajo. Ella cocina bien, así que se dedica a preparar pastafrolas que vende por el barrio. Con eso, dice, pueden costear los gastos del almacén. “Siempre quise estudiar para ser pastelera. Es un pendiente que tengo”, acota.

Antes de despedirse, la mujer de 33 años cuenta que, si bien se cruzó con muchas personas bondadosas; hubo quienes la criticaron y hasta la increparon por la cantidad de hijos que tiene. “Yo estoy muy orgullosa de quién soy. Levanto la cabeza porque tengo siete hijos y porque si estoy mal, ellos también están mal. No le deseo a nadie que pase por lo que yo tuve que pasar. Y, si eso les sucede, no den el brazo a torcer. Hay gente buena que te puede ayudar”, concluye.

*Interesados en colaborar con la familia de Gimena, pueden contactarse con Maite Viñao al 11.6330.8716.

