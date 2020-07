Quienes enseñan a deslizarse sobre las tablas en la nieve están duramente afectados por la inactividad a raíz de la cuarentena. Además, ellos no perciben la asistencia del Estado. La norma no los contempló. ”Quedamos en un gris al ser trabajadores temporarios. Por lo general dividimos nuestro año en dos, una temporada invernal en Europa y la otra en Argentina. Este 2020 no pude viajar a Europa, así que si no hay una reactivación, estaré 12 meses sin trabajar, viviendo de mis ahorros”, resume preocupado Gonzalo, que enseña en la Escuela de Esquí en Chapelco.