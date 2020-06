El actor vive en San Pablo porque cuenta con la nacionalidad brasileña. Nadie lo obliga. Pero elige ese lugar porque no hay convenio de extradición con Managua. Si viniera a la Argentina tendría que ser puesto a disposición de la justicia. Por lo tanto quien decidiría si es trasladado –o no- a Nicaragua no sería la justicia del país centroamericano, sino la argentina. Si no lo hace es por estrategia para esquivar un proceso penal. Pero no por un exilio.