Coronavirus: el índice que mira el gobierno porteño llegó al nivel esperado para empezar a abrir actividades

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, informó este miércoles que el índice de contagiosidad se acercó a 1 (1,02 según pudo saber Infobae). Se trata del R0, un indicador que las autoridades sanitarias siguen de cerca todos los días para adoptar diferentes estrategias de contención del virus. El 10 de marzo, ese número se situaba en 2,20; hace una semana estaba en 1,05, reveló la Unidad de Datos de Infobae, lo que marca que hay una tendencia descendiente en la Capital Federal.

Alemania levantó su cuarentena con un R de 0,6; Italia, con 0,9 y España con 0,8. Son fases en donde si bien continúan los positivos y las muertes causadas por el virus, los científicos concluyen que la “montaña” ingresó en una etapa regresiva.

En conferencia de prensa, el funcionario porteño adelantó que como la curva de contagios en la Ciudad disminuyó pedirán que vuelva la actividad física al aire libre y la apertura de negocios de cercanía, “siempre con protocolos estrictos”.

En tal sentido, Quirós dijo que para la nueva etapa del aislamiento pedirán mantener las salidas de los niños, pero insistió en que no se liberarán las reuniones sociales.

“ Proponemos retomar actividades que habíamos habilitado y tuvimos que retroceder, salir a hacer actividad física en horario permitidos, salir los adultos con niños, ir a comprar en negocios barriales si se liberan, pero no hay permiso para encuentros sociales entre personas que viven en diferentes familias ”, explicó el funcionario en una conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia.

“Las actividades físicas al aire libre son de infinito menor riesgo, comparadas con las que se realizan en lugares cerrados. La gran mayoría de los que salen a hacer actividad física no son runners, son personas que salen a despejarse, a moverse y eso es muy importante para su salud, física y mental”, añadió.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, adelantó que el R se acercó a 1

Asimismo, Quirós manifestó que el primer mensaje importante que deben dar “es que la cuarentena sigue y si el compromiso ciudadano acompaña, si lo hacemos bien, será rápido, corto y no va a requerir vuelta atrás”.

En este sentido, el funcionario remarcó que los encuentros en lugares cerrados están prohibidos, por lo que pidió que no haya reuniones por el Día del Amigo: “Hay que hacer el esfuerzo porque no es tanto lo que queda por delante”.

“Lo que estamos viendo en la Ciudad es que la curva se ha aplanado , tenemos el R prácticamente en 1 y todavía esperamos los datos de los próximos días, en los que también habrá impacto de este esfuerzo que todos estamos haciendo”, agregó.

“ En estos 15 días hicimos un esfuerzo suplementario, veníamos con una curva en crecimiento y se logró controlar, se disminuyó el R, que cuando podamos bajarlo de 1 vamos a poder desandar nuevas medidas” , completó

Pero ¿de qué se trata este indicador que miran tanto las autoridades de la cartera de Salud de la Ciudad como las de la Provincia de Buenos Aires?

“Para entenderlo, hay que pensar en el modelo del colectivo en el que tenés una determinada cantidad de pasajeros infectados. Si el R es igual a 1 significa que el que se curó, baja y sube solo otro nuevo caso, por lo que seguís teniendo el mismo número de personas enfermas arriba del colectivo. Te marca la velocidad de progresión de la infección, explicó Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud porteño, a Infobae.

“El R0 (cero) o RO es el R de inicio de un brote epidémico. Surge de la proporción de nuevos contagios a partir de los casos existentes. O sea, cuántos casos nuevos se originan de uno en un tiempo de incubación de 5 días para esta enfermedad en particular. Se toman 5 días como promedio aunque el tiempo total de incubación del coronavirus es de hasta 14 días”, agrega el funcionario de la cartera sanitaria de la Ciudad

Si el R o número reproductivo es igual a 1 implica que una persona infectada solo infecta a otra en los siguientes 5 días. Y sise cura al cabo de 10 días o 15 días -siempre que haya estado aislada-, habrá dejado solo un caso nuevo más. “Un R igual a 1 implica que la curva de los nuevos casos diarios está en una meseta, no están acelerándose”, graficó Ferrante.

Cómo se calcula el R

En efecto, hay distintas formas de calcular este indicador, a partir de utilizar diferentes métodos para el procesamiento de los datos.

En la Ciudad se utiliza el paquete informático llamado EPI Estim, llamado así por el término estimation en inglés. “Se calcula con la base de datos de cada caso individual, en forma anónima, con sus contactos estrechos y cuántos de esos contactos fueron contagiados. Todos los profesionales de la salud tienen que notificar en forma obligatoria en la plataforma del sistema SIISA los casos que dieron positivo y sus contactos estrechos. O sea, los que estuvieron más de 15 minutos a menos de un metro y medio de distancia, sin protección personal, o comparten baño, cocina o conviven. De esos contactos estrechos, luego se hace un seguimiento de quiénes tuvieron la enfermedad en los días siguientes. Si Juan Pérez tuvo 5 contactos estrechos, y de esos 5, todos se contagiaron, el R sería igual a 5”, precisó Ferrante.

En la Provincia, en tanto, utilizan otros dos sistemas de cálculo, que combinan. “Hay varios modelos para proyectar los casos estimados y de acuerdo al utilizado, aún con los mismos datos, se obtiene un R distinto. El R cero depende del modelo que se use. Nosotros usamos el SEIR y el SEIIAR. Los combinamos y creemos que esta combinación da resultados más reales”, explicó a Infobae Laura Muñoz, licenciada en Economía del Gabinete de asesores del Ministerio de Salud bonaerense.

“También sucede - y de ahí la complejidad - que, de acuerdo a cómo se construyen los parámetros, aún usando el mismo modelo, el R te da distinto. Porque depende de distintas cantidades: la población, los confirmados, el tiempo que estén en terapia, los internados y los recuperados. Creemos que el modelo es válido hasta un determinado nivel de positividad; si este porcentaje comienza a subir mucho, entonces hay que ajustarlo bastante porque hay muchos confirmados que no estamos viendo”, agregó esta funcionaria de la cartera sanitaria.

“Pensamos que en CABA puede estar pasando esto, no solo que el modelo que usan es diferente y el EpiEstim es menos complejo. Como tienen un porcentaje de positividad más alto, estarían usando los confirmados que ven y no consideran los que no ven”, especuló Muñoz sobre las diferencias con la medición del Ro que realiza la Ciudad.

El SEIR es una adaptación del llamado SIR -modelo epidemiológico compartimentado básico de “Susceptible–Infectado–Recuperado”-, que considera a las personas expuestas, además de las susceptibles, infectadas y recuperadas que solo se analizaron en el modelo original. El modelo SEIR (por Susceptible -Exposed -Infected -Removed en inglés) se adapta bien al comportamiento de la epidemia del coronavirus dado que, en esta enfermedad, además de los susceptibles de ser infectados, los ya infectados y los recuperados, conviene también tener en cuenta a los expuestos, esto es, a los individuos que portan la enfermedad pero que, al hallarse en su periodo de incubación, no muestran síntomas y aún no pueden infectar a otros.

En el modelo conocido como SEIIAR (por Susceptible- Exposed-Infectious- Infectious asymptomatic-Recovered), además de a los individuos susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, se incluyen a los infectados asintomáticos.

El presidente recibirá hoy en Olivos a Larreta y Kicillof

En este contesto, ayer fallecieron un total de 31 personas con coronavirus, con lo cual llegan a 776 las muertes por esta causa en el distrito, en tanto que 982 fueron los nuevos diagnósticos positivos, que representan un 42,5% de las pruebas realizadas.

En el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 277 con pacientes graves de Covid-19, mientras que hay 873 pacientes con esa enfermedad moderada y 2.709 leves, según la información oficial.

Asimismo, Quirós reveló datos de un estudio de investigación que se realizó en la Villa 31, y que determinó que el 53% de los habitantes tuvo coronavirus.

En los barrios populares, según el último parte oficial, ayer se detectaron 147 nuevos casos, y con seis nuevos decesos, el total de fallecimientos ascienden a 116 con un índice de letalidad del 1%. Las altas acumuladas son de 7.202 en esos conglomerados, 119 en el día de ayer.

Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 1.863 casos en Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 2.159 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 2.221 en el barrio 21-24 (Barracas); 1.469 en barrio 20 y 1.130 en el barrio 15, ambos de Villa Lugano, 523 en el barrio Carrillo y 155 en el barrio Rodrigo Bueno.

Este miércoles será clave. A las 19, Alberto Fernández recibirá al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para empezar a delinear la nueva fase de cuarentena obligatoria más flexible a partir del sábado próximo y diagramar nuevas definiciones sanitarias para encarar la pandemia de COVID-19.

Seguí leyendo:

Lacalle Pou criticó la cuarentena rígida: “No estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse e ir rumbo a un Estado policíaco”

Alberto Fernández recibirá a Kicillof y Larreta para definir la nueva cuarentena

Luis D’Elía está internado con COVID-19 en una clínica privada del barrio de Recoleta

Vacuna contra el COVID-19: los expertos opinan sobre los 2 proyectos más prometedores

Cuestionan la eficacia de las pruebas de PCR para diagnosticar COVID-19: la palabra de expertos