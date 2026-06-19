Incendio en un edificio de Colegiales: cinco personas fueron asistidas y oxigenaron a dos perros

El fuego tomó un piso de un edificio en Colegiales y cinco personas tuvieron que ser atendidas

Un incendio en un edificio generó alarma este viernes al mediodía en el barrio porteño de Colegiales. Como consecuencia, cinco personas debieron recibir atención médica y dos perros fueron oxigenados por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Según informaron fuentes oficiales, las llamas se originaron en un departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en Moldes 1545, entre Virrey Avilés y Virrey del Pino. El ambiente afectado tenía dimensiones de 4 por 6 metros y una altura de 2,80 metros, mientras que el fuego se desarrolló en un sector de aproximadamente 3 por 3 metros.

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Dos mascotas fueron puestas a resguardo y oxigenadas.

Bomberos de la Ciudad informó que, debido a la combustión, también resultó afectado el piso superior, donde se registró el derretimiento de una persiana plástica y daños en la unidad exterior de un equipo de aire acondicionado. Las llamas ya fueron extinguidas.

De acuerdo con las fuentes, los propios vecinos lograron controlar el foco ígneo en ese sector mediante el uso de un extintor de polvo químico seco (PQS).

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El fuego ya fue extinguido.

Además, cuatro mujeres y un hombre, todos mayores de edad, resultaron afectados por el incidente. En el lugar, las mujeres recibieron asistencia médica y fueron oxigenadas, mientras que el hombre, de 39 años, fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.

Por su parte, dos perros también fueron oxigenados en el lugar, en imágenes que se destacaron durante el operativo de emergencia. En total, trabajaron 11 móviles del SAME.

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Once móviles del SAME trabajaron.