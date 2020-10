A minutos del inicio del juicio a Chocobar, la defensa del policía volvió a pedir la postergación del debate

Chocobar, al entrar a Comodoro Py para el inicio del juicio, previsto para este viernes (Maximiliano Luna)

Los abogados defensores del policía bonaerense Luis Oscar Chocobar (33) volvieron a pedir la postergación del inicio del juicio contra su representado, que estaba definido para este viernes a partir de las 11 en Comodoro Py, aunque de forma remota.

Chocobar está acusado del homicidio de Juan Pablo Kukoc, ocurrido el 8 de diciembre de 2017, cuando la víctima había robado y acuchillado a un turista estadounidense en el barrio de La Boca junto a un cómplice, que también será juzgado a partir de hoy en el mismo debate.

En línea con la sucesión de presentaciones que vienen haciendo desde hace meses, Fernando Soto (ex funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich) y Luis Cevasco (ex Fiscal General de Capital Federal durante el macrismo) presentaron un escrito al Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, a cargo del debate oral, y pidieron que suspenda nuevamente el comienzo de las audiencias porque anoche el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a un recurso de queja interpuesto por ellos en los que consideran inconstitucional el rechazo que oportunamente la Cámara Nacional de Casación Penal les hizo respecto del pedido del que el juicio sea por jurados.

Aunque el juicio por jurados no es legal en Capital Federal , Soto y Cevasco insisten desde hace meses con esta posición. Sin embargo, Casación rechazó el recurso para que defina la Corte. Por eso los abogados de Chocobar hicieron lo mismo en la Justicia porteña.

El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a la queja pero no convalidó la posición respecto de que se pueda hacer el juicio por jurados: es decir, dio vía libre para que la defensa pueda elevar un segundo recurso extraordinario.

El momento en el que el policía Chocobar le dispara al ladrón del turista estadounidense

“Si bien el Tribunal Superior de Justicia no hizo lugar al planteo para que nuestro defendido sea juzgado por jurados populares, lo cierto es que al haberse aceptado la vía de queja, se encuentra concedido el trámite formal del recurso de inconstitucionalidad”, escribieron los defensores al Tribunal Oral de Menores 2 en el documento al que accedió Infobae.

“En el recurso de inconstitucionalidad la defensa esgrime que se afectaron las garantías constitucionales de igualdad y juez natural e invoca que se ha omitido aplicar la Constitución Nacional en la parte que manda a establecer el juicio por jurados. Sin embargo (...) su planteo no puede prosperar pues no logra demostrar que lo resuelto en autos —rechazo del planteo de ser juzgado por un jurado popular— contradiga a los postulados constitucionales que invoca”, respondió ayer jueves el Tribunal Superior de Justicia.

Ahora, resta esperar que los jueces Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete, titulares del TOM 2, definan si aceptan el pedido de la defensa de Chocobar o finalmente, y después de varias postergaciones desde febrero de este año, el juicio contra el policía que mató de dos tiros a Juan Pablo Kukoc arranca de todas maneras.

Chocobar, que días atrás reapareció públicamente en un video que hizo divulgar en redes sociales y medios de comunicación, enfrenta una acusación grave, tanto por parte de la querella (que representa a la familia de Kukoc) como del Ministerio Público Fiscal.

Para Pablo Rovatti, abogado de Ivone Kukoc, madre de la víctima, el agente bonaerense cometió un homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de fuerza policial, con abuso de sus funciones. Para este delito la pena es la máxima: prisión perpetua.

En cambio, para el fiscal de instrucción Marcelo Martínez Burgos, titular de la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca, y para Susana Pernas, fiscal del juicio, Chocobar cometió un homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber. En este caso, la pena es mucho menor; tiene un máximo de cinco años y un mínimo de dos, por lo que podría recibir una pena en suspenso y no ir a la cárcel.

Se estima que pasarán alrededor de 30 testigos, entre los que están los tres hombres que persiguieron a Kukoc y al menor J.P.R. (actualmente detenido, acusado de tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo) y lograron recuperar la cámara de fotos que ellos le habían robado al turista Frank Joseph Wolek (60) la mañana del feriado 8 de diciembre de 2017.

Chocobar tiene 33 años y es oficial de la Policía Local de Avellaneda (Maximiliano Luna)

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró en tanto que Chocobar “no actuó en legítima defensa” cuando mató de dos tiros a Kukoc. “Cuando esto sucedió muchos me entrevistaron y sostuve que esto no había sido una legitima defensa, que escapaba de los parámetros legales de la legítima defensa”, dijo al canal TN. El Ministro aclaró que está “totalmente convencido de que Chocobar no es un asesino” y consideró que “el Estado tiene también un grado de responsabilidad porque fue quien lo reclutó y quien le entregó un arma".

“Después, durante cuatro años, perdió todo tipo de posibilidad de capacitarse y lo hemos visto en sus declaraciones televisivas, en las que decía que, cuando apuntó, cerró los ojos porque tenia miedo de disparar. Son un montón de situaciones que me parece que hacen a cierto grado de responsabilidad de aquellos que debieron haberlo capacitado y no lo capacitaron", detalló.

