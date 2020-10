Sergio Berni: “El 14 de octubre no habrá desalojo en Guernica”

Berni reiteró que la provincia de Buenos Aires defenderá el derecho de propiedad de cada uno de los bonaerenses

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó este viernes al juez que prorrogó ya en dos oportunidades el plazo de desalojo del predio tomado en la localidad de Guernica y advirtió que por problemas de logísticas no podrá cumplir con la orden judicial la semana próxima.

“Una orden de desalojo hay que cumplirla, pero no a lo loco, sino de manera profesional y consciente. Estamos convencidos de que tenemos que defender el derecho de propiedad de cada uno de los bonaerenses”, sostuvo el funcionario provincial.

Sin embargo, reconoció que como tuvo que postergar en dos oportunidades el operativo, ahora no llegará a reunir las condiciones para llevarlo adelante. “El 14 de octubre no se va a desalojar porque no estoy en condiciones de reunir 3 mil efectivos en una semana” , señaló en declaraciones a Radio Mitre.

Berni reiteró que el Gobierno bonaerense sabe “que hay un problema grave de hábitat y de techo, pero no se puede resolver avanzando sobre los derechos de los demás”. Asimismo, se quejó de que a comienzos de mes realizó “una movida logística muy importante” para proceder al desalojo “y cuando estaba todo listo el juez (de Garantías Número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo) por no se sabe qué causa dijo que les daba 15 días más”.

La Justicia pospuso dos veces el desalojo de la toma de tierras de Guernica (foto de archivo: Franco Fafasuli)

“Para hacerlo bien, necesitamos el tiempo suficiente, porque además del desalojo tenemos que atender los requerimientos de todos los días de la Provincia de Buenos Aires. No tengo ganas de que me suspendan por tercera vez las cosas. Hasta que no me diga el juez esto es si o si desaloja y no hay marcha atrás no voy a mover un solo policía de la provincia ”, subrayó el ministro de Seguridad bonaerense.

En este sentido, Berni recordó que para el primer desalojo tuvieron que traer los caballos de todas las reparticiones de la Provincia, aunque hoy ese panorama cambió, y deben usar cuatricilos, que no tiene. “No es solamente plata, es tiempo, esfuerzo, trasladar personal”, se justificó.

Problemas de logística

Berni admitió que la provincia tiene problemas de logística en las fuerzas de seguridad. “El gobernador en marzo nos autorizó para que compráramos los primeros 500 patrulleros pero cuando fui a buscarlos las terminales habían dejado de producir y por más plata que pusiéramos no había un solo patrullero”.

Berni recordó que respondo al gobernador pero a su vez es auxiliar de la Justicia

“Estamos generando un cambio en la mentalidad logística de la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo un convenio con YPF para garantizar el abastecimiento de combustible de manera constante de estos nuevos patrulleros y dejar que eso sea una excusa para justificar el no funcionamiento”, añadió.

Si bien Berni admitió el problema, adelantó que la Gobernación está armando una compañía de transporte que va a tener la capacidad de trasladar 2.000 efectivos al mismo tiempo en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires y que para eso se han adquirido aviones, aunque no brindó mayores detalles sobre la compra.

