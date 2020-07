-Las soluciones tecnológicas serán vitales para nuestro futuro, especialmente en lo que respecta al cambio climático. Pero en este momento no pueden detenerlo y sería una locura confiar en la esperanza de que alguna tecnología aún no descubierta o no desarrollada nos arregle las cosas. El año pasado, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos dijo: “El impulso detrás de las tecnologías de energía limpia no es suficiente para compensar los efectos de una economía global en expansión y una población en crecimiento” . Eso realmente lo resume: cuantos más personas hay, más tiene que ofrecer la tecnología. Con menos de nosotros y menos demanda, la tecnología no tiene que trabajar tan duro.