Habló el policía bonaerense que se subió a una torre en medio de la protesta y amenazó con quitarse la vida

Horas antes del mediodía, las imágenes de Oscar Pagano, el cabo primero de la Bonaerense, circularon por todos los canales de televisión. En medio del conflicto entre el gobierno bonaerense y diversos sectores de la Policía que reclaman aumentos de salarios y mejores condiciones laborales, el hombre de 52 años se trepó a la torre de comunicaciones de la central policial de Puente 12 dispuesto a quitarse la vida . “Me voy con mi hijo”, sostuvo.

Su hijo era Kevin Nahuel Pagano y, hace dos años, lo mataron ladrones en la villa Puerta de Hierro en La Matanza, sobre las vías del tren Belgrano, en el cruce con la calle Crovara. En medio de las súplicas de su madre, que le habló a través de un megáfono (“Bajá, Oscarcito, que te espero acá. Tus hijos van a estar orgullosos de vos porque vos vas a luchar. Mirame, hijo. Desde acá vamos a reclamar todos juntos”, le dijo) su hija y sus colegas, Oscar Pagano desistió de su amenaza de quitarse la vida .

El policía Oscar Pagano (Foto: EFE)

Luego de que Fabián Gentile, amigo cercano y Mayor retirado de la fuerza, subiera con un arnés, Pagano bajó de la torre. “Acá no hay política, esto es lo que está pasando en la policía bonaerense. No hay que confundir. No es una discusión entre kirchneristas y macristas. Él estaba reclamando un sueldo digno del policía que sale todos los días a la calle. Se sintió que no era escuchado y por eso se subió”, apuntó Gentile.

Minutos más tarde, escoltado por sus compañeros, Pagano fue interceptado por Infobae e intercambió algunas palabras con este medio.

Para empezar, aseguró haber sido la persona que se subió a la torre; pero no quiso profundizar al respecto. “¿Para qué quieren que hable? ¿Para escracharlo como lo están escrachando?”, dijo uno de los policías a los periodistas.

Aunque sin el consentimiento de sus compañeros, finalmente, Oscar Pagano habló acerca de su estado de ánimo. “ Estoy muy bien ”, sostuvo sin quitarse el barbijo.

Rodeado por colegas, el hombre de 52 años permaneció acompañado en todo momento. Incluso, recibió muestras de afecto de un policía de Mar del Plata. “Yo también perdí a mi a hija”, le dijo, tras un fuerte abrazo. El cabo primero de la Bonaerense se mostró conmovido.

Este miércoles se cumple el tercer día de conflicto entre el gobierno bonaerense y diversos sectores de la Policía que reclaman aumentos de salarios y mejores condiciones laborales.

Axel Kicillof adelantó que otorgarán una suba de haberes, pero no adelantó el porcentaje. Los referentes de las movilizaciones esperaban ser recibidos a media mañana. Sin embargo, esa reunión aún está lejos de concretarse porque la Gobernación se rehúsa a establecer una mesa de negociaciones. “No es posible esa alternativa porque es ilegal”, argumentaron fuentes oficiales.

“Acá no hay una oferta que se tiene que validar porque no hay un sindicato ni una paritaria; acá hay una determinación del gobierno bonaerense de otorgar un aumento, que será comunicada por decreto”, explicó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en declaraciones radiales.

Por ley, la Policía tiene prohibido sindicalizarse y en virtud de ello no puede participar de paritarias. En ese contexto, el diálogo parece estancado y este miércoles comenzaron a expandirse las protestas al interior de la provincia de Buenos Aires.

