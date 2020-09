Confirmaron que Elsa Serrano murió en el incendio de su departamento de Retiro

Elsa Serrano murió durante un incendio en su departamento (Nicolás Aboaf)

Elsa Serrano murió anoche durante un incendio en su departamento del barrio porteño de Retiro. Así lo confirmaron este jueves familiares de la diseñadora y fuentes judiciales que accedieron a datos preliminares de la autopsia realizada al cuerpo que se rescató anoche y que se encontraba carbonizado por las llamas.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial en la calle Viamonte, en una causa a cargo de la Fiscalía Penal y Contravencional número 12 del doctor Sebastián Fedullo: el estudio determinó que Serrano falleció por una asfixia por inhalación de humo. El fiscal evaluó en un primer momento reconocer al cuerpo, que no mostraba rasgos particulares, mediante un estudio de huellas dactilares o de marcas dentales, pero el testimonio de los familiares de la diseñadora evitó este paso.

Los bomberos de Policía de la Ciudad que trabajaron en el domicilio del tercer piso de la calle Maipú al 900 determinaron como causa preliminar que el fuego posiblemente podría haberse iniciado por una falla eléctrica en un transformador de una lámpara cercano a una ventana.

El incendio en el departamento de Elsa Serrano filmado por un usuario de Instagram.

En redes sociales, Benito Fernández, Laurencio Adot, Andrea Politti, Esmeralda Mitre, Lucía Galán, Zulemita Menem y José María Muscari fueron algunas de las figuras que se lamentaron por la muerte de la reconocida diseñadora de modas.

“Amigaaa”, se lamentó Benito Fernández por su querida colega. Mientras que el diseñador Laurencio Adot recordó: “Yo empecé años 90 con #ElsaSerrano. Era la #1, vendía en toda la Argentina, sus desfiles eran los más concurridos... siempre te voy a recordar Lady Elsa...”.

Serrano llegó a la cúspide de su carrera en la década de 1990. En aquellos años vistió a Zulema Yoma y Zulemita Menem, en el ambiente político, y a Claudia Villafañe, Mirtha Legrand, Amalia Lacroze de Fortabat y Susana Giménez, entre otras personalidades. Entró en quiebra con la crisis de 2001.

A principios de 2020 fue jurado de la tercera temporada de “Corte y Confección” en Canal Trece. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus en Argentina, la mujer de 73 años se encontraba refugiada en su domicilio, el departamento que se incendió ayer por la noche en la Ciudad de Buenos Aires.

El departamento tras el incendio.

En Instagram, Zulemita publicó una foto junto a la diseñadora: “Hasta pronto Elsy”, acotó. Y Fabián Zitta reconoció a su colega por su importante trayectoria en la moda: “Profunda tristeza me da la partida de #ElsaSerrano. Una calabresa con mucha onda. Mas allá de ser una gran referente de la moda argentina”.

“Decidí no fabricar más. Lo que ven acá es lo último que tengo para vender y recibo a las clientas con turno cuando me llaman para algo puntual. Pero le di de baja la empresa, me hice monotributista, porque si algo tuve en mi vida es que hice todo legal siempre. Cuando teníamos la maison yo defendía mucho a los trabajadores, a las modistas que venían en horas extras, a la gente de la oficina. Siempre le decía a mi ex marido: ‘Hay que aumentarles’. Y él me respondía: ‘Vos sos Evita’”, contó entre risas a Infobae en 2018.

Por lo pronto, se desconoce cuándo se le entregará el cuerpo a la familia para que sea velado.

