La conmoción de los famosos por la muerte de Elsa Serrano

Los famosos expresaron su dolor por la diseñadora

En el mundo de la moda y el espectáculo hay una enorme tristeza por la trágica muerte de Elsa Serrano, la reconocida diseñadora italiana que tuvo mucha popularidad en la década del 90 cuando se encargaba de vestir a Zulemita Menem y Zulema Yoma. También fue elegida por diversas famosas, como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Claudia Villafañe.

El miércoles por la noche, hubo un incendio en el departamento de la modista de 73 años ubicado en la calle Maipú al 900, en el barrio de Retiro. Los bomberos lograron apagar el fuego, pero encontraron un cuerpo carbonizado. Familiares de la diseñadora y fuentes judiciales que accedieron a datos preliminares de la autopsia confirmaron este jueves que se trataba de Serrano.

Elsa Serrano (Nicolás Aboaf)

Zulema Yoma expresó su pesar por esta noticia a Teleshow : “Estoy muy dolorida, la verdad es que es una triste muerte, pobrecita, no se merecía, esto, Díos mío. Era muy buena persona, excelente, trabajadora... No puede ser. Casualmente pensábamos encontrarnos con Zulemita en estos días”.

Por su parte, Graciela Alfano afirmó a este medio: “Lamento profundamente la pérdida de Elsa Serrano. Yo la veía ahora muy a menudo porque tenía el atelier a dos cuadras de mi nueva casa. Así que tomamos el cafecito varias veces con sus hijas”. Luego, recordó una anécdota: “Yo estaba haciendo El periscopio y Héctor Vidal Rivas me trajo dos vestidos de Elsa Serrano... Y cuando me tenían que enviar los siguientes dos, Héctor me dijo que Elsa no me podía enviar más vestidos. Mucho tiempo después, ella me confesó que Susana Giménez le pidió que no me vistiera más porque estaba celosa”.

Muchos otros famosos expresaron su tristeza en las redes sociales por su trágica partida. “Amigaaa”, se lamentó Benito Fernández por el fallecimiento de su querida colega. Mientras que el diseñador Laurencio Adot recordó: “Yo empecé años 90 con #ElsaSerrano. Era la #1, vendía en toda la Argentina, sus desfiles eran los más concurridos... siempre te voy a recordar Lady Elsa...”.

Zulemita publicó una foto junto a la diseñadora: “Hasta pronto Elsy”. Y Fabián Zitta reconoció a su colega por su importante trayectoria en la moda: “Profunda tristeza me da la partida de #ElsaSerrano. Una calabresa con mucha onda. Mas allá de ser una gran referente de la moda Argentina”.

Su último trabajo en la televisión fue a principios de 2020 cuando se desempeñó como jurado de la tercera temporada de Corte y Confección en El Trece. Andrea Politti, la conductora del reality que ya no está más en el aire, también le dedicó un emotivo mensaje: “Querida Elsa ¡¡qué tristeza enorme siento con esta dolorosa tragedia!! Te recordaré siempre como una excelente profesional, luchadora incansable, hermosa persona y como mi amiga. Mis más profundas condolencias para su familia. QDP”.





Matilda Blanco, otra de las compañeras de trabajo en el certamen Corte y Confección realizado por LaFlia, manifestó: “¡Triste noticia! Una pérdida terrible, tuve el privilegio de compartir momentos preciosos de trabajo! ¡Querida Elsa te vamos a extrañar!”.

A través de su cuenta de Twitter, José María Muscari, productor y actor, manifestó su pesar y le dedico unas palabras cariñosas: “Hermosa mujer. Hermosa persona. Toda mi luz para tu viaje celestial. Q.E.P.D. Elsa Serrano me quedo con nuestros mensajes y tu hermosa energía luminosa”.

Lucía Galán, la integrante del dúo Pimpinela, publicó en Instagram una fotografía con su amiga durante un festejo del año pasado: “Mi cumpleaños del año pasado... Casi 40 años de una profunda amistad, éramos familia. Una mujer noble, trabajadora, incansable, de valores, quedan pocas, muy pocas... El dolor corta la respiración... paraliza... Elsa querida, quedo pendiente nuestro viaje de este diciembre... Te adoraré SIEMPRE. Roxi, Belén, Soledad, estamos junto a ustedes”.

Graciela Borges también recordó a la modista con una tierna imagen: “Tiempos felices, miro esta foto y no puedo creer tu partida querida @soyelsaserrano y apenas despidiendo a nuestra @sofineiman. Luz infinita para sus almas. Cómo me gustaría abrazarte, @lucia_galan10”.

Por su parte, Barby Franco publicó una foto de Elsa cuando fue invitada al programa Pampita online, donde ella trabaja como panelista: “Hoy el cielo se viste de lujo”. Mientras que Esmeralda Mitre escribió: “Con profundo dolor despido a Elsa Serrano, ¡un mujer talentosa, amable y muy trabajadora! ¡¡Siempre tenía una sonrisa y algo lindo para decir!! ¡Qué pena! ¡Que descanses en paz!”.

Teresa Calandra, quien también tuvo una relación cercana con Serrano, manifestó: “Con muchísimo dolor y tristeza quiero compartir con ustedes una de las últimas fotos con Elsa Serrano. ¡Madraza! Buena persona! Súper profesional, gran diseñadora. Aún en shock, ¡¡¡no lo puedo creer!!! Mis condolencias a sus hijas Roxi, Sole y Belén!!! Las abrazo con mi alma”.





