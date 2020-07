El Cerro Catedral de Bariloche reabrió su centro de esquí, aunque solo para los residentes

(Alejandra Bartoliche/Télam/CGL)

El Cerro Catedral se convirtió este jueves en el primer centro de esquí de Latinoamérica en reabrir sus puertas durante la pandemia de coronavirus, aunque por el momento solamente recibe la visita de aquellos que tengan residencia en San Carlos de Bariloche, quienes además deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para la ocasión.

En medio de un clima fresco pero soleado, con cielo despejado y mucha nieve, el lugar volvió a llenarse de deportistas y aficionados que aprovecharon la reapertura, la cual todavía está en etapa de análisis: ”Estamos probando esta semana y, a partir de lo que podamos observar, veremos cómo continuamos”, explicó a Télam el intendente de la ciudad cordillerana, Gustavo Gennuso.

"Por un lado, el centro cumple un rol importante para Bariloche en lo laboral, pero además hay necesidades vitales como la relación de los montañistas con la montaña. Fueron ellos quienes me impulsaron a buscar una manera de abrir el cerro, con qué cuidados y cómo canalizar esa actividad", detalló el mandatario local.

Asimismo Gennuso manifestó: “Lo que nos estaba pasando es que, al no tener una apertura formal, la gente iba a lugares muy peligrosos. Entonces, hacerlo de manera legal, tener protocolos, servicios y demás, nos permite controlar una actividad que se hacía de modo clandestino, con todos los riesgos que eso conlleva”.

Por su parte, el secretario de Turismo de esta ciudad y miembro del directorio Eamcec, ente que regula y controla el Cerro Catedral, Gastón Burlón, se mostró satisfecho con la reapertura ya que “es el primero en hacerlo durante la pandemia en Latinoamérica”.

“Todo funcionó de manera excelente, todo el mundo cumplió los protocolos, más de cincuenta estudiantes que se forman como instructores de esquí se sumaron para dar una mano y hacer de acompañantes a esta apertura y eso permitió que la gente cumpliera la distancia en la fila y usara el tapabocas como corresponde”, indicó el funcionario.

Con respecto a los comercios gastronómicos, Burlón detalló que “están únicamente abiertos para el take away, pero no se puede comer adentro”, al tiempo que destacó que “el personal de la empresa está muy predispuesto” para ayudar a los visitantes. Además, resaltó que este “es un deporte muy seguro en el contexto de la pandemia porque uno tiene muchas cosas, casco, tapabocas, antiparras, y todo eso brinda una protección”.

El miembro del directorio Eamcec se mostró optimista con respecto a la ampliación de permisos para participar de esta actividad: “Esperamos que dentro de poco se pueda habilitar el turismo y pueda venir gente a disfrutar de este tremendo año que tenemos en cuanto a nieve”.

Por último, el director de la Asociación de Instructores de Esquí y Snowboard, Hernán Franco, le explicó a Télam que “la gran cantidad de nieve que había en la parte superior generó algunos inconvenientes menores, pero la gente de Bariloche pudo acceder bien para esquiar”.

Franco detalló que la organización que él dirige “invitó a los preparadores y a los cursantes de las capacitaciones para ayudar a la gente a mantener las distancias en las filas y recordar los procedimientos sanitarios vigentes”.

Además, desde Catedral Alta Patagonia precisaron a medios locales que “todo el personal cumple un estricto protocolo de seguridad e higiene laboral confeccionado por Capsa y bajo la supervisión de médicos laborales y una consultora de seguridad e higiene” y la empresa lleva un registro minucioso de empleados, a los que cada mañana se les toma la temperatura y se consulta si tienen síntomas compatibles para minimizar cualquier riesgo.

Este miércoles, en algunas zonas de la provincia de Río Negro se produjeron intensas lluvias y nevadas que demoraron la reapertura del cerro y también afectaron a distintas regiones de Neuquén y Chubut, en el contexto de uno de los inviernos más duros de los últimos 20 años en la Patagonia.

El temporal provocó graves inconvenientes en las áreas urbanas, donde se registraron temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y más de un metro de nieve acumulada que también afectaron rutas y caminos de la región que debieron cerrarse.

La Dirección de Vialidad de Río Negro dispuso entonces una restricción de circulación para todo tipo de vehículos en las rutas provinciales y nacionales ubicadas tanto en la Región Sur como Andina, entre las 18 y las 8 horas.

En lo que respecta al Cerro Catedral, en esta fase de prueba, la apertura será de 9:30 a 16:00, de miércoles a domingos, sujeto a condiciones climáticas, mientras que los paradores de montaña tendrán carácter de refugio para ofrecer servicios sanitarios y un espacio de resguardo en caso de que las condiciones lo requieran.

Por otra parte, no todos los medios de elevación para llegar a la totalidad de los circuitos del centro más grande de Sudamérica estarán habilitados a los visitantes. “Funcionará el sector central de la montaña, las telesillas Sextuple, Punta Nevada, La Hoya y el TK Centro. En la base estarán las Magic Carpet 3 y 4, reforzadas con las de Princesa 1 y 2 y Cóndor 1”, detallaron a Infobae desde la empresa concesionaria.

En el contexto de la emergencia sanitaria, el centro de esquí también restringió sus servicios habituales que podrán ser modificados a lo largo de la temporada según lo autoricen las autoridades sanitarias y gubernamentales. Para disfrutar de la nieve 2020 “debemos respetar entre todos el protocolo de seguridad e higiene desarrollado entre Catedral Alta Patagonia y el EAMCEC que fue aprobado por las autoridades municipales y provinciales”, explicaron desde la empresa.

