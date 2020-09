Se define el futuro del zoológico de Córdoba: concejales votarán por la ordenanza que lo convertirá en un Bioparque

Actualmente, en el zoológico de Córdoba hay 1.285 animales de 200 especies: 625 de ellos son exóticos. Hace diez días, el municipio le sacó la concesión del predio a una empresa privada que lo tuvo los últimos 17 años y que había recibido, al menos, 13 denuncias por maltrato animal. Desde esa quita, el Ejecutivo local delineó un proyecto de ordenanza municipal que fue presentado en una Audiencia Pública virtual y que, además, tuvo dos lecturas en la que recibió enmiendas. La votación final podría realizarse el viernes 18 de septiembre.

Mientras se espera por la decisión final, crece en las redes la petición de la plataforma Change que ya firmaron más de 563 mil personas —durante el desarrollo de esta nota se sumaron mil firmas— que piden el cierre progresivo y responsable del Zoológico de Córdoba “así como, junto al cese de cualquier clase de exhibición animal, el traslado definitivo, tan rápido como sea posible, de los animales allí sometidos a lugares más adecuados a su origen y condición, en donde puedan desarrollar su vida en condiciones de decencia y de respeto a su dignidad como seres sintientes, sujetos al dolor y al sufrimiento”.

La decisión de quitarle la concesión a la empresa que tenía contrato de explotación del predio hasta 2024 fue celebrada por los grupos proteccionistas de animales, que a la vez expresaron sus dudas sobre qué pasará con esos animales. No saben si seguirán siendo exhibidos o serán trasladados a santuarios o reservas en los que las distintas especies pueden recuperar un poco de dignidad.

Respecto al cierre, el intendente de Córdoba, Martín Lloryora, le aseguró a Infobae que para el concepto de ciudad que su gobierno plantea “el zoológico atrasa a Córdoba” y ahora propone “reconvertirlo y hacer un Parque de la Biodiversidad, y eso es algo nuevo”.

A eso se comprometió el pasado 6 de agosto cuando suscribió dos iniciativas legislativas: firmó un proyecto de ordenanza de ratificación de la rescisión del contrato de la concesión de la tradicional reserva de flora y fauna del parque Sarmiento, luego de 30 años a cargo de empresas privadas. Y rubricó otro proyecto de ordenanza para crear el Ente de la Biodiversidad Córdoba, que iniciará el proceso de reconversión del actual Zoológico de Córdoba.

Con ello dejó todo en manos del Concejo Deliberante, cuyo trámite parlamentario contempló la realización de una audiencia pública y dos reuniones de lectura en la que se realizaron una serie de enmiendas.

El mandatario local sostuvo que, según lo que pudo escuchar en la Audiencia Pública virtual que se realizó hace una semana, pareciera que hay dos líneas bien marcadas sobre lo que socialmente se espera del futuro del zoológico. "Están los que quieren cerrar el zoológico y los que piden la reconversión. Nosotros estamos planteando un Parque de la Biodiversidad, que es una reconversión pensando la biodiversidad, pero entendiendo también que estos son los lugares de reserva. Entonces se lo saca del concepto de zoológico arcaico, ya que se entiende que no habrá más compra de animales por quienes la gente pagaría una entrada para verlos como un espectáculo. Eso se acabó. A este Parque de la Biodiversidad habrá un ente que lo administrará. Ese ente impulsará todo lo que tiene que ver con la economía circular, la economía verde y todo un esquema para que la ciudad vaya con esa tendencia que buscamos”, sostuvo Lloryora.

Respecto a los traslados de animales, el mandatario local agregó: “Más adelante se irá viendo el tema. En los casos que se puedan trataremos de llevarlos adelante, pero lo que tiene que quedar claro es que no vamos a comprar ni un animal más. Están hablando con la persona que impulsó el cierre del zoológico, imaginate si podremos tener problemas para impulsar un traslado”.

A ello recalcó que “en medio de la discusión de este tema fue el incendio de Córdoba tenemos que empezar a utilizar los criterios de sentido común. Ya no habrá entradas. Acá, el problema también es el tráfico ilegal de fauna”.

En julio de 2019, se había anunciado que el león Tango sería trasladado al santuario Ubuntu de Sudáfrica donde ya viven los felinos que habitaron el ex zoológico de Santiago del Estero.

Consultado sobre la exhibición de animales en la nueva propuesta que aún debe ser votada sostuvo que “primero haremos un trabajo para consensuar espacio por espacio”.

Por su parte, el concejal Juan Negri (presidente del Bloque Juntos por el Cambio) dijo a Infobae que “lo que buscamos, sobre todo quién te habla, es que el cierre del zoológico sea progresivo". El legislador aseguró que desde su bloque buscan “dejar plasmado en la ordenanza que es necesario reubicar a muchas de las especies animales que están en el zoológico, pero hay mucha gente en contra de los santuarios y que están está dando discusión. Ellos sostienen que un animal que crece en cautiverio no puede salir del zoológico, cuando se demostró lo contrario”.

Además señaló que hay sectores que buscan que la ordenanza incluya la explotación comercial y la exhibición de los animales. “No estamos de acuerdo con eso. Hoy, el vecino y el turista no van a los zoológicos, nosotros no llevamos nuestros hijos a los zoológicos. Se ha cambiado el paradigma en este siglo y hay mucha conciencia social respecto al respeto a la vida de los animales. Considero que el intendente atendió el reclamo social, por eso me sorprendió que el 80 o el 90 % de los expositores que participaron de la pusieron en la audiencia pública se mostraron a favor de que continúe la exhibición de los animales y hasta que siga la idea del zoológico” , finalizó.

En agosto, la Municipalidad de Córdoba anunció que avanzaría en la reconversión con la creación de un parque de biodiversidad y que se dispondría de un fondo de emergencia para garantizar la alimentación y medicamentos para los animales, como así también los salarios de los empleados.

La decisión del Ejecutivo municipal incluyó también la creación del Ente de la biodiversidad Córdoba, integrado por quienes considera especialistas en la materia, que será el encargado de administrar el parque. Para eso, Llaryora firmó el proyecto de ordenanza que está siendo tratado en el Concejo Deliberante para que se avale la constitución del organismo.

La opinión de los grupos animalistas y el deseo principal: que los animales sean trasladados

El cambio de paradigma respecto a los zoológicos ya es evidente y son muy pocas personas sostienen los viejos conceptos arcaicos que dicen que esos lugares educan. Por el contrario, se celebra cada vez más las noticias como el cierre de un predio como el de Luján o las referidas a traslados confirmados, como el caso de los elefantes que viven en cautiverio en Mendoza.

Una prueba de ello son las más de 563 mil firmas virtuales que apoyan el pedido para que el zoológico de Córdoba cierre y que sus animales —todos los que estén en condiciones— sean trasladados. Leones, osos e hipopótamos integran la lista de las especies exóticas cautivas.

Con la llegada de la cuarentena, el zoológico está cerrado y los rumores sobre el estado de los animales fueron varios. Por ello, a fines de julio, un grupo de personas ingresaron para ver cómo estaban y, pese a incumplir con una norma impuesta por la pandemia lograron registrar algunos videos en los que se veían la pileta de los hipopótamos sin agua y a los osos pardos comiendo alimento balanceado para perros.

“Los mismos empleados salieron a denunciar que los animales no estaban siendo bien alimentados y contaron que recibieron donaciones de distintos grupos para ayudarlos. Eso pasó en plena cuarentena. Poco después nos llegó un video y fotos de unos chicos que ingresaron al predio para verificar eso y subimos el material a nuestra página y se viralizó de inmediato. Eso sucedió un domingo y el miércoles siguiente el intendente de Córdoba, Martín Llaryosa, avisó que iba a reconvertir al zoo en un Bioparque de la biodiversidad”, le resumió a Infobae Gonzalo Mareca del grupo Cordobeses contra el Zoo. “Deseamos que no sea una lavada de cara y que se transforme en un zoológico encubierto bajo el nombre de Parque de la biodiversidad” , señaló el activista.

Por su parte, el abogado animalista Cristian Casataro celebró la quita de la concesión a la empresa que explotó por 17 años el predio, pero duda del futuro de los animales. “Desde 2018 estamos solicitando la intervención del municipio y logramos que intervenga. Se le quitó la concesión a los anteriores dueños, se hizo la entrega de las llaves y la municipalidad creó un proyecto de ordenanza para Bio Córdoba, el ente que se encargará de llevar a cabo todas las gestiones del zoológico camino a una transformación”.

El abogado, que además está al frente del grupo Córdoba SinZoo agregó: “Pedimos que no se traben los traslados. Se estaba gestionando por Tango, un león que vino de un circo hace años y queremos trasladarlo. Ya hubo contacto con el santuario Ubuntu de Sudáfrica, donde están los leones que vivieron en el ex zoológico de Santiago Del Estero y los tigres del ex zoológico de La Plata. Desde ese santuario enviaron al municipio una carta intención para recibir al león y sinceramente no vi intenciones ni miras de trasladarlo. Si no hay traslado creemos que es porque seguirán exhibidos. La pandemia no es una excusa. Se hizo el traslado de la elefanta Mara y se firmó el de los elefantes cautivos en Mendoza”.

Todos los grupos proteccionistas que piden por la reconversión verdadera, aseguró el abogado, “se propicia además un programa de adopciones similar al del Ecoparque Mendoza para los animales de granjas. Sí tiene que haber un lugar de rehabilitación para que los animales que lleguen del tráfico de fauna o del mascotismo exótico puedan ser rehabilitados y luego devueltos al hábitat natural. Pero muchos de los que entraron no salieron del zoológico, entonces debería haber un control de cuántos animales entraron, se recuperaron y se fueron, porque si el zoológico no los devuelve no cumple su función. Esas son cosas que queremos saber y creemos que son atribuciones que tiene que tener el Bio Córdoba y no figuran la ordenanza”.

Para el caso de los animales que por edad o salud no puedan ser trasladados, ambos activistas coinciden en que “se les ofrezca un lugar tranquilo para sus últimos días y que se retiren con tranquilidad sin estar exhibidos en el zoológico”.

También coinciden en que en los últimos años “disminuyó muchísimo la cantidad de gente que iba de paseo al zoológico porque ya tienen otra conciencia. La petición que elevamos ya es acompañada por 500 mil personas”, aseguró Casataro.

A ello, Mareca agregó: “El 90 % de los cordobeses está a favor del cierre del zoológico y del traslado de los animales”.

El Parque Zoológico de Córdoba tiene una extensión de 17 hectáreas. Allí también funciona un Centro de Rescate de animales provenientes del tráfico ilegal, del maltrato animal y del mascotismo. Desde 1970, el predio es sede del Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC, donde se dictan maestrías. También existen varios proyectos de investigación del Conicet que se realizan en el Zoo con los animales en conservación.

El zoológico integra el mismo ecosistema del Parque Sarmiento, el cual contiene una reserva de bosque nativo en pleno barrio Nueva Córdoba. Además, se encuentra allí la Barranca las Loras, un patrimonio natural, histórico y cultural ya que son las únicas especies que permanecen desde la fundación de la ciudad.

