“No puedo subirme al autobús porque si bien estoy autorizado para trabajar no soy esencial”, explicó otro de los pasajeros que fue notificado en un retén, que no sabía que su permiso no servía para usar el transporte público. Otros de los infractores que no sabían del vencimiento de su permiso comenzaron a tramitar el nuevo en su celular desde la calle, una vez que ya los habían bajado.