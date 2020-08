Un automovilista discutió con un motociclista en un semáforo, lo persiguió tres kilómetros y lo embistió por detrás

El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad

Un automovilista y un motociclista mantuvieron una discusión de tránsito que casi termina en tragedia en las calles de la ciudad bonaerense de Hurlingham. Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte del altercado, que comenzó cerca de Morón y terminó tres kilómetros más adelante, en la calle Félix Frías al 3600, donde el auto embistió por detrás a la moto.

El hecho ocurrió durante el mediodía del viernes de la semana pasada pero se conoció en las últimas horas por decisión de Ezequiel Romero, quien circulaba a bordo de la moto. Él contó que todo comenzó en un semáforo de la avenida Vergara, a una cuadra antes del Acceso Oeste. Allí se detuvo con la luz en rojo, pero al cambiar a verde y avanzar, se cruzó a toda velocidad un Ford Focus blanco.

Según Romero, el vehículo pasó en rojo. Esto originó el entredicho entre ambos conductores. “El auto dobla en rojo y casi me choca. Entonces me acerco hasta el vehículo, empezamos a discutir y me encierra, yo le pateo el espejo retrovisor y después me voy” , dijo el motociclista, de 32 años.

Tras ello, Romero continuó su camino y se alejó del lugar, pensando que la situación había culminado. Sin embargo, a unas 30 cuadras de distancia fue embestido por el mismo auto. “Cuando me doy vuelta observo que me empieza a seguir, traté de escapar durante tres kilómetros y me atropella levantándome por el aire ”, relató al sitio Oeste Noticias. Una cámara de la zona captó el instante del incidente.

El violento episodio siguió después del choque. Romero contó que luego del impacto, tuvo que correr unos metros porque el conductor del auto lo perseguía a pie para golpearlo. En otras imágenes, se observa que este último tomó una botella de un container que estaba en la calle y quiso agredir al motociclista. “Después de chocarme se bajó y me corrió una cuadra con una botella de vidrio, amenazándome todo el tiempo”.

El hecho no pasó a mayores porque un patrullero llegó al lugar tras el llamado de vecinos al 911 y los policías intermediaron. Romero fue trasladado al Hospital San Bernardino por las heridas que sufrió en el choque, afortunadamente ninguna de gravedad. Luego realizó la denuncia en la Comisaría Nº 2 de Villa Tesei.

En imagen, el automovilista

Fuentes policiales indicaron a Infobae que se inició una causa por daños y lesiones contra el conductor del auto, M.G., de 33 años. Pero Romero cree que se trató de un intento de homicidio, por lo que a través de su abogado, presentó a la Justicia de Morón las filmaciones que él mismo se encargó de recolectar con el fin de lograr cambiar la carátula de la causa.

