“Con este video lo único que les pido es un poco de solidaridad. Creo que lo más importante para todo ser humano no tiene valor económico, es la vida. Y acá estoy, peleando por la mía”, dice Sabrina en el video. “Estoy muy cansada. Esta es una patología que afecta a todos los órganos. Imagínense tener que estar todo el día trabajando por todos tus órganos para mantenerlos lo más sanos posibles, y más allá de hacer el esfuerzo que no puedas detener el deterioro. En estos 22 años lo he hecho sin chistar y estoy muy feliz con mi vida pero estoy cansada de pelear y que no se me escuche. Necesito que la Justicia y ustedes me escuchen y me ayuden”.