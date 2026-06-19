Un dron permitió encontrar con vida a un joven que había desaparecido hace 19 días en el monte chaqueño

Los agentes socorrieron a Jonathan Blanco, el joven que había desaparecido el 30 de mayo (Fotos: Policía del Chaco)

Jonathan Blanco fue hallado con vida este jueves cerca del mediodía en una zona de monte próxima al basural de Puerto Tirol, en Chaco, tras permanecer desaparecido desde el 30 de mayo, o sea, 19 días.

La localización se produjo con un dron de la Policía del Chaco, que detectó una imagen térmica en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, informó la fuerza.

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La imagen térmica del drone que muestra la figura de Blanco -en color amarillo- en medio de una zona boscosa, junto a un curso de agua

La búsqueda estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural, el Departamento Canes, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, personal de comisarías y otras unidades, de acuerdo con la Policía del Chaco.

El operativo y hallazgo milagroso

Las autoridades informaron que, tras detectar la señal térmica, personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas ingresó al agua y llegó hasta el lugar donde estaba Jonathan, guiado por los operadores del drone.

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Una vez con el joven, los agentes le brindaron hidratación y primeras asistencias antes de trasladarlo entre varios efectivos hasta una ambulancia, según la fuerza provincial.

A Blanco se lo veía del otro lado de un curso de agua, en medio del monte, con la misma ropa que usaba cuando desapareció: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos, un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

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Uno de los elementos centrales de la investigación fue el hallazgo de su teléfono celular cerca de la estación Cacuí, en Puerto Tirol, una pista que orientó buena parte de los operativos en Fontana, Puerto Tirol y localidades cercanas.

El traslado de Blanco a la guardia médica local

Las últimas imágenes registradas del joven lo mostraban saliendo de su casa y que después habría sido visto en la ciudad de Fontana.

El jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero explicó que Blanco fue encontrado por el mismo equipo que desde hacía un mes trabajaba en Fontana en la búsqueda de Axel González y luego se sumó al operativo para localizar a Jonathan. Y agregó que el joven se “encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”.

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Traslado y estado de salud

Después del rescate, el joven fue llevado primero al Hospital Dr. Cespedes Oxley de Puerto Tirol y luego al Hospital Dr. Julio C. Perrando, según la Policía del Chaco.

Las primeras evaluaciones indicaban que se encontraba en buen estado general, aunque fue trasladado para estudios médicos y para definir si hacía falta una derivación posterior.

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Sobre su estado físico, presentaba lesiones compatibles con haber permanecido varios días en una zona de monte, sobre todo rasguños y heridas superficiales. El jefe policial añadió al medio que, en términos generales, se encontraba bien.

La Policía del Chaco indicó que Jonathan seguía recibiendo asistencia médica y permanecía bajo monitoreo del equipo de salud. La familia del joven ya había sido notificada sobre su aparición y podía reencontrarse con él una vez concluidos los controles médicos.

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En el lugar del hallazgo estaban presentes el subjefe de Policía Manuel Victoriano Silva y el director ejecutivo del CEAC Policial Cristian Antonio Durand, de acuerdo con la Policía del Chaco.